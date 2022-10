Trai đẹp Việt kiều của “Em và Trịnh” khoe vẻ bảnh bao

Chàng trai sinh năm 1994 ở Thụy Sĩ đang được chú ý trong làng giải trí Việt ở cả lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh.

Ngày 13/10 vừa qua, dàn nghệ sĩ gồm đạo diễn - diễn viên Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Hà Kiều Anh, MC Hoàng Oanh, MC Quang Bảo, cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo, ca sĩ Thảo Trang… cùng góp mặt trong sự kiện đặc biệt nhằm ý nghĩa kết nối, chia sẻ và đóng góp cho quỹ “Nâng cánh tuổi thơ”. Trong đó, nam ca sĩ Việt kiều Samuel An cũng là người thủ vai nam chính của bộ phim điện ảnh "Em và Trịnh" gây chú ý với vẻ ngoài bảnh bao, vóc dáng cao ráo và giọng hát ngọt ngào.

Giọng hát của Samuel An chinh phục các khách mời

Anh mang đến cho chương trình 2 tình khúc nhạc Pháp bay bổng, lãng mạn. Giọng hát của Samuel An từng được minh chứng qua những ca khúc anh thể hiện trong “Em và Trịnh”. Anh sinh năm 1994 ở Thụy Sĩ. Anh từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính nhưng quyết định về nước theo đuổi nghệ thuật.

Nam ca sĩ, diễn viên nổi bật với thời trang lịch lãm

Trong sự kiện, ngoài việc thể hiện những nhạc khúc, Samuel An còn bày tỏ ngưỡng mộ đến những nhân vật ưu tú, đặc biệt là các nữ doanh nhân, nghệ sĩ đã tạo được dấu ấn trên con đường mà họ theo đuổi.

Bên cạnh những câu chuyện truyền cảm hứng và động lực, không gian âm nhạc mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các vị khách mời. Từ đầu chương trình, sự xuất hiện của ca sĩ Thảo Trang với những bản "Flying to the moon" sôi động đã đủ hâm nóng khán phòng được trang trí theo concept sang trọng, thanh lịch. Thảo Trang "biến hóa" đa dạng, từ những ca khúc say đắm cho đến giai điệu sâu lắng của “Ước mơ của mẹ”. Đây là ca khúc đã giúp cô có màn lộ diện lấy nước mắt khán giả trong chương trình “Ca sĩ mặt nạ”.

Thảo Trang "biến hóa" qua các ca khúc

Khách mời tham dự chương trình cũng được thưởng thức bữa tiệc thời trang với bộ sưu tập mang tên Autumn Vibes '22. Các nghệ sĩ xuất hiện trong sự kiện như MC Hoàng Oanh, Hoa hậu Hà Kiều Anh và bà xã ca sĩ Hoàng Bách - cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo cũng lựa chọn các trang phục thuộc bộ sưu tập để trưng diện trong sự kiện.

Bà xã ca sĩ Hoàng Bách - cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo đẹp gợi cảm

Xuyên suốt chương trình, hoạt động kêu gọi quyên góp cho quỹ “Nâng bước tuổi thơ” do Hoa hậu Ngọc Châu làm đại sứ được nhấn mạnh. Đây là tổ chức từ thiện cung cấp chuyên môn điều trị bệnh lý và phẫu thuật đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế cho trẻ em dị tật bẩm sinh và di chứng sau tai nạn. Khi sự kiện khép lại, quỹ ghi nhận con số 170 triệu đồng do các mạnh thường quân chung tay đóng góp.

Doanh nhân Trịnh Thúy Hương cho biết mỗi khách mời hiện diện tại sự kiện là một cá nhân xuất chúng ở lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bên cạnh các nhân vật trong talkshow, các nghệ sĩ tham gia trình diễn, chương trình còn là nơi hội tụ của nhiều gương mặt tên tuổi trong giới doanh nhân, nghệ thuật…

Hoa hậu Ngọc Châu cùng doanh nhân Trịnh Thúy Hương, ca sĩ Thảo Trang

Dịp này, Trương Ngọc Ánh lẻ bóng đến sự kiện thay vì có bạn trai - diễn viên Anh Dũng - tháp tùng như mọi khi. Cô chọn mẫu đầm xòe họa tiết in hoa trẻ trung, phối cùng phụ kiện ngọc trai thanh lịch.

Hoa hậu Hà Kiều Anh dự event trong chiếc đầm xẻ sâu, màu sắc nổi bật cùng khuyên tai đồng điệu bắt mắt. Cô vui vẻ trò chuyện khi hội ngộ Trương Ngọc Ánh và bà xã diễn viên Bình Minh – doanh nhân Anh Thơ.

Trương Ngọc Ánh hội ngộ Hà Kiều Anh, Anh Thơ

Hoa hậu Ngọc Châu chọn trang phục trẻ trung, khoe đôi chân dài thon cùng nước da bánh mật cá tính. Cô tri ân khách mời và các mạnh thường quân đã đóng góp quỹ để góp phần giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thêm cơ hội hòa nhập cuộc sống.

Hoa hậu Ngọc Châu và hoa hậu Ngọc Diễm khoe sắc

MC Hoàng Oanh hút mắt với thiết kế cổ yếm, khoe trọn lưng trần sexy. Cô dẫn dắt chương trình cùng MC Quang Bảo. Hoàng Oanh cho biết, cô cho biết rất hạnh phúc khi xuất hiện trong không gian ấm cúng, tinh tế của bữa tiệc. Đây là lần đầu tiên cô sánh đôi Quang Bảo trong chương trình của “The Future Journey” nhưng cả hai tương tác, đối đáp ăn ý.

Quang Bảo, Hoàng Oanh và Yumi Dương

Khi lắng nghe ca khúc “Ước mơ của mẹ” do Thảo Trang thể hiện, Hoàng Oanh xúc động vì cô có nhiều sự đồng cảm. Nữ MC đã không thể kìm chế, bật khóc khi giọng hát Thảo Trang vang lên.

Yumi Dương, Chloe Nguyễn, Thảo Trang hội ngộ

