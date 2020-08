"Thần đồng cải lương" gương mặt sưng húp sau tai nạn đột quỵ khi đang chạy xe

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 00:10 AM (GMT+7)

Trong Chuyện Của Sao, nghệ sĩ Linh Tý tiết lộ về những điều được và mất khi sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng và cuộc sống hiện tại của chính anh với nhiều thay đổi sau khi vừa trải qua một cơn đột quỵ.

Đến cuối đời vẫn là “con của Linh Tâm”

Cha con nghệ sĩ Linh Tý (trái) - Linh Tâm (phải)

Gia đình nghệ sĩ Linh Tâm - Cẩm Thu từng được xem là “biểu tượng hạnh phúc” của giới cải lương bởi họ là cặp diễn ngôi sao tiếng tăm một thời. Linh Tý con trai họ được người trong nghề ưu ái đặt biệt danh “thần đồng sân khấu” khi bén duyên với nghiệp diễn từ năm 4 tuổi, còn cô con gái Thu Tâm trở thành diễn viên múa cũng được nhiều người yêu thích. Linh Tý thừa hưởng gien nghệ thuật nên sớm theo nghiệp cải lương, về sau anh chuyển hẳn sang phim ảnh, gặt hái thành quả nhất định.

Sinh ra trong một gia đình với cha mẹ là những ngôi sao sân khấu cải lương, tưởng rằng con đường đến nghề diễn của anh chỉ toàn hoa hồng nhưng biến cố cuộc sống, cả sự nổi loạn của tuổi trẻ đưa anh đi vào những ngả rẽ khiến bao người phải ái ngại khi nhắc đến. Tuy nhiên, dòng máu nghệ sĩ trong Linh Tý không hề mất đi, anh trở lại với con đường của một “sao nối ngôi”, dấn thân quyết liệt với nghệ thuật như bù lại những năm tháng hoài phí. Một phần câu chuyện về quãng thời gian “đi để trở về” sẽ được nam nghệ sĩ chia sẻ trong Chuyện Của Sao.

Linh Tý (phải) và cha trên sân khấu

Linh Tý xuất thân là dân cải lương rồi qua ca nhạc. Khi đi hát, anh lấy nghệ danh là Kim Minh Huy diễn khắp các tỉnh miền Tây trong 5 năm theo hợp đồng quản lý với bầu show. Nghệ danh này do thầy Cao Minh Thu đặt và cũng là quản lý, chuyên viết dòng nhạc quê hương. Vì bản tính thích tự do nên sau khi kết thúc hợp đồng, anh xin lấy lại tên Linh Tý để tiếp tục làm nghề: “Thầy nói tôi đã lớn, tên Linh Tý không còn phù hợp tuy nhiên tôi vẫn thích cái tên cũ vì nhờ nó khán giả mới biết đến tôi. Tôi nói với thầy là cái tên không tạo ra con người mà ngược lại”, anh kể lại.

Linh Tý cho biết ngày xưa anh từng khó chịu, bức xúc khi bị so sánh với cha: “Tầm năm 16 - 17 tuổi, tôi hay bị so sánh, đi đâu họ cũng kêu “con của Linh Tâm” mà không kêu tên tôi. Thời trẻ, tôi muốn chứng tỏ bản thân nên rất buồn, cảm giác luôn “núp bóng” cha mình. Nhưng khi tham gia Sao Nối Ngôi, gia đình tôi tề tựu trên sân khấu trong tiết mục “Bài ca tìm mẹ” cũng là vở kỷ niệm của gia đình. Tôi nhận ra việc bị so sánh với cha là điều bình thường, chứng tỏ khán giả còn nhớ gia đình tôi làm nghệ thuật. Giờ đây, tôi hãnh diện với điều đó, dù tôi có hoạt động đến cuối đời, tôi vẫn là con của Linh Tâm”.

