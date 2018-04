Tài tử nổi tiếng thập niên 1990 và đời sóng gió qua 3 cuộc hôn nhân

Với Trần Lực, mỗi cuộc hôn nhân lại gắn liền với một giai đoạn cuộc đời và nghệ thuật mà anh không bao giờ quên.

Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, người vui, người buồn còn với NSƯT Trần Lực đó là một chặng đường mà anh rất hài lòng với những gì được hưởng. Không phải là mọi thứ đều đẹp nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn cho rằng cuộc đời rất ưu ái Trần Lực.

Bungari nơi ghi dấu tuổi trẻ và kỷ niệm đẹp về cuộc hôn nhân đầu tiên

Điều ưu ái thứ nhất là anh được sinh ra trong một gia đình đầy lời ca tiếng hát. Những năm 1960, chẳng nhà nào khác nhà nào nhưng có một thứ tinh thần mà gia đình làm nghệ thuật sướng hơn, đó là bầu không khí vui vẻ, ấm cúng.

Lớn hơn một chút anh đi học phổ thông rồi vào Đoàn văn công Tổng cục Hậu cần hoạt động trong 3 năm. "Thời đó tôi ở đoàn kịch nhưng đâu được đóng kịch, đi khắp nơi biểu diễn phục vụ chiến sĩ chỉ đàn hát các ca khúc chính trị. Sau đó tôi thi vào Trường đại học Sân khấu Điện ảnh khoá một và được đi Bungari du học", anh kể.

Ở Việt Nam ngày đó nghèo đến mức nhà nào có con gà để ăn cũng không dám chặt to vì sợ hàng xóm biết được lại ghen tị. Còn ở chân trời mới cái gì cũng rẻ, thịt thà đầy rẫy. Lần đầu khi mới sang du học anh với bạn mỗi người mua một con gà về luộc ăn một trận nhớ đời tới 4-5 tháng sau mới lại dám động vào thịt gà.

"Sang tới nơi khí hậu, cuộc sống thoải mái khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở thiên đường. Có thể nói quãng đời thanh niên của tôi đã dành trọn tại đất được này từ khi mới 21 tuổi cho tới năm tôi trở lại đã bước sang tuổi 29. Suốt thời gian đó tôi chưa một lần xin nghỉ phép về Việt Nam. Tuổi trẻ ham chơi nên mỗi lần nghỉ lễ, hội sinh viên đi du lịch các nước Châu Âu", nam diễn viên kể.

NSƯT Trần Lực khi còn trẻ.

Cũng từ những chuyến đi đó mà anh có một gia đình nhỏ với người vợ đầu tiên tại Bungaria và có cậu con trai Trần Hoàng. Anh kể: "Ngày đó chúng tôi cưới nhau rất hồn nhiên, cả hai vợ chồng đều là sinh viên tự làm đám cưới không có ông bà, bố mẹ hay họ hàng thân thiết chứng kiến chỉ có bạn bè đến chung vui rồi nhảy múa tưng bừng. Hai vợ chồng trẻ mới 26 tuổi chưa có kinh nghiệm còn phải mua sách về học cách chăm sóc, mỗi lần làm gì lại phải giở từng trang".

Những biến đổi về thời thế khiến chủ nghĩa xã hội Đông Âu sụp đổ. Để quyết định trở về Trần Lực trằn trọc mấy mấy đêm không ngủ. Lúc ấy nếu tiếp tục sang các nước Đông Âu anh sẽ gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ nên nếu muốn làm nghệ thuật thì trở về Việt Nam là con đường duy nhất. Hai bố con cắp nhau lên máy bay về nước còn vợ anh ở lại học tiếp và chấp nhận chia tay.

Nói về cuộc hôn nhân đầu tiên anh chia sẻ: "Thời đó chúng tôi vẫn còn là sinh viên lấy nhau như một tình yêu đẹp của những người trẻ sống tự do, xa nhà. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao chúng tôi chia tay, chỉ biết rằng sau khi cưới cả hai không còn muốn ở bên nhau nữa. Có lẽ chúng tôi còn quá trẻ và đều chưa sẵn sàng với cuộc sống gia đình chứ chẳng có lý do hay xung đột nào khác. Khi cô ấy đã trở về Việt Nam, lâu lâu con trai cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống của mẹ. Chúng tôi giờ mỗi người đã có gia đình riêng và đều hạnh phúc với cuộc sống của mình. Hôn nhân dang dở nhưng đây vẫn là những kỷ niệm đẹp khó quên của tuổi trẻ".

Vỡ mộng khi trở về Việt Nam gà trống nuôi con

Kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Trần Lực đưa cậu con trai nhỏ về Việt Nam nhưng ngay khi trở lại quê hương anh bị vỡ mộng khi thấy cuộc sống không như những gì mình tưởng tượng. Thời kỳ mới chuyển sang kinh tế thị trường, đường phố xe cộ nhớn nhác, người dân vội vàng làm ăn khiến nam diễn viên không khỏi ngỡ ngàng.

Trước khi về Trần Lực có ý định làm sân khấu để áp dụng những gì mình đã học. Khi trở về nhìn vào thị trường hỗn loạn, khao khát làm nghệ thuật đang hừng hực của chàng trai trẻ như bị dập tắt. Lúc đó anh chẳng hiểu biết chút gì về xã hội nên làm nghệ thuật là điều không tưởng.

