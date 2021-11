"Suicide Squad: Điệp Vụ Cảm Tử" sở hữu những cái tên quyền lực

Thứ Tư, ngày 17/11/2021 04:20 AM (GMT+7)

Ngoài những cái tên đình đám như Margot Robbie, John Cena, Idris Elba, Sylvester Stallone… "Suicide Squad: Điệp Vụ Cảm Tử" còn sở hữu những cái tên đầy thực lực.

Là một trong những bom tấn được mong chờ nhất 2021, Suicide Squad: Điệp Vụ Cảm Tử (tựa tiếng Anh: The Suicide Squad) không chỉ gây ấn tượng bởi đạo diễn James Gunn đã thổi một làn gió mới vào bộ phim nói riêng và vũ trụ DC nói chung mà phim còn quy tụ dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn.

Ngoài những cái tên đình đám như Margot Robbie, John Cena, Idris Elba, Sylvester Stallone… Suicide Squad: Điệp Vụ Cảm Tử còn sở hữu những cái tên đầy thực lực, đã và đang gây bùng nổ trên màn ảnh rộng.

Margot Robbie – trong vai Harley Quinn

Được coi là một trong những nữ diễn viên bốc lửa nhất tại Hollywood, Margot Robbie đã có trong tay gia tài diễn xuất đáng nể khi cô liên tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh đình đám. Bất kể đó là bom tấn hành động hay phim nghệ thuật, bông hồng nước Úc này đều cho thấy khả năng nhập tâm tuyệt vời vào nhân vật.

Harley Quinn có thể nói là vai diễn để đời của người đẹp và Suicide Squad (2016) chính là cột mốc đáng nhớ giúp Margot Robbie được đông đảo khán giả yêu mến và khẳng định tên tuổi của mình. Sau thành công vang dội với nhân vật Harley Quinn trong Suicide Squad (2016) và tạo một làn sóng Harley Quinn ảnh hưởng mạnh mẽ đến khán giả. Margot Robbie tiếp tục chinh phục fan hâm mộ qua hình tượng Harley Quinn vô cùng táo bạo trong phần phim riêng Birds Of Prey: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn (tựa tiếng Anh: Birds Of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Riêng với bộ phim này, Margot Robbie nhận 9-10 triệu USD cho vai Harley Quinn. Sắp tới đây, Harley Quinn sẽ quay trở lại cùng với các đồng đội trong Suicide Squad.

John Cena – trong vai Peacemaker

Xuất thân là vận động viên bóng bầu dục rồi chuyển sang thi đấu ở WWE và sau khi thành danh ở hai lĩnh vực này, John Cena mới bắt đầu lấn sân sang giải trí. Bén duyên với điện ảnh muộn hơn so với các diễn viên cùng trang lứa nhưng không vì vậy mà John Cena tự ti hay so sánh mình với bất kì ai mà ngược lại anh còn nỗ lực gấp nhiều lần để chứng minh khả năng diễn xuất. Với lợi thế về thể hình, kỹ năng võ thuật và gương mặt điển trai, John Cena đã được “chon mặt gửi vàng” cho các bộ phim hành động. Gần đây nhất anh tham gia trong Fast & Furrious 9.

Dù đã ở tuổi 43 nhưng sự trẻ trung, hài hước và ngọn lửa đam mê trong anh không mờ nhạt theo năm tháng. Bất chấp đó là vai diễn gì, anh đều cố gắng hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất. John Cena cũng là một mảnh ghép tiếp theo trong Suicide Squad. Trong phim anh sẽ thủ vai Peacemaker, nhân vật DC lần đầu tiên được đưa lên màn ảnh rộng.

Idris Elba – trong vai Bloodsport

Được bình chọn là “người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2018”, danh hiệu này quả thực xứng đáng với nam diễn viên Idris Elba. Dù đã U50 nhưng sức nóng của anh không hề hạ nhiệt, bằng chứng là anh luôn khiến khán giả hào hứng qua cách thể hiện nhân vật.

