Tát MC khiến triệu người dậy sóng, Will Smith phải "trả giá đắt" thế này đây

Thứ Bảy, ngày 09/04/2022 11:54 AM (GMT+7) Chia sẻ

"Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định của Viện Hàn lâm", Will Smith nói.

Sau hàng loạt tranh cãi kéo dài xoay quanh cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock ngay trên sóng trực tiếp của lễ trao giải Oscar lần thứ 94, hôm 8.4 (theo giờ Việt Nam) hội đồng thống đốc của Học viện Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã đưa ra quyết định cấm Will Smith tham dự Lễ trao giải Oscar trong 10 năm tới.

Vì cú tát dành cho danh hài Chris Rock trên sóng trực tiếp, Will Smith bị cấm bị cấm dự các lễ trao giải Oscar trong 10 năm, nhiều dự án có nguy cơ bị ảnh hưởng

"Hội đồng đã quyết định, trong khoảng thời gian 10 năm kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2022, ông Smith sẽ không được phép tham dự bất kỳ sự kiện hoặc chương trình nào của Học viện, trực tiếp hoặc hầu như, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giải thưởng của Học viện," Chủ tịch Học viện David Rubin và Giám đốc điều hành Dawn Hudson phát biểu trong một tuyên bố.

Đáp lại quyết định nêu trên, Will Smith thẳng thắn phản hồi: "Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định của Viện Hàn lâm".

“Giải Oscar lần thứ 94 là để tôn vinh nhiều cá nhân trong cộng đồng của chúng tôi, những người đã làm việc hết mình trong năm qua. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đó đã bị lu mờ bởi hành vi gây tổn hại và không thể chấp nhận được mà ông Smith thể hiện trên sân khấu", Viện Hàn lâm cho biết thêm và hi vọng đây sẽ là quyết định để làm gương cho khách mời, người xem và gia đình Học viện trên toàn thế giới biết và thực hiện đúng.

Sự việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cá nhân Will Smith nói riêng và Viện Hàn lâm nói chung

Cũng theo CNN, quyết định này đồng nghĩa với việc Will Smith sẽ không còn là thành viên của cơ quan bỏ phiếu Viện Hàn lâm nhưng anh vẫn có thể được đề cử mặc dù bị cấm tham dự lễ trao giải Oscar. Ban lãnh đạo Viện hàn lâm cũng quyết định giữ nguyên tượng vàng đã trao cho Will Smith với vai người cha trong "King Richard", thay vì thu hồi như một số đồn đoán trước đó.

Đồng thời, Viện Hàn lâm cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chris Rock: "Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ông Rock vì đã duy trì được sự bình tĩnh trong những trường hợp đặc biệt. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những người dẫn chương trình, những người được đề cử, những người trao giải và những người chiến thắng vì sự đĩnh đạc và duyên dáng của họ trong suốt chương trình truyền hình của chúng tôi".

Trước đó, nam danh hài - MC này đã nói đùa về mái tóc của vợ Will Smith trên sân khấu Oscar

Trước đó, sự kiện này đã gây "chấn động" dư luận toàn nước Mỹ nói riêng và những người yêu nghệ thuật trên cả thế giới nói chung. Rất nhiều ý kiến trái chiều đã "nổ ra", sau đó Will Smith đã xin lỗi Chris Rock, các nhà sản xuất, những người được đề cử và người xem giải Oscar. Mới đây (1.4) Will Smith đã quyết định từ chức là thành viên của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ, đồng thời chấp nhận mọi kỷ luật. Chủ tịch Viện Hàn lâm là David Rubin phản hồi: "Chúng tôi chấp nhận đơn từ chức của ông Will Smith. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục kỷ luật với ông Smith vì vi phạm tiêu chuẩn ứng xử của Viện Hàn lâm và thông báo trước cuộc họp hội đồng ngày 18/4".

Bộ phim tiếp theo của Will Smith kể về câu chuyện của một người đàn ông thoát khỏi kiếp nô lệ mang tên "Emancipation" dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