Thay đổi suy nghĩ khi trải qua cơn đột quỵ

Linh Tý và vợ con chụp ảnh cùng cha - nghệ sĩ Linh Tâm (bên phải)

Linh Tý cho biết trước đây anh chọn cuộc sống độc thân vì sợ “tự do bị xâm chiếm”. Anh luôn mong tìm được ai đó chấp nhận khuyết điểm, thay đổi và ngăn anh lại mỗi khi sắp phạm sai lầm. Anh cho rằng Bích Trâm - vợ anh hiện tại là một cô gái lạ đời, càng tìm hiểu anh càng bị thu hút.

Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ nhất khi cả hai quen nhau, quyết định tiến đến hôn nhân, Linh Tý kể: “Năm 2011, tôi hứa với ba mẹ sẽ lấy vợ bởi tính tôi trước đây vốn ham làm, ham chơi. Một tháng sau, tôi gặp Bích Trâm tại đám tang của má Kim Ngọc. Trước đó tôi chưa hề biết Trâm, cũng như cô ấy chỉ biết đến tôi qua thông tin trên báo. Trong lần gặp đầu tiên, tôi chỉ thẳng mặt và nói tôi sẽ cưới cô ấy. Từ lúc quyết định cưới cho đến khi về chung một nhà cũng một năm. Sau khi kết hôn, con gái tôi ra đời, tôi dẹp hết mọi thứ ăn chơi để chú tâm vào gia đình và công việc”.

Vợ chồng Linh Tý - Bích Trâm

Tuy nhiên, trong cuộc sống hôn nhân đầy mới mẻ, Linh Tý và Bích Trâm cũng có không ít cãi vã vì bất đồng quan điểm. Anh thổ lộ: “Tôi thích sự tự do trong khi có gia đình lại bị ràng buộc, có con gái lại thêm trách nhiệm, bản thân tôi hay cảm thấy bức bối nhưng sau này khi đã trải qua nhiều sóng gió, chúng tôi giảm một chút cá tính để hòa hợp cùng nhau”.

Không may mắn là gần đây Linh Tý gặp một tai nạn giao thông. Tuy nhiên, anh thừa nhận vụ tai nạn khiến anh thay đổi suy nghĩ, cẩn thận về sức khỏe. Anh kể lại: “Hôm đó, đang chở vợ ngoài đường, tôi bỗng thấy đất trời tối sầm và tôi ngất đi. Tỉnh dậy, tôi thấy vợ đang ở bệnh viện băng bó. Cô ấy kể tôi đụng xe, tự ngã xuống đường. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị đột quỵ nhẹ, phải mất 6 tháng để hồi phục nhưng hơn 1 tháng sau, cơ thể tôi đã bình phục trở lại”.

Con trai nghệ sĩ Linh Tâm thay đổi suy nghĩ về cách kiếm tiền sau tai nạn khủng khiếp.

Dù cảm thấy may mắn vì tai nạn không gây nghiêm trọng đến tính mạng nhưng biến cố khiến anh nhìn lại việc mải mê kiếm tiền mà lơ là sức khỏe: “Trước đây, tôi luôn nghĩ bản thân khỏe mạnh vì có tập thể thao. Tôi có thể thức 3 ngày 3 đêm không ngủ để quay phim. Tôi nhận ra, tôi có thể kiếm được nhiều tiền nhưng nếu bản thân đau bệnh bất ngờ, tiền tôi kiếm được cũng sẽ bay như gió. Hiện tại, gương mặt tôi vẫn còn sưng rất nhiều”.

Trong chương trình, nam nghệ sĩ thú nhận về cá tính đặc biệt như thích tưởng tượng bởi thời đi học anh luôn mơ mộng sẽ hóa thân vào các nhân vật. Anh cũng thường bị thầy cô phạt đứng lớp. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ bộc bạch mình sống khá nội tâm, luôn che giấu sự khó khăn bằng nụ cười đặc trưng. “Tai nạn mới đây hay việc tôi mất nhiều show, trả nhiều vai trong hợp đồng vì dịch Covid-19 nhưng sau đó, tôi vẫn phải sốc lại tinh thần, nở nụ cười với cuộc đời”, anh nói.

Chương trình Chuyện Của Sao – nghệ sĩ Linh Tý sẽ được phát sóng vào 20h10 thứ bảy ngày 8/8/2020 trên VTV9.

