"Tiểu tam" vụ đánh ghen tại Tô Hiệu 4 năm trước giờ là mẹ bỉm sữa nóng bỏng, chồng không tin đã làm bố

Những ngày đầu tháng 10/2020, mạng xã hội Việt từng được phen xôn xao với clip đánh ghen tại Tô Hiệu, Hà Nội. Trong clip, cô vợ bắt quả tang chồng lái xe Bentley chở bồ đi chơi. Ẩu đả diễn ra trên phố, cô bồ chỉ thẳng tay cô vợ chỉ trích: "Có chồng không biết giữ". Người chồng bênh bồ, xông vào đánh vợ, khiến mọi người xung quanh bức xúc.

Đoạn video ngay lập tức gây phản ứng dữ dội từ dư luận. Netizen nhanh chóng tìm ra tên tuổi của cô "tiểu tam" lớn tiếng quát nạt bà cả trong đoạn clip. Đó chính là nữ diễn viên trẻ Trang Abby. Thời điểm đó, không chỉ Trang Abby mà mẹ cô cũng bị dân mạng truy lùng danh tính và để lại bình luận công kích dữ dội.

Hình ảnh Trang Abby trong đoạn clip đánh ghen ồn ào năm xưa.

Tuy nhiên sau đó, khán giả mới vỡ lẽ khi biết đây chỉ là tình huống nằm trong chương trình truyền hình thực tế Camera On do êkip của VTVcab thực hiện với hình thức quay giấu kín. 3 nhân vật chính là các diễn viên của chương trình gồm Phan Hoàng vai anh chồng, cô bồ do Trang Abby đóng, trong khi Phương Tấm vào vai cô vợ.

Trang Abby chia sẻ với truyền thông: “Vụ việc trên chỉ là một màn kịch để xem phản ứng của mọi người. Tôi tham gia chương trình truyền hình thực tế camera giấu kín. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội chỉ là phần mở đầu cho các phần diễn biến chuyên đề: Tiểu tam - Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình".

Theo Trang Abby, toàn bộ kịch bản đã được dựng sẵn để thực hiện. Trong lúc thực hiện cũng có rất nhiều bảo vệ quanh đó để đảm bảo an toàn cho diễn viên và ekip thực hiện. Cô không ngờ mọi người lại phản ứng về vụ việc mạnh mẽ đến vậy.

Trang Abby (trái) thường vào các vai phản diện và diễn xuất khá thành công.

“Thực sự, hiện tại, tôi rất sốc vì phản ứng của mọi người. Không chỉ tôi mà cả gia đình người thân, họ hàng cũng như bạn bè của tôi đều bị cộng đồng mạng tấn công, đe doạ. Tôi đã nhờ đến ekip thực hiện chương trình camera giấu kín đính chính vụ việc”, Trang Abby cho hay.

Trang Abby sinh năm 1999, tên thật Trần Thu Trang. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn và body nóng bỏng. Thu Trang sớm có đam mê diễn xuất nhưng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bố mẹ cô không muốn con gái làm diễn viên mà mong Thu Trang theo nghề y. Để chiều lòng phụ huynh, Thu Trang đã thi đỗ Cao đẳng Y Hà Đông.

Thu Trang tâm sự: "Tôi đến nhập học đúng 1 buổi rồi nghỉ vì thấy không thích nghi được". Khi nhận thấy mình không phù hợp với nghề y, cô đã giấu gia đình đi học diễn xuất.

Thu Trang sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng nổi bật.

Bước chân vào con đường diễn xuất, Trang Abby quen mặt với khán giả qua sitcom Đừng bao giờ coi thường người khác. Trong series này, cô đảm nhận vai phản diện và diễn xuất khá thành công. Những năm gần đây, cô còn là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim ngắn, phim hài tết của Trung Ruồi.

Sự nghiệp không quá nổi trội, nhưng Trang Abby 1 lần nữa nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông khi nhận lời cầu hôn của nam ca sĩ Yanbi. Cặp đôi chênh nhau 8 tuổi. Nhiều người hâm mộ từng bày tỏ quan ngại vì giọng ca Thu cuối từng có nhiều năm chìm nghỉm trong scandal với phát ngôn gây sốc và những mối tình ồn ào.

Đối mặt với những đồn đoán nghi ngại, Thu Trang nói cô không quan tâm đến những ồn ào tình cảm của Yanbi trong quá khứ. Trong mắt cô, bạn đời không giỏi tính toán, nói lời hoa mỹ nhưng luôn khiến cô có cảm giác được che chở và bảo vệ. Cô tin anh là người chồng tốt.

Tên tuổi cô tiếp tục gây chú ý khi trở thành vợ Yanbi.

Sau khi kết hôn, Thu Trang cho hay tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật, song vẫn chăm lo cho gia đình chu toàn nhất. ''Chồng tôi cũng làm nghệ thuật nên rất hiểu và không đặt áp lực cho tôi phải chọn giữa gia đình hay sự nghiệp. Vì chồng tôi làm ca sĩ, tôi làm diễn viên, nên bố mẹ chồng rất hiểu và thông cảm cho công việc của cả hai. Nhờ có bố mẹ chồng hậu thuẫn mà tôi cũng dễ dàng cân bằng giữa việc học, đi diễn và việc nhà.

Song, tôi cũng là người hiểu chuyện, sẽ tiếp tục làm nghề nhưng vẫn đảm bảo không lơ đãng công việc gia đình. Sau khi kết hôn, thay vì thường xuyên gặp gỡ bạn bè đi chơi như trước kia, tôi sẽ dành thời gian ở nhà, ăn uống cùng gia đình, làm việc nhà phụ bố mẹ", cô chia sẻ.

Bộ ảnh bầu kỷ niệm của vợ chồng Yanbi.

Vừa qua, vợ chồng Yanbi - Thu Trang đã chính thức đón con trai đầu lòng. Trên trang cá nhân, diễn viên Thu Trang (Trang Abby) đăng dòng trạng thái hài hước: "Không nghĩ mình đẻ được luôn". Trong khi đó, Yanbi liên tục thể hiện sự bối rối khi lần đầu "lên chức". Anh viết: "Không thể tin mình đã lên làm bố. Hoá ra cảnh bỉm sữa nó là như thế hả các bạn…". Sự ngượng ngùng xen lẫn niềm hạnh phúc của ông bố trẻ nhận về nhiều lời trêu chọc cũng như chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ.

Theo đại diện của Yanbi, vợ anh sinh quý tử tại 1 bệnh viện ở Hà Nội vào chiều 6/10. Thu Trang sinh con bằng phương pháp sinh thường, em bé nặng 3 kg, được đặt tên ở nhà là Măng. Qua hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải, có thể thấy con trai Yanbi có nhiều điểm giống bố, nhất là chiếc mũi và đôi môi.

Được biết, Thu Trang - Yanbi đặt tên thân mật cho con là Măng bởi vợ chồng cô gặp gỡ lần đầu tại thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon Tum.

Trước khi lâm bồn ít ngày, Thu Trang công bố bộ ảnh bầu ấn tượng đồng thời có 1 bài dài tâm sự về chuyện làm vợ, làm mẹ. Cô viết: “‘Sao đang học, đang làm lại lấy chồng và chửa đẻ’, đó là câu hỏi mẹ gặp rất nhiều. Ước mơ và đam mê, mẹ vẫn giữ gìn, ấp ủ, cố gắng. Chỉ là có em, mẹ sẽ làm mọi thứ chậm hơn một chút mà thôi.

Ngược lại, bố và em là chỗ dựa và động viên mẹ mỗi ngày. Mẹ muốn ở khoảng tuổi trẻ, sức khỏe tốt nhất để có em vì mẹ muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà mẹ có thể.

Hôm nay mẹ không gọi em là Tiểu Thìn nữa, em có tên rồi. Tên của em là Măng, nơi đầu tiên bố mẹ gặp nhau ở Măng Đen. Sau này em lớn một chút, cứng cáp rồi, cả nhà mình đi đến mảnh đất đầy ý nghĩa này nhé”, người đẹp chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]