Thiều Bảo Trâm khoe vóc dáng gợi cảm, đưa ra góc nhìn thú vị về tình yêu

Tối 20/8, Thiều Bảo Trâm đã thu hút nhiều sự chú ý khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc “Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm”. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, phối khí bởi producer 2Pillz, mix & master bởi Only C. MV “Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm” do Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và Giám đốc sáng tạo Denis Đặng thực hiện. Denis Đặng cũng đảm nhận vai nam chính, cùng Thiều Bảo Trâm tạo nên câu chuyện có thông điệp ý nghĩa, dựa trên hình tượng nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite.

Hình ảnh gợi cảm của Thiều Bảo Trâm trong ngày trở lại

Trở lại sau 1 năm kể từ mini album ‘after YOU’ thuộc thể loại Ballad, lần này, Thiều Bảo Trâm làm mới âm nhạc và hình ảnh của bản thân bằng một ca khúc Pop Dance. “Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm” là ca khúc có nhịp điệu nhanh, màu sắc sôi động và trẻ trung, xoay quanh chủ đề tình yêu khi một cô gái suy nghĩ về những gì đã từng trải qua trong một mối quan hệ. Cô chia sẻ: “Đôi khi điều ta cần làm lúc khó khăn là hãy chấp nhận mọi bài học mà “trời xanh an bài” cho mình một cách nhẹ nhàng nhất. Từ trong tăm tối, tâm hồn chúng ta sẽ được hàn gắn và trưởng thành sau mọi chuyện, để trở thành phiên bản rực rỡ hơn”.

MV “Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm” đưa người xem đến một ngôi làng toàn tiên nữ sản xuất gạo, là những cô gái thuộc thế hệ hậu duệ của tiên nhưng không ai còn sức mạnh. Thờ phụng nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, và tin rằng chỉ những ai có trái tim thuần khiết mới xứng đáng trở thành hậu duệ của Aphrodite, nên các cô gái chọn cất kỹ trái tim mình và không bao giờ yêu một ai.

Thiều Bảo Trâm mang đến nhiều thông điệp tích cực về tình yêu trong ca khúc mới

Hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm của nữ ca sĩ khiến người xem không thể rời mắt

Đến một ngày, một cô gái trong ngôi làng - Thiều Bảo Trâm đã phải lòng chàng trai đến từ Sao Chổi (do Denis Đặng thủ vai). Trải qua đôi lần hẹn hò, rung động, bỏ qua ánh mắt phán xét của những cô gái khác, cô gái đánh liều phá lệ đem trái tim đã cất giấu trao cho anh chàng này. Nhưng đúng như Sao Chổi “vội đến vội đi”, anh chàng đã biến mất, bỏ lại cô gái cùng trái tim tan vỡ. Khi trải qua nỗi đau và hiểu được tình yêu, như một tiến trình từ nhộng hóa bướm, cô gái được trao cho sức mạnh để trở thành thế hệ tiếp theo của nữ thần Aphrodite - người mà bản thân cô luôn ngưỡng mộ.

Nội dung MV đưa ra một góc nhìn thú vị về tình yêu, khi các cô gái trong ngôi làng tưởng rằng chỉ cần bảo vệ trái tim không bị trầy xước bởi tình yêu là có thể trở thành hậu duệ của thần sắc đẹp và tình yêu Aphrodite. Nhưng không, để trở thành “người bảo hộ” cho tình yêu, cô gái cần phải nếm đủ vị của nó, dù trong đó có tổn thương, thì rồi sự tha thứ và chấp nhận sẽ là “bài kiểm tra cuối” để có được sức mạnh, đó là lúc bạn hiểu được rung cảm của một trái tim trong tình yêu là thế nào.

“Hãy tiếp tục dũng cảm yêu, dũng cảm trải nghiệm, đắm chìm trong nó và thậm chí dám liều lĩnh hy sinh vì nó, để mỗi ngày ta lại hiểu thêm vẻ đẹp của tình yêu là gì. Thậm chí nếu có bao lần tan vỡ, thì hành trình đã qua luôn ẩn chứa nhiều trải nghiệm ý nghĩa lấp lánh khác, chứ không chỉ toàn nỗi đau”, Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]