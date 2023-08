Taylor Swift thu hàng tỷ USD, "gây chấn động" với "The Eras Tour"

CNN đưa tin "The Eras Tour" của Taylor Swift là sự kiện âm nhạc quốc tế "hot" nhất, hoành tráng nhất hiện nay. Taylor Swift có 68 đêm diễn ở Bắc Mỹ, 13 buổi biểu diễn ở châu Mỹ Latin sẽ bắt đầu ở Mexico. Năm 2014, cô có 10 đêm diễn ở châu Á, Australia với 7 đêm diễn và cuối cùng là châu Âu với con số 48 đêm diễn.

Đến thời điểm hiện tại, giá vé trung bình rơi vào khoảng 455,78 USD và có trung bình 72,459 khán giả/đêm diễn. Từ đây, "The Eras Tour" được dự đoán sẽ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Theo Larry Miller - giám đốc kinh doanh âm nhạc tại Đại học New York Steinhardt, "The Eras Tour" đã vượt qua chuyến lưu diễn “Farewell Yellow Brick Road” của Elton John ( người giữ kỷ lục trước đó, thu về hơn 887 triệu USD từ năm 2018 đến năm 2023): "Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm, những người tham gia concert mạnh tay chi hàng nghìn USD để mua vé, trang phục, phương tiện đi lại và chỗ ở. Thậm chí gần 1000 khán giả tham gia khảo sát cho biết họ mua vé của nhiều đêm diễn để được nghe Taylor hát. Những người này chia sẻ thêm, họ đã tiêu trung bình 291,62 USD cho trang phục, 214,80 USD cho hàng hóa và 131,48 USD cho thức ăn và đồ uống”.

Chris Leyden - giám đốc tiếp thị tăng trưởng của SeatGeek cho biết: "Cô ấy không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là một hiện tượng kinh tế".

Không chỉ đạt doanh thu “khủng”, "The Eras Tour" còn để lại nhiều ấn tượng, theo nhà địa chấn học Jackie Caplan-Auerbach, buổi biểu diễn của Taylor Swift tại Lumen Field ở Seattle vào ngày 22 và 23/7 đã tạo ra hoạt động địa chấn tương đương với một trận động đất mạnh 2,3 độ richter, lý do là các fan của nữ ca sĩ đồng loạt nhảy theo nhạc.

Taylor Swift là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi tiếng từ năm 2006 với những bản nhạc đồng quê và được mệnh danh là "công chúa nhạc đồng quê". Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô nàng có "màn lột xác" ấn tượng và được ưu ái gọi là "nữ hoàng nhạc Pop".

Cô gặt hái được nhiều thành tích như 12 giải Grammy, 29 giải Billboard. Taylor Swift trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 35 tỷ lượt nghe. Cô là "Nghệ sĩ của thập niên 2010" năm 2019, "Biểu tượng toàn cầu" tại Brit Awards 2021.

