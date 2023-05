Thanh Thúy: “Từng ham tiền, háo danh nhưng dần nhận ra những điều đó không phù hợp”

Là khách mời số mới nhất của chương trình "The Khang Show", Đức Thịnh và Thanh Thúy mang đến khán giả những chia sẻ thú vị về cuộc sống hôn nhân, gia đình cũng như câu chuyện tình yêu với những bí mật chưa từng hé lộ.

Đức Thịnh và Thanh Thúy trong "The Khang Show"

Miếng ghép thứ nhất của cặp đôi là hình ảnh một ly cà phê - điểm khởi đầu cho câu chuyện tình của cả hai.

Hồi đó, cách đây gần 20 năm, Thanh Thúy là diễn viên nổi tiếng, rất đắt show. Mỗi lần đi quay cùng Đức Thịnh, cô lại có điện thoại gọi tới. Là người làm việc khắt khe, nghiêm túc, anh không thể chấp nhận được việc làm này và cho rằng cô hời hợt, ham tiền, không biết quan tâm tới người khác.

Đến một ngày cô lấy ly cà phê mình thích đem mời Đức Thịnh khiến anh nhận ra, thì ra cô này cũng biết quan tâm tới người khác.

Tuy nhiên, phải tới khi Thanh Thúy bị bồ “đá”, mối quan hệ giữa hai người mới thực sự có những bước tiến mới. Người bạn trai đó từng được Thanh Thúy gọi là “người đàn ông tuyệt vời” nhưng Đức Thịnh đã quả quyết: “Hãy cho anh hai tháng. Anh sẽ cho em thấy người đàn ông kia cũng không tuyệt vời lắm”.

Thanh Thúy hồi đó có rất nhiều đàn ông trẻ đẹp, giàu có vây quanh, săn đón. Cô kể mỗi lần tới đón, các anh bạn trai toàn đi xe sang như Mercedes, Lamborghini. Trong khi Đức Thịnh bấy giờ mới chỉ được công nhận là “có tài”, chưa thành đạo diễn sáng giá, ngoại hình không có gì đặc biệt. Lần đầu tiên cùng Thanh Thúy đi bar chơi, Đức Thịnh còn không đủ tiền thanh toán. Cô khéo léo rút tiền đưa anh, không để bạn trai có cảm giác “quê”.

Cặp đôi chia sẻ thú vị về cuộc sống hôn nhân, gia đình

Miếng ghép thứ hai là lửa và nước – như tính cách đối nghịch của Đức Thịnh và Thanh Thúy. Tuy nhiên, nữ diễn viên “Vòng xoáy tình yêu” tự nhận mình là người “thao túng tâm lý” ông xã. Hầu hết các vấn đề trong gia đình đều do cô tự quyết định.

Trong công việc, khi chuyển qua làm nhà sản xuất phim điện ảnh, thấy những phim mình và ông xã sản xuất đạt được thành công, doanh thu lớn, Thanh Thúy không giấu tham vọng muốn biến công ty thành công ty sản xuất phim số một Việt Nam. Trong khi đó, Đức Thịnh lại muốn sống vì đam mê, chỉ làm những tác phẩm mình thực sự tâm đắc. Giai đoạn đó mối quan hệ của hai vợ chồng trở nên căng thẳng.

Sau này, khi công việc gặt hái những trái ngọt đầu tiên, hai vợ chồng mua được một miếng đất nhỏ, xây được căn nhà lớn hơn, Đức Thịnh dần nhận ra sự thúc ép vợ mang đến lợi ích kinh tế, giúp cuộc sống của anh “dễ thở” hơn.

Với Thanh Thúy, cô nhận ra thực sự đã có lúc mình ham tiền, háo danh, muốn được báo chí khen ngợi, muốn có nhiều tiền để mua thêm nhà, tích lũy thêm tài sản. Dần dần, cô biết những cái đó không phù hợp. Với nữ diễn viên sinh năm 1982, cuộc sống cần phải biết điều gì là hạnh phúc mới quan trọng.

Hiện tại, Thanh Thúy đã giảm bớt công việc ở công ty riêng, dành thời gian rảnh để tiếp tục đam mê diễn xuất – cũng là điều ông xã Đức Thịnh luôn ủng hộ, cổ vũ cô. Nữ diễn viên đang đảm nhận một vai trong “Hoa vương”, bộ phim Việt hóa từ tác phẩm nổi tiếng “Flower of queen” của Đài MBC, Hàn Quốc.

Hiện tại cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp thành công

Miếng ghép thứ ba của chương trình, cũng là miếng ghép cuối cùng, TikTok – nền tảng mạng xã hội Đức Thịnh và Thanh Thúy đang gặt hái khá nhiều thành công.

Thanh Thúy cho biết hiện tại mọi người dễ dàng gặp ông xã trong các video clip, nhưng trước đây cô đã dùng đủ mọi cách từ năn nỉ, đe dọa tới giận hờn, thậm chí họp toàn công ty để cưỡng ép nhưng Đức Thịnh vẫn không chịu quay. Anh cho rằng đó là thứ chỉ dành cho con nít, không hợp với mình.

Sau 15 năm chung sống, Thanh Thúy nửa đùa nửa thật rằng nếu chẳng may hai vợ chồng có xảy ra chuyện ly hôn, đó sẽ là do cô muốn. Với Đức Thịnh, anh thấy rất may mắn khi có người vợ có đầu óc linh hoạt trong kinh doanh và hai đứa con ngoan ngoãn.

