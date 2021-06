"Thánh nữ nhạc chế" có kênh YouTube hơn 1 tỷ lượt xem tiếp tục lập kỷ lục mới

Thứ Sáu, ngày 04/06/2021 17:00 PM (GMT+7)

Sản phẩm mới của “thánh nữ nhạc chế” tiếp tục gây tiếng vang trên YouTube.

Sau 5 ngày công chiếu, tập 4 “Cô giáo tôi là trùm cuối” phần 2 của Thiên An hút gần 6 triệu lượt xem, vượt qua nhiều sản phẩm “hot” giữ vị trí top 1 Trending YouTube Việt Nam.

Trước đó, phần 1 của series này đã “gây bão” khắp các diễn đàn mạng và sở hữu thành tích đáng mơ ước của nhiều nhà sáng tạo nội dung - 13/16 tập lọt vào Trending (top 10 trở lên).

Nếu ở phần 1, “chị đại” Thiên An bất đắc dĩ vào vai cô giáo để “thu phục” các thành phần cá biệt của 1 lớp học đặc biệt thì trong phần 2 này, nữ YouTuber đã nhường nhiều đất diễn cho các nhân vật khác khi chỉ “đứng ngoài lề” và âm thầm giúp đỡ học trò cưng giải quyết các rắc rối trong môi trường học đường.

Trong tập 4, để giúp đỡ anh em của cậu học trò Chương Cố, Thiên An đã “cưa sừng” để trở thành 1 nạn nhân bị nhóm học sinh cá biệt Trần Thanh Tâm bắt nạt. Thay vì sử dụng bạo lực hay nhờ đến sự giúp đỡ của giám thị, Thiên An đã vô cùng thông minh khi khiến Trần Thanh Tâm cũng phải chào thua bởi sự ngây ngô của mình. Cũng chính vì lẽ đó càng khiến người xem tò mò và chờ đợi.

“Thánh nữ nhạc chế” Thiên An cho hay: “Thành công của hiện tại không chỉ là sự cố gắng của riêng An, mà còn là thành quả lao động nghiêm túc và không ngừng nghỉ của cả ê-kíp để cho ra sản phẩm chất lượng nhất, không làm phụ lòng của tất cả khán giả đã luôn yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua”.

Trong thời điểm dịch bệnh khiến nhiều hoạt động bị ảnh hưởng, Thiên An vẫn cố gắng cho ra những sản phẩm kịp xu hướng và thị hiếu của khán giả. Cô luôn lắng nghe để biết được đối tượng khán giả mình đang hướng đến muốn gì, từ đó lồng ghép vào sản phẩm những bài hát do chính cô tự viết lời vừa hóm hỉnh và dí dỏm, mang đến góc nhìn tích cực nhất.

Thiên An tiết lộ, phần 2 của “Cô giáo là trùm cuối” mới thực hiện được 2/3 và chỉ đủ phát đến hết tháng 6. Vì tình hình dịch bệnh, ekip phải tạm dừng để đảm bảo sức khỏe của mọi người. “Chưa biết được diễn biến của dịch bệnh như thế nào, thế nhưng Thiên An sẽ cho ra mắt các sản phẩm khác để phục vụ khán giả. Tôi vừa hoàn thành sáng tác bài hát cổ động mọi người ở nhà chống dịch và sẽ cho ra mắt sớm nhất có thể”, cô nói thêm.

Thiên An từng được YouTube vinh danh vào năm 2020

Thiên An đã không còn là cái tên quá xa lạ với những ai yêu thích parody, webdrama học đường. Kênh YouTube của cô có 3,6 triệu lượt đăng ký, đạt hơn 1,2 tỷ lượt xem.

Cuối năm 2020, Thiên An được Google vinh danh là một trong những nhà sáng tạo YouTube nổi bật của Việt Nam cùng hàng loạt tên tuổi streamer, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Cụ thể, kênh YouTube “Thiên An Official” xếp thứ 4 trong danh sách Top 10 Nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2020, sản phẩm nhạc chế "Chị đại chuyển trường Phần 2 - Gangster Girl In Highschool Part 2” đạt Top 4 Video nổi bật nhất (hiện sở hữu 56 triệu lượt xem).

Nguồn: http://danviet.vn/thanh-nu-nhac-che-co-kenh-youtube-hon-1-ty-luot-xem-tiep-tuc-lap-ky-luc-moi-50...Nguồn: http://danviet.vn/thanh-nu-nhac-che-co-kenh-youtube-hon-1-ty-luot-xem-tiep-tuc-lap-ky-luc-moi-50202146165827973.htm