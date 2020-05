Tóc Tiên bị Trấn Thành hỏi dồn dập trên sóng truyền hình vì bí mật kết hôn

Phản ứng bất ngờ của Tóc Tiên khi bị đồng nghiệp liên tục hỏi về cuộc sống sau hôn nhân khiến khán giả thích thú.

Chương trình "Người ấy là ai" đã chính thức trở lại với mùa 3 sau 2 mùa đạt raiting "khủng". Tiếp tục có sự tham gia của MC Trấn Thành và cố vấn cố định - Hoa hậu Hương Giang, trailer tập đầu tiên khi lên sóng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đặc biệt, trong tập 1, nghệ sĩ khách mời là siêu mẫu Lukkade đến từ Thái Lan, ca sĩ Tóc Tiên và Đức Phúc, cả 3 đều là những nghệ sĩ đã tham gia trong những mùa trước nên càng được người xem ủng hộ.

Trấn Thành và Hương Giang đã đồng hành cùng "Người ấy là ai" từ mùa 1 đến nay.

Trong một số đoạn clip chương trình hé lộ trước giờ lên sóng tập 1, ngoài sự chú ý đến từ nữ chính trong tập này thì người xem cũng dành nhiều quan tâm cho dàn khách mời trong ban cố vấn. Trong đó, đáng chú ý chính là ca sĩ Tóc Tiên khi trở lại mùa 3 và đã là cố vấn "có chủ". Ngay từ mở đầu chương trình, Trấn Thành giao lưu cùng các nghệ sĩ, anh đã nắm bắt cơ hội để hỏi về cuộc sống hôn nhân của Tóc Tiên.

Trấn Thành liên tục "hỏi thăm" cuộc sống hôn nhân của Tóc Tiên.

Ngày 20/2, Tóc Tiên đã bí mật tổ chức hôn lễ tại Đà Lạt cùng vị hôn phu là "phù thuỷ âm nhạc" Hoàng Touliver sau thời gian hẹn hò. Đặc biệt, dù mối quan hệ của cả hai được fan ủng hộ nhưng Tóc Tiên luôn muốn chuyện tình cảm sẽ chỉ là của hai người, nên đã không công khai thông tin này. Đám cưới cũng chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình, vì vậy, không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ cũng bất ngờ khi biết tin nữ ca sĩ lên xe hoa.

Tại chương trình, Trấn Thành đã tranh thủ hỏi thăm đàn em: "Tiên, nghe nói em mới có hỷ sự hả?". Lần đầu tiên đề cập đến vấn đề hôn nhân trên sóng truyền hình, Tóc Tiên lập tức tìm cách chuyển chủ đề. Nữ ca sĩ trả lời MC: "Em thì cũng không có gì mới lắm, hiện giờ em chỉ đang tập trung cho sản phẩm âm nhạc của mình thôi".

Tóc Tiên lập tức được mọi người chú ý khi nhắc đến chủ đề hôn nhân.

Không đợi Trấn Thành phản hồi, Hương Giang đã tiếp lời, giải thích với "chị đại" Lukkade: "Mới năm trước cô ấy còn một mình mà năm nay đã có chồng rồi... ". Thông tin Tóc Tiên đã đám cưới khiến siêu mẫu Thái Lan vô cùng ngạc nhiên và cũng gửi lời chúc mừng đến cô, tuy nhiên, "chị đại" cũng "doạ" Hương Giang: "Nếu năm sau chị sang mà em vẫn ế thì em bỏ nghề cố vấn đi".

Dàn khách mời trong tập 1 đều là những nghệ sĩ được khán giả ủng hộ trở lại mùa 3.

Tưởng chừng có thể đổi chủ đề để mọi người chú ý đến Hương Giang, tuy nhiên, Tóc Tiên lại tiếp tục bị Trấn Thành hỏi về cuộc sống sau hôn nhân: "Tiên ơi đời sống hôn nhân có mệt mỏi hơn so với độc thân không em?". Lần này, bà xã Hoàng Touliver chia sẻ: "Em nghĩ quan trọng nhất là do suy nghĩ và tư duy của mình thôi. Tính em từ trước đến giờ rất tự do, mỗi người đều có khoảng không gian riêng nên hoàn toàn bình ổn".

Cuộc trò chuyện vui vẻ của các nghệ sĩ đã nhận được rất nhiều tương tác từ người xem, tuy chương trình chưa lên sóng nhưng những đoạn trailer được bật mí đều thu hút đông đảo khán giả quan tâm. Phần lớn bình luận đều hy vọng mùa 3 sẽ càng ý nghĩa và hấp dẫn hơn 2 mùa trước.