Ngoài được biết đến là một ngôi sao điện ảnh, anh còn có khả năng đọc rap, chơi nhạc và thiết kế thời trang. Là một nghệ sĩ đa tài, chính vì thế mà Idris Elba đã được lọt vào mắt xanh của đạo diễn James Gunn cho vai diễn Bloodsport – siêu ác nhân tàn bạo nhất của của Suicide Squad.

Sylverster Stallone – trong vai Kingshark

Khác với các diễn viên trẻ tuổi hơn, con đường sự nghiệp của Sylvester Stallone không trải hoa hồng. Trước thành công hiện tại, tài tử gốc Ý đã trải qua hàng loạt biến cố và thử thách. Sau nhiều năm theo đuổi ước mơ và nỗ lực không ngừng nghỉ, Sylvester Stallone đã trở thành “linh hồn” của ba loạt phim hành động lớn – Rocky, Rambo, The Expendables và mang về nhiều đề cử, giải thưởng danh giá. Nếu như nhân vật Rocky hay Rambo gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi những pha hành động, võ thuật điêu luyện thì nhân vật King Shark trong bộ phim Suicide Squad: Điệp Vụ Cảm Tử sẽ khiến khán giả trầm trồ với màn "lột xác" của nam diễn viên. Với tạo hình nhân vật độc lạ kèm với tính cách dí dỏm, King Shark là nhân vật được cộng đồng fan hâm mộ và khán giả thích thú và mong chờ nhất.

Daniela Melchior – trong vai Ratcatcher

Sinh năm 1996 tại Almada, Bồ Đào Nha, chủ yếu tham gia trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình của Bồ Đào Nha, nhưng với nhan sắc xinh đẹp và nóng bỏng, Daniela Melchior đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của các nhà làm phim tại Hollywood. Và James Gunn là người góp phần tạo nên tên tuổi của cô nàng. Vai diễn Ratcatcher cũng là bước đệm giúp Daniela Melchior tiến xa hơn. Theo chia sẻ từ đội ngũ làm phim, nhân vât Ratcatcher trong phim là người có khả năng giao tiếp với chuột vì vậy cô phải làm việc với rất nhiều chuột. Không chỉ không hề sợ hãi cô nàng còn tỏ ra hứng thú và hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn.

David Dastmalchian – Polka-Dot Man

Có kinh nghiệm diễn xuất trong các bộ phim siêu anh hùng như series The Flash, Gotham, Dark Knight và Ant-man. Chính vì vậy mà David Dastmalchian lại một lần nữa được giao phó cho vai diễn Polka-Dot Man trong bom tấn siêu anh hùng Suicide Squad: Điệp Vụ Cảm Tử. Ngoài khả năng chiến đấu có một không hai bằng cách tỏa ra những luồng sáng và những chấm bi, Polka-Dot Man cũng được xây dựng là nhân vật có tâm lý phức tạp. Bằng những kỹ năng diễn xuất xuất thần, nam diễn viên sẽ mang đến một nhân vật DC đầy hứa hẹn trên màn ảnh.

Joel Kinnaman – Rick Flag

Một trong những mảnh ghép quan trọng trong Suicide Squad không thể không kể đến là nhân vật Rick Flag. Nhân vật này được thể hiện bởi tài tử Joel Kinnaman. Không tham gia quá nhiều các tác phẩm như các đồng nghiệp khác nhưng mỗi lần xuất hiện của Joel Kinnaman đều để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Anh từng là một trong số những ứng viên ban đầu được nhắm cho vai Thần Sấm Thor, và vai chính trong phim Mad Max: Furry Road. Sở hữu ngoại hình chuẩn không cần chỉnh cùng tạo hình nhân vật cực chất, Joel Kinnaman và nhân vật Rick Flag sẽ khiến các chị em mê mệt.

