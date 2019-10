Sự thật giúp "Everest Người tuyết bé nhỏ" đạt gần 400 tỷ đồng/ngày

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 02:03 AM (GMT+7)

Bộ phim đã thu về con số doanh thu ấn tượng ngay cuối tuần đầu công chiếu.

Nối tiếp thành công vang dội từ phần 3 của How To Train Your Dragon, hãng phim hoạt hình DreamWorks Animation phối hợp cùng Pearl trở lại với thương hiệu mới mang tên Everest Người tuyết bé nhỏ (tựa gốc Abominable).

Everest Người tuyết bé nhỏ đạt doanh thu ấn tượng trong tuần đầu công chiếu

Bộ phim đã tạo nên cơn sốt phòng vé, thu về gần 21 triệu USD tại Bắc Mỹ và 29,7 triệu USD ở nước ngoài ngay 3 ngày trong cuối tuần đầu công chiếu. Tính ra, mỗi ngày, tác phẩm hoạt hình này đạt doanh thu khoảng 17 triệu USD (395 tỷ đồng). Thành tích đáng nể này đã giúp bộ phim phá vỡ kỉ lục và vươn lên vị trí số 1 trong các phim hoạt hình phiên bản gốc ra mắt năm nay. Bộ phim đã giúp hãng Universal trở thành xưởng phim có nhiều tác phẩm thống lĩnh số 1 phòng vé nhất năm 2019 (tính đến thời điểm này).

Everest Người tuyết bé nhỏ mang thông điệp nhẹ nhàng về tình bạn, tình thân và hành trình trưởng thành của nhân vật chính – cô bé tuổi teen Yi về ý nghĩa của gia đình cùng với những người bạn – Jin và Peng trên đường đến đỉnh Everest. Đồng thời tác phẩm sẽ đưa khán giả lạc bước vào từng ngõ phố của Thượng Hải cho đến cuộc hành trình trở về nhà đầy kịch tính và ấn tượng kéo dài 2.000 dặm về dãy núi tuyết Himalaya hùng vĩ cùng với Everest và bộ ba tinh nghịch Yi, Jin và Peng.

Cùng điểm danh những gương mặt kì cựu của làng phim quốc tế, đã bảo chứng cho sự thành công của tác phẩm đầy ấn tượng và cảm xúc này:

Jill Culton – Nữ đạo diễn tài năng với gia tài toàn phim hoạt hình gây sốt toàn thế giới

Trước khi gia nhập DreamWorks Animation, Jill Culton từng làm việc tại Pixar và Sony Picture. Nữ đạo diễn người Mỹ từng tham gia phát triển cho hai phần của loạt phim hoạt hình Toy Story (1995 – 1999), biên kịch cho Monster Inc. (2001) – một trong những tác phẩm thành công nhất của Pixar, và sản xuất loạt phim Open Season gây bão những năm 2006 – 2008. Bà từng tham gia dàn dựng Curious George – bộ phim hoạt hình sử dụng đồ họa CG.

Everest Người tuyết bé nhỏ đã được nữ đạo diễn ấp ủ và lên ý tưởng thực hiện suốt 7 năm. Mặc dù trong quá trình thực hiện dự án, Jill Culton đã rời đi và nhưng rồi quay trở lại để tiếp tục thổi hồn vào tác phẩm như những gì bà đã định hướng lúc ban đầu.

Todd Wilderman – Đồng đạo diễn thổi hồn cho sinh vật thần thoại

Trong hơn 20 năm hoạt động trong ngành điện ảnh, Todd Wilderman và Jill Culton đã có nhiều pha kết hợp ăn ý như Open Season 2 – bộ phim đạt giải Annie, Cats Don’t Dance và tiếp tới là Everest Người tuyết bé nhỏ.

Nam đạo điễn cũng từng tham gia sản xuất trong những bộ phim thiếu nhi hàng đầu như The Croods (2013), Almost Home (2014), Trolls (2016). Ngoài ra, Todd Wilderman cũng tham gia sản xuất Harry Potter Hòn Đá Phù Thủy – phần 1 của thế giới phù thủy do nữ văn sĩ J.K. Rowling chắp bút.

Suzanne Buirgy – Phù thủy sản xuất đứng sau những siêu phẩm hoạt hình

Gia nhập làng phim muộn hơn Jill Clinton và Todd Wilderman, song Suzanne đã thể hiện được khả năng của mình khi nhắc đến cô, khán giả nghĩ ngay đến những bộ phim hoạt hình ăn khách nhất như How To Train Your Dragon (2010), Kung Fu Panda 2 (2011), Almost Home (2014).

Hơn một thập kỉ gắn bó với DreamWorks Animation, Suzanne đã góp phần tạo nên những thành công cho một đế chế hoạt hình không hề lép vế với kinh đô nhà chuột. Everest Người tuyết bé nhỏ cũng là dự án đánh dấu sự trở lại sau gần năm năm kể từ ngày ra mắt Home (2015).

Tim Johnson – Bậc thầy điều hành sản xuất của DreamWorks

Tim Johnson cũng đã có những tác phẩm hợp tác ăn ý với Suzanne Buirgy tại DreamWorks với How To Train Your Dragon (2010) và Home (2015). Sự kết hợp của bộ đôi tại tác phẩm mới nhất chắc chắn sẽ đem lại những khoảnh khắc ấn tượng về cuộc hành trình hai ngàn dặm vượt lũng xuyên sơn về nóc nhà của thế giới – Himalaya.