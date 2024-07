Trà My Idol rời showbiz khi đang trên đỉnh cao, cuộc sống hiện ra sao?

Nhắc đến một trong những nữ ca sĩ vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình nóng bỏng lại có giọng hát khiến nhiều trái tim phải rung động của Vpop thì chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Trà My Idol. Nữ ca sĩ được đánh giá là một trong những nhân tố trẻ đầy tiềm năng của thị trường nhạc Việt sau khi bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2007.

Bằng chứng là chỉ sau một năm rời Vietnam Idol, Trà My đã phát hành album đầu tay cũng như tổ chức liveshow, đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc. Thành công của Trà My giai đoạn này nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ nhạc sĩ Hà Dũng.

Tuy nhiên, sau khi "chia tay" với vị đạo diễn này, các hoạt động âm nhạc của Trà My trở nên chật vật, khó khăn hơn. Mãi đến khi ra mắt ca khúc Cần lắm do Vũ Cát Tường sáng tác, tên tuổi của Trà My Idol lại được vụt sáng thêm một lần nữa, oanh tạc khắp các BXH âm nhạc lớn nhỏ.

Năm 2014, khi đang trên đà đỉnh cao, Trà My khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi kết hôn với doanh nhân Tô Văn Đức, là một đại gia có tiếng.

Sau khi tổ chức đám cưới, Trà My hạ sinh con trai đầu lòng. Đến năm 2016, nữ ca sĩ đánh dấu màn tái xuất với Let Me Feel Your Love Tonight, sau đó tiếp tục đến Đừng ai nhắc về anh ấy kết hợp cùng với Mr. Siro, gây được tiếng vang rất lớn, giúp cô có thêm một bản hit đình đám trong sự nghiệp.

Thế nhưng, kể từ sau Đừng ai nhắc về anh ấy, Trà My ngưng mọi hoạt động liên quan đến âm nhạc, nghệ thuật cho đến hiện tại để tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ. Năm 2014, cô lên xe hoa với doanh nhân Tô Văn Đức. Từ khi kết hôn và sinh con, Trà My gần như không hoạt động nghệ thuật nhiều.

Mới đây, trong ngày sinh nhật con trai, Trà My Idol chỉ nhắn nhủ ngắn gọn: "Yêu mình". Bữa tiệc được tổ chức đơn giản bên các bạn của bé Hayden. Đáng chú ý là sự xuất hiện chồng đại gia của nữ ca sĩ.

Được biết, chồng đại gia của Trà My - Tô Văn Đức sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm nhiều nhà hàng, karaoke sang trọng cùng dàn xe hơi đẳng cấp. Số lượng xe Tô Văn Đức sở hữu ngang ngửa với Cường Đô La. Trong ảnh mới nhất, chồng Trà My thay đổi khá nhiều về ngoại hình so với thời điểm lúc cưới.

Dù đã ngưng ca hát suốt nhiều năm qua, nhưng cái tên Trà My Idol vẫn chưa bao giờ ngừng hot, nhất là sau khi cậu con trai thứ hai của nữ ca sĩ và chồng doanh nhân ra đời là bé Hayden, Trà My cũng trở thành "bà mẹ 2 con" nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả trên mạng xã hội.

Hiện tại, giọng ca Đừng ai nhắc về anh ấy có được một gia đình hạnh phúc, viên mãn mà nhiều người luôn ao ước. Cặp đôi có hai quý tử nhà Trà My là Hayden và Gia Hy đúng chuẩn là bản sao của nữ ca sĩ và chồng lúc nhỏ. Trong khi Hayden đáng yêu, hài hước thì Gia Hy lại vô cùng điển trai và trông như một soái ca nhí chính hiệu.

