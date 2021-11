Thanh xuân ùa về với hàng loạt bản hit trong The Cover Show

Những bản hit đình đám một thời của hai nhạc sĩ Hamlet Trương và Đỗ Hiếu lần lượt được tái hiện lại trong The Cover Show.

“The Cover Show – Sắc Màu Thời Gian” vừa lên sóng tập 2 vào ngày 24/11/2021 trên kênh VTV3. Nếu tập 1 được ví von là “bữa tiệc âm nhạc” đầy màu sắc với sân khấu hoành tráng cùng những màn trình diễn đỉnh cao, thì tập 2 lại đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, câu chuyện vui xen lẫn những bất ngờ.

Tập 2 cũng đầy sức hút với màn trò chuyện, “đối đáp lượm liền” vô cùng thoải mái và vui nhộn giữa MC Nguyên Khang và bộ tứ giám khảo, gồm: Nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ Hamlet Trương, ca sĩ Nguyễn Hưng và ca sĩ Hà Thanh Xuân.

Bộ tứ giám khảo tham gia chương trình: ca sĩ Nguyễn Hưng, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Hamlet Trương và Hà Thanh Xuân

Đội của nhạc sĩ Đỗ Hiếu có hai ca sĩ trình diễn là Henry Ngọc Thạch và My Ha. Trong khi đó, ca sĩ Phương Phương Thảo cùng Hiển Vinh là hai “chiến binh” của đội nhạc sĩ Hamlet Trương.

Mở đầu cho vòng Cạnh Tranh của tập 2 chính là giọng hát của ca sĩ Phương Phương Thảo với ca khúc Em, anh và cô ấy. Giám khảo Hà Thanh Xuân đã vô cùng thích thú và dành nhiều lời khen cho Phương Phương Thảo. Hà Thanh Xuân còn ngỏ lời với nhạc sĩ Hamlet Trương với mong muốn được cover ca khúc này.

Sau tiết mục trên, sân khấu Sắc Màu Thời Gian trở nên sôi động với Keep me in love của ca sĩ My Ha, một giọng ca đến từ Phú Yên.

Màn so tài của giọng ca Phương Phương Thảo...

... và ca sĩ My Ha

Không dừng lại ở đó, thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả sẽ ùa về với ca khúc Đến sau được trình bày bởi ca sĩ Hiển Vinh. Một ca khúc chất chứa nhiều cảm xúc, bản phối cực lạ chính là chất xúc tác giúp ca khúc thêm phần chạm đến trái tim của nhiều khán giả.

Sau những “thăng trầm” của cảm xúc, chương trình tiếp tục đưa khán giả đến màn trình diễn đầy lôi cuốn của ca sĩ Henry Ngọc Thạch với ca khúc Em muốn anh đưa em về. Giám khảo Nguyễn Hưng đã phấn khích đứng dậy vỗ tay và chia sẻ cảm xúc: “Khi em cất tiếng hát, giọng em quá đặc biệt, anh thấy em hát bằng cả tâm hồn của em, từ ngoại hình đến giọng hát, tất cả đều rất tốt, chúc mừng em đã thể hiện tốt phần trình diễn của mình”.

Hiển Vinh với màn thể hiện đầy cảm xúc

Henry Ngọc Thạch khiến giám khảo Nguyễn Hưng phấn khích

Chọn ca khúc phù hợp cùng phần trình diễn tự tin, ca sĩ Hiển Vinh và Henry Ngọc Thạch dễ dàng bước vào vòng Đối Đầu để trình diễn những tiết mục “chất hơn nước cất”.

Trước khi phần trình diễn của ca sĩ Hiển Vinh bắt đầu, nhạc sĩ Hamlet Trương đã có những phút giây ngẫu hứng cover lại ca khúc Bụi bay vào mắt ngay tại sân khấu Sắc Màu Thời Gian. Hamlet Trương tiết lộ rằng anh chỉ mất 15 phút để sáng tác ca khúc này. Ca sĩ Hiển Vinh đã trình diễn Bụi bay vào mắt với cách xử lý rất riêng. Nhạc sĩ Hamlet Trương chia sẻ sau phần trình diễn của ca sĩ Hiển Vinh: “Đây là một trong những bài hát quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của tôi”.

Sân khấu Sắc Màu Thời Gian như bùng nổ với phần trình diễn của ca sĩ Henry Ngọc Thạch qua ca khúc Gạt đi nước mắt theo một phong cách quyến rũ, khiến khán giả không thể rời mắt. Ca sĩ Henry Ngọc Thạch vô cùng tự tin khi vừa hát vừa thể hiện vũ đạo điêu luyện trên sân khấu. Nhạc sĩ Hamlet Trương chia sẻ: “Bạn hội tụ nhiều yếu tố để trở thành ca sĩ nổi tiếng”. Và với phần trình diễn đầy thuyết phục, ca sĩ Henry Ngọc Thạch xuất sắc giành nhất tuần cùng tấm vé bước vào vòng tiếp theo.