Trần Lực cùng cậu con trai cả, Trần Hoàng.

Giữa lúc đang loay hoay tưởng chừng như lại ôm con trở về trời Âu anh may mắn được đạo diễn Đức Hoàn giao vai chính trong bộ phim Chuyện tình bên dòng sông. Trần Lực kể lại cơ duyên đến với bộ phim: "Trước khi đi du học tôi từng tham gia một phim của cô nên ngay khi nghe tin tôi về cô có gọi tôi tới casting. Tôi vẫn nhớ buổi hôm đó đến tham gia thử vai gồm toàn những diễn viên sau này trở thành thế hệ gạo cội của điện ảnh Việt Nam như: Bùi Bài Bình, Thu Quế, Mạnh Cường, Lê Khanh..."

Có thể nói đây chính là cơ hội hiếm có để anh trải nghiệm cuộc sống và sự thay đổi của con người Việt Nam khi đất nước mở cửa với nhiều thay đổi vào năm 1991. Nam diễn viên rất biết ơn chuyến đi đã làm thay đổi suy nghĩ của mình: "Ngày đó bộ phim quay tại Quảng Bình bên cạnh con sông Ranh đã cho tôi một cái nhìn khác về cuộc đời khi rời những hối hả bon chen của thủ đô về với sự trong sáng ngây thơ của người dân trong thị trấn nhỏ mới biết đến kinh tế thị trường. Có lẽ cuộc đời đã mỉm cười ưu ái tôi khi không ít người thuộc thế hệ tôi đã chuyển sang làm nghề khác không trụ lại được với nghệ thuật còn tôi lại may mắn khi được tham gia nhiều bộ phim" .

Một may mắn nữa của anh là luôn có gia đình ở bên cạnh giúp tôi chăm sóc cậu con trai. Bố mẹ Trần Lực là người làm nghệ thuật nên rất thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi anh phải đi đóng phim xa nhà. Anh kể: "Thời gian ấy tôi đi biền biệt tới mức mỗi lần trở về lại thấy con lớn hơn một chút. Tôi nhớ mãi một lần cậu con trai bi bô với bà xưng mẹ, con lúc ấy tôi mới thấy bố mẹ thực sự đã giúp đỡ tôi vượt qua cảnh gà trống nuôi con, nếu không có họ, có lẽ tôi đã không theo được nghề".

Cú sốc sau cuộc hôn nhân thứ hai cùng BTV Kiều Trinh

Cuộc sống của người nghệ sĩ cứ thế suôn sẻ với những thành công trong sự nghiệp cho tới khi gặp biến cố trong cuộc đời với cuộc hôn nhân thứ hai cùng biên tập viên truyền hình Kiều Trinh. Anh không muốn nhắc lại những điều đã qua nhưng vẫn luôn tâm niệm một điều cuộc sống có lúc buồn lúc lúc vui. Những năm tháng du học sinh sống một mình đã tôi luyện Trần Lực thành một con người mạnh mẽ sẵn sàng chào đón hạnh phúc những cũng như bất hạnh.

Đằng sau cuộc chia tay này có nhiều điều người ta đơm đặt khiến khán giả hiểu lầm. Tuy nhiên, anh vẫn chấp nhận những điều đó và không muốn trình bày nhiều và vượt qua những thị phi bằng cách sống thật tốt. "Cho tới giờ khi nhìn lại tôi nghĩ có những điều thực sự là số nên dù cố gắng cũng chẳng được nhưng tôi chấp nhận và luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Chẳng ai mong muốn phải chia tay và cảm thấy sung sướng vì điều đó", Trần Lực trải lòng về cuộc hôn nhân thứ 2 tan vỡ.

Trang mới trong cuộc đời với người vợ thứ 3 và đam mê sân khấu trỗi dậy

Sau khoảng thời gian tĩnh lại để vượt qua cú sốc từ cuộc hôn nhân thứ 2 anh tiếp tục bước qua một trang mới khi đến với người vợ thứ 3 - chị Mỹ Trang và có một gia đình mới với 3 đứa con. Anh chia sẻ: "Từ khi có con tôi muốn dành hết thời gian cho gia đình, quan quẩn bên tụi nhỏ, ngắm nhìn chúng lớn lên từng ngày. Đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng mang lại cho tôi cảm giác an toàn hạnh phúc".

Với người vợ hiện tại Trần Lực vẫn thường nói vui với bọn trẻ là "cô Thuỷ" vì ghê gớm giống phù thuỷ nhưng thực ra trong gia đình luôn cần có một người cứng rắn nghiêm khắc. Mọi gia đình khác thì người đó thường là ông bố nhưng ở nhà anh mọi thứ hoàn toàn ngược lại vợ là người cứng rắn còn anh là người thoải mái xuề xoà.

Gia đình hạnh phúc của đạo diễn Trần Lực bên 4 người con và người vợ thứ 3.

Ngoài cách dạy con ở nhà anh và vợ còn có một nguyên tắc đặc biệt tránh hai vợ chồng làm cùng một nơi và cùng một việc. "Tốt hơn hết việc ai nấy làm, mọi người cứ nghĩ là tôi và vợ làm chung nhưng từ trước đến giờ tôi và cô ấy luôn độc lập không dính dáng gì tới nhau, có lẽ đó là điều giúp gia đình tôi luôn hạnh phúc" vị đạo diễn bật mí bí quyết hạnh phúc.