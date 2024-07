Thu Quỳnh: 'Tôi đơn thân nhưng không một mình'

Thu Quỳnh sinh năm 1988, là một trong những diễn viên được đánh giá cao ở miền Bắc, đặc biệt ở mảng phim truyền hình. Cô ghi dấu ấn với các phim như Sống chung với mẹ chồng, Quỳnh Búp Bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân... Cô thuộc biên chế Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ diễn viên công bố thông tin mang bầu con gái hồi tháng 11/2023 nhưng giữ kín danh tính bố em bé. Dịp này, cô chia sẻ về hạnh phúc khi làm mẹ lần hai và mối quan hệ với bạn trai giấu mặt.

- Sau hai tháng sinh con gái, cuộc sống của chị diễn ra thế nào?

- Chỉ có mẹ hỗ trợ, không thuê bảo mẫu hay giúp việc nên tôi cũng khá bận rộn, gần như cả ngày chỉ quanh quẩn việc bỉm sữa nhưng rất vui. Mỗi ngày của tôi thường bắt đầu từ 5h sáng rồi lặp lại thời gian biểu đều đặn với việc hút sữa, cho con ăn, cho con ngủ và tắm cho con.

Tôi may mắn có mẹ rất tâm lý. Bà luôn tạo điều kiện để tôi nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, động viên tôi ra ngoài vài tiếng mỗi ngày cho thoải mái đầu óc. Nhờ có bà trông Tằm, tôi có thể đưa bé Be đi ăn sáng, cùng con đi chợ hay đi chơi để con có cảm giác mình không bị ra rìa sau khi có em.

Từ khi có bé Tằm, cả nhà tề tựu và bữa cơm nào cũng rộn rã tiếng cười. Mẹ chuyển sang ở cùng từ khi tôi bầu những tháng cuối. Bố ở gần cũng liên tục chạy đi chạy lại, cùng mẹ nấu nướng hay giúp tôi đưa Be đi học. Em trai tôi ở Nhật cũng thu xếp về hơn 10 ngày để thăm chị và các cháu. Tôi hạnh phúc khi luôn có người thân ở bên.

Thu Quỳnh bên con gái 2 tháng tuổi.

- Trải nghiệm làm mẹ lần thứ hai có gì khác so với lần đầu tiên khi chị sinh bé Be cách đây gần 10 năm?

- Lần đầu làm mẹ cách đây hơn 10 năm với tôi không hề dễ dàng. Be phải nằm viện gần một tháng từ lúc sơ sinh, cộng sự bỡ ngỡ trong lần đầu làm mẹ cùng những cú sốc lớn vì biến cố hôn nhân làm tôi luôn cảm thấy bị stress khủng khiếp. Thêm nữa, hồi đó tôi cũng không có điều kiện kinh tế, nhiều mối quan hệ có thể giúp đỡ mình như bây giờ nên mọi thứ diễn ra không mấy suôn sẻ.

Lần thứ hai làm mẹ, tôi có điều kiện tốt hơn để nghỉ ngơi cũng như chăm sóc em bé khi có bố mẹ kề cận. Không những thế, tôi còn có con trai là trợ thủ đắc lực. Bạn Be chăm em rất giỏi và Tằm đặc biệt rất thích anh. Nhiều lần em bé khóc, cả mẹ và bà đều không thể dỗ được nhưng chỉ cần anh bế là nín ngay. Nhìn Be có thể chăm sóc em, tôi rất vui vì con ngày một trưởng thành và sẵn sàng đỡ đần mẹ.

- Chị thấy bé Be thay đổi thế nào từ ngày có em?

- Be rất thích có em nhưng cũng có chút bỡ ngỡ, chưa quen vì lúc nào mẹ cũng kè kè bên em thay vì dành hết thời gian cho mình như trước đây. Dù bạn ấy rất kiềm chế, tôi vẫn nhận ra con hơi tủi thân khi bị nhắc nhở những lúc để đồ đạc bừa bãi hay làm ồn. Vì vậy, tôi cố gắng quan tâm Be nhiều nhất có thể. Bất kỳ khi nào nhờ được mẹ trông Tằm để ra ngoài, tôi sẽ dành thời gian cho Be như đưa bé đi ăn sáng, đến khu vui chơi hoặc cùng học bài với con. Sau hai tháng, Be dần quen với cảm giác có em, ngày một quan tâm em nhiều hơn và bế em rất khéo.

- Nhiều phụ nữ sau khi vượt cạn dễ cảm thấy tủi thân, rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh, còn chị thì sao?

- Tôi chưa bị trầm cảm sau sinh ngày nào. Có lẽ do tôi bị cuốn vào việc chăm con và có nhiều niềm vui trong cuộc sống để nhận hàng ngày nên không có thời gian nghĩ ngợi gì. Tôi nghĩ các mẹ rơi vào trầm cảm chủ yếu vì không ai đỡ đần, luôn phải một mình, từ mệt mỏi về thể xác thành mệt mỏi về tinh thần. Tôi may mắn có bố mẹ luôn ở bên hỗ trợ nên không gặp phải tình cảnh đó.

