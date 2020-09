"Hot girl sành điệu bậc nhất Sài thành" thay đổi ngỡ ngàng khi "mắc kẹt" ở Mỹ

Sau thời gian gần như "mất tích" khỏi showbiz, Đan Cha gây chú ý khi tung bộ ảnh bikini nóng bỏng ở Mỹ. Từ đây, thông tin về cô được khán giả "truy lùng".

Những ngày gần đây, tên tuổi của Đan Cha – hot girl đời đầu Sài thành làm mẫu ảnh tuổi teen ở Việt Nam đang “mắc kẹt” tại Mỹ do dịch Covid đang được dân mạng dành nhiều sự chú ý. Bắt nguồn từ chùm ảnh bikini trên biển do một nhiếp ảnh gia người Việt sống tại Mỹ đăng tải, sau đó tìm đến trang cá nhân của Đan Cha, đa số khán giả đều ngạc nhiên khi từ ảnh đại diện cho tới những thông tin chia sẻ của cô đều trái ngược hoàn toàn với hình dung về một mỹ nhân chuộng hở bạo, khoe thân nóng bỏng hay hình xăm táo bạo.

Vậy Đan Cha là ai và giờ cô ấy ra sao sau thời gian gần như “mất tích” khỏi Vbiz?

“Selena Gomez” Việt Nam

Đan Cha tên thật là Nguyễn Đăng Châu, sinh năm 1990. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng, ngay từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào showbiz, Đan Cha nhận được nhiều nhất là chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, cụ thể là nội y và áo tắm.

Dù không có chiều cao như các siêu mẫu nhưng nhờ tỉ lệ cơ thể cân đối và đặc biệt là tấm lưng ong thon thả cùng vòng 1 tự nhiên “vừa đủ sexy”, Đan Cha đã thổi hồn vào những thiết kế đậm chất nữ tính nét quyến rũ rất riêng và khó rời mắt. Từ đây, sự nghiệp của cô gái trẻ được mở rộng cùng với hình ảnh phủ sóng trên khắp các tạp chí, ấn phẩm về thời trang và thậm chí nhận được vô số lời mời đóng phim, MV ca nhạc.

Gương mặt tròn và mái tóc khá giống nữ ca sỹ - diễn viên Selena Gomez, Đan Cha từng thử nghiệm style mặc giống thần tượng. Cô nhận được nhiều ý kiến tích cực, đa số là lời khen phù hợp và dễ thương. Cũng từ đây, biệt danh “Selena Gomez” Việt Nam gắn bó với Đan Cha trong suốt thời gian dài.

Sự thật cuộc sống của mẫu teen đình đám Sài thành

Làm người mẫu, theo học trường “con nhà giàu” đắt đỏ bậc nhất Sài thành, được những chàng trai có năng lực kinh tế theo đuổi, mọi gười đều nghĩ Đan Cha rất ăn chơi sành điệu. Tuy nhiên cô hoàn toàn phủ nhận việc này: “Tôi không hiểu sao lại có những định kiến đó. Ai nghĩ sao thì tùy họ. Phải tiếp xúc với mình mới biết chứ”.

Năm 2013, Đan Cha bất ngờ vướng tin đồn tình cảm với nam ca sĩ Lê Hiếu. Thời điểm đó, dù bị phát hiện nhiều lần hẹn hò và tương tác với “hoàng tử tình ca” nhưng Đan Cha đều giữ im lặng khi được truyền thông hỏi về mối quan hệ thực sự của hai người.

Sau thời gian này, Đan Cha ngày càng kín tiếng hơn về đời tư. Mỗi lần chia sẻ với báo giới về lý do dần rút khỏi showbiz, người đẹp chỉ tiết lộ: “Tôi nghĩ không ai dựa vào nhan sắc mà sống mãi được nên gương mặt xinh đẹp, ăn ảnh là một lợi thế nhưng vẫn chưa đủ Đó là lý do tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc trau dồi kiến thức văn hoá và xã hội, cho gia đình, bạn bè, thay vì chăm chút cho ngoại hình của bản thân”.

Tự lập kinh tế từ sau khi vào đại học nhưng vì thu nhập của nghề người mẫu không ổn định nên từ năm 2015, Đan Cha thử sức với công việc làm giáo viên tiếng Anh ESL Teacher (English as a Second Language Teacher) tại Trường Quốc tế Á Châu, sau này bắt đầu chuyển sang phụ trách marketing cho một công ty về đầu tư của Philippines. Vốn chỉ sang Mỹ công tác từ cuối năm 2019 nhưng cuối cùng Đan Cha bị “mắc kẹt” lại đây do dịch Covid-19. Cô tạm dọn đến ở nhà người thân ở Los Angeles và tận hưởng chuyến du lịch dài ngày thú vị.

Trong thời gian ở Mỹ 8 tháng qua, Đan Cha có cơ hội sống một cuộc sống mà trước nay cô vẫn hướng tới.

Đó là dành thời gian cho việc tập luyện yoga, bơi lội, leo núi, rèn sức khỏe, khám phá những địa danh nổi tiếng và trải nghiệm văn hóa bản địa. Ngoài ra, cô cũng rất thích nấu ăn, trổ tài cho bạn bè và người thân thưởng thức.

Khác hẳn trên sàn catwalk hay trong những bộ ảnh thời trang, Đan Cha ngoài đời không ưa chưng diện hay chạy theo đồ hiệu, cuộc sống xa hoa.

Niềm vui của cô đơn giản là được ở bên cạnh những người mình yêu thương và giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây trên trang cá nhân, Đan Cha xúc động chia sẻ kỷ niệm cô và các bạn đi làm từ thiện khi cô còn ở Việt Nam.

“Đan Cha chơi thân với anh Huy Nhóm The Bells - người thành lập ra nhóm từ thiện Homeless nấu cơm mỗi thứ 7 hàng tuần và đi phát cho những người vô gia cư tại TP.HCM. Nhóm nhỏ làm điều nhỏ thôi nhưng cũng duy trì được hơn 3 năm rồi. Tặng người nghèo có hộp cơm mà người ta cười rạng rỡ lắm, làm mình cũng vui lây. Đó là những cảm giác mình không mua được bằng tiền. Ngoài đi phát cơm từ thiện, nhóm còn phát quà cho những hoàn cảnh đặc biệt và chuẩn bị phần quà nho nhỏ cho họ trong những dịp lễ Tết.

Thành viên của nhóm từ thiện đều đóng góp tùy tâm, người có ít thì góp ít, ai có nhiều góp nhiều và ai không góp của thì góp sức. Bạn bè ngoài đời và bạn trên Facebook cũng đóng góp nhiều lắm, khiến Đan Cha cảm kích và muốn gửi lời cảm ơn mọi người. Dạo gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid nên việc từ thiện tạm ngