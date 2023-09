Thanh Hằng, Hương Giang tạo dáng bên xe sang tiền tỷ

Top 18 “The New Mentor” vô cùng phấn khích khi thực hiện hoạt động photoshoot với xe Audi RS e-tron GT, có giá gần 6 tỷ đồng. Các người mẫu được yêu cầu chụp ảnh cùng 4 bạn diễn là: người mẫu Hữu Long, người mẫu Luigi, người mẫu Xuân Thắng và Mister International 2017 - Lee Seung Hwan trong bộ ảnh mang tên "The Power Of The Curve" trong bộ sưu tập "The Legacy Of The New Mentor”.

Thanh Hằng là mentor đồng hành ở tập này. Cô khiến các thí sinh và khách mời ấn tượng với khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, tương tác ăn ý với bạn diễn nam để tạo nên những tấm hình quảng cáo ấn tượng dành cho mẫu xe Audi. Khi làm việc cùng cô, chân dài người Thái Metoom còn thốt lên vì khả năng tuyệt vời của Thanh Hằng.

Thanh Hằng và Hương Giang tạo dáng bên xe sang

Theo dõi quá trình tương tác với bạn diễn đặc biệt là thành quả cuối cùng của top 18, các Super Judges đã chọn ra được top 3 trong thử thách lần này là: Như Vân (team Hồ Ngọc Hà), Kim Phương và Ngọc Ánh (team Thanh Hằng). Và Bottom 3 ở thử thách này chính là Bảo Ngọc (team Lan Khuê), Cao Ngân và Khloé Phương Nguyễn (team Hương Giang).

Ngọc Ánh team Thanh Hằng đã tiếp tục ghi tên mình trong top 3 và trở thành "chiến thần" tại comprehensive area sau 5 tập, đây là điều không phải người mẫu nào cũng làm được và Ngọc Ánh cũng được đánh giá là một "đối thủ" mạnh tại chương trình. Bên cạnh đó, Kim Phương team Thanh Hằng cũng có sự thay đổi và bứt phá từng ngày khi từ vị trí bottom 3 ở những tập trước, Kim Phương ngày càng thể hiện tốt và xuất sắc vươn lên nằm trong top 3 tại comprehensive area tập 5.

Các thí sinh thực hiện thử thách tại chương trình

Chiến thắng một lần nữa đã thuộc về Như Vân team Hồ Ngọc Hà. Kết quả này đã giúp Hồ Ngọc Hà nhận được một đặc quyền là lựa chọn team sẽ kết hợp với mình ở thử thách tại proving Area tập 5, sau đó cùng Thanh Hằng giành chiến thắng.