- Bố của bé Tằm hỗ trợ, san sẻ công việc chăm bé với chị thế nào?

- Anh ấy quan tâm đến mẹ con tôi và sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi cần, tuy nhiên tôi cũng không có nhiều yêu cầu. Chúng tôi luôn cùng nhau chia sẻ những việc liên quan đến con. Tôi biết không phải ai cũng hiểu mối quan hệ của mình và anh ấy nhưng cả hai đứa đều thấy ổn. Chúng tôi chấp nhận, hiểu cho sự lựa chọn của người kia và thấy vừa vặn với nhau. Cả hai người đều thích tự do, vui với cuộc sống hiện tại, cứ nhìn thấy nhau là cười vui thì chẳng có gì phải dằn vặt. Bố mẹ tôi ban đầu thấy không quen nhưng tôi nói với ông bà: "Con đã gần 40 tuổi, chẳng cần gì ngoài vui vẻ và thoải mái. Các cháu phải thấy con thoải mái thì mới phát triển tốt".

Bé Be - con trai lớn của Thu Quỳnh - bên em gái.

- Lựa chọn làm mẹ đơn thân của hai em bé, chị đối diện những áp lực gì?

- Đã chuẩn bị sẵn tinh thần về những gì mình sẽ đón nhận nên tôi cảm thấy rất thoải mái, không bỡ ngỡ với điều gì. Tôi nghĩ đó vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm của mình. Ưu điểm ở chỗ tôi có thể chủ động với cuộc sống nhưng nhược điểm ở chỗ phụ nữ mạnh mẽ, độc lập thường khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy mình không cần họ. Dù vậy, tôi thấy ưu điểm vẫn nhiều hơn. Nếu chọn lại, tôi vẫn sống như vậy.

Có lẽ tôi phải nhắc lại lần nữa rằng tôi tuyên bố mình làm mẹ đơn thân lần thứ hai vì không kết hôn lần nữa chứ thực ra tôi không một mình, vẫn có người đàn ông ở bên để yêu thương và thấu hiểu.

- Sau khi chị tuyên bố làm mẹ đơn thân, có nhiều đồn đoán về mối quan hệ của chị và bố bé Tằm. Hai người đối diện điều đó như thế nào?

- Làm mẹ đơn thân là quyết định của tôi và tôi thấy đó là lựa chọn vừa vặn với mình. Tuy nhiên, nhiều bình luận cho rằng tôi cổ xúy cho nữ quyền cực đoan, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ tinh thần không đàn ông. Thực tế, bản thân tôi chỉ nghĩ chủ động và bao quát cuộc sống của chính mình là điều nên làm thôi.

Tôi không bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực về mình nhưng bố bé Tằm thì vẫn có chút xao động. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi cũng phải động viên tinh thần cho anh ấy chút chút (cười). Tôi luôn nói với anh và bố mẹ rằng mình có cuộc sống riêng của mình, họ có nói gì thì cũng không thể sống hộ mình được.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi nhận ra nếu cứ đắm chìm trong nỗi buồn, để nguồn năng lượng tiêu cực xâm chiếm thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, cũng không thể làm gì nên hồn. Từ ngày thay đổi cách suy nghĩ, tôi thấy nguồn năng lượng tích cực mang đến cho mình nhiều điều tốt đẹp hơn, cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều như phép tính mà Be vẫn làm mỗi ngày vậy.

Thu Quỳnh khi mới sinh con gái hồi tháng 5.

- Mới sinh con chưa được một tháng đã trở lại công việc, chị cảm thấy thế nào?

- Mẹ động viên tôi nếu có sức khỏe tốt thì không cần phải ở nhà suốt, cứ làm những gì mình thấy thoải mái. Bé Tằm trộm vía ăn ngoan, ngủ ngoan, ít quấy khóc nên tôi cũng không quá áp lực với việc bỉm sữa. Do đó, tôi bắt đầu nhận công việc quảng cáo từ khi ở cữ. Tôi chủ yếu làm việc ở nhà hoặc nhận những công việc chỉ đi vài tiếng, tranh thủ những lúc bé Tằm ngủ nên không quá vất vả.

Tôi đi làm ngay nên không liên quan đến áp lực tài chính khi làm mẹ đơn thân. Nuôi con bằng sữa mẹ, lại có bố mẹ giúp chăm con nên chi phí cho bé hiện tại không quá tốn kém. Tôi cũng đã có quỹ dự phòng riêng để lo cho tương lai hai con nên không sợ rơi vào thế bị động. Bên cạnh đó, tôi còn có sự hỗ trợ của bố các bé trong việc nuôi con nên càng không lo nghĩ nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]