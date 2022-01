- Chào chị, cuộc sống và công việc năm qua của chị như thế nào?

Năm 2021 ảnh hưởng lớn đến tất cả mọi người và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Các bộ phim đã lên kế hoạch quay nhưng đành phải hoãn hoặc hủy bỏ, rất vui khi vừa hết giãn cách thì Diễm đã có cơ hội trở lại phim trường với các dự án mới. Còn cuộc sống thì tôi cũng cảm thấy may mắn khi gia đình và bản thân đều khỏe mạnh để vượt qua những khó khăn vừa qua.

- Năm qua chị ghi dấu ấn với khá nhiều vai diễn, dịp cuối năm cũng liên tục chạy show. Việc nhận vai “không kịp nghỉ” như vậy có khiến chị lo lắng về việc đảm bảo chất lượng cho vai diễn?

Tôi ít khi nhận nhiều vai diễn cùng một lúc trừ khi lịch quay của những bộ phim trước dời lại và trùng lịch phim sau. Chính vì thế mà mỗi vai diễn tôi đều dành thời gian nghiên cứu kịch bản xem mình cần phải thay đổi thế nào và diễn ra sao để khán giả không phải nhàm chán.

- Rất nhiều diễn viên miền Nam quyết định Bắc tiến và thành công, chị thì sao? Nhiều khán giả nhận xét phim và diễn viên miền Nam khác biệt với phim và diễn viên miền Bắc từ nội dung, cách diễn. Chị nghĩ sao về vấn đề này? Liệu là do tư duy làm phim của nhà sản xuất khác nhau, do lối diễn của diễn viên hay do thói quen xem phim của khán giả?

Cơ hội ra Bắc làm phim là điều mà diễn viên miền Nam nào cũng rất vui và hạnh phúc. Bởi qua đó để mình thay đổi môi trường và cả cách làm việc khác nhau. Ở đây tôi không thể nói miền nào làm việc chuyên nghiệp và tư duy hơn miền nào mà thật sự là các bộ phim của Đài Truyền hình Việt Nam được đầu tư mạnh về mọi mặt, nên từ đó hiệu ứng sẽ khác hơn so với những bộ phim được đầu tư hạn chế.

Phần lớn thì các diễn viên hợp tác từng dự án phim ảnh ở miền Bắc xong rồi họ cũng quay về miền Nam, bởi ở đó còn có gia đình, con cái và cả môi trường sinh hoạt như một thói quen mà không phải ai cũng thích nghi được.