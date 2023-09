Tăng Phúc đã hát rõ lời

Mới đây, ca sĩ Tăng Phúc ra mắt MV Nhờ Em Nhắn Với Người Đó trên kênh YouTube riêng. Ca sĩ này lần đầu kết hợp với rapper Tonny Việt. Sau 1 tiếng phát hành, MV của nam ca sĩ cũng dẫn đầu trên một vài nền tảng nhạc số.

Đây được xem là dự án âm nhạc lớn của Tăng Phúc trong năm 2023, được chuẩn bị suốt gần 1 năm nay.

Trong 2 năm qua, ca sĩ từng bước thay đổi và làm đậm dấu ấn với pop, hướng đến sự chỉn chu về ngoại hình với những MV mang màu sắc Hàn Quốc, trau chuốt về hình ảnh. Ca khúc Kỳ Vọng Sai Lầm với nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ từng tạo nhiều hiệu ứng trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok.

Đây là sự thay đổi lớn về mặt âm nhạc cũng như tư duy của nam ca sĩ. Ca sĩ Tăng Phúc cố gắng hoàn thiện mọi mặt, từ phần hình ảnh đến âm nhạc để phù hợp với thị hiếu của số đông. Giọng ca Đừng Chờ Anh Nữa hy vọng ca khúc mới vẫn sẽ tạo được hiệu ứng tốt từ khán giả như các sản phẩm trước đó.

Ca sĩ Tăng Phúc dần thoát ra khỏi "lối mòn" ballad.

Nữ chính trong MV là “mỹ nhân The Face Vietnam 2023” - Hoàng Kim Ngân, “học trò” của siêu mẫu Anh Thư.

Tăng Phúc nói dù đã vượt “ngưỡng an toàn” của bản thân nhưng ca sĩ này không cho phép mình dừng lại. Giọng ca Chỉ Là Không Cùng Nhau nhận định rằng ở hiện tại, các ca sĩ không ngừng thay đổi để tiếp cận với mong muốn của khán giả.

Nhận xét về sản phẩm âm nhạc mới, nhiều người dành lời khen cho Tăng Phúc vì cách hát rõ lời ở Nhờ Em Nhắn Với Người Đó. Ngoài ra, bản phối của bài hát cũng được sản xuất kỹ lưỡng. Đoạn rap của Tonny Việt cũng gợi nhiều cho khán giả đến ca khúc Gạt Đi Nước Mắt của nam rapper này và ca sĩ Noo Phước Thịnh nhiều năm trước.

Rapper Tonny Việt nhận nhiều lời khen, thậm chí có ý kiến cho rằng đoạn rap còn "át" cả phần hát của ca sĩ Tăng Phúc trong Nhờ Em Nhắn Với Người Đó. Rapper này nói về việc kết hợp: "Trong quá trình làm nhạc, tôi luôn có những nguyên tắc riêng như tối giản, thể hiện được chất liệu âm nhạc của bản thân và tôn vinh được nghệ sĩ hát cùng".

Rapper Tonny Việt cũng dành nhiều lời khen cho âm nhạc và hình ảnh Tăng Phúc lựa chọn.

Tonny Việt là rapper lai Việt - Nga đình đám một thời. Nam rapper có một số bản hit nổi bật kết hợp với các ca sĩ như Think Of You (Thu Thủy), Lạnh (Khổng Tú Quỳnh), Chờ Ngày Mưa Tan, Gạt Đi Nước Mắt (Noo Phước Thịnh)

Tăng Phúc sinh ngày 22/05/1990. Anh là ca sĩ thường xuyên cover và theo đuổi Pop Ballad. Tăng Phúc có bản hit khi cover ca khúc nhạc Hoa lời Việt mang tên Chỉ Là Không Cùng Nhau. Anh thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu hát live.

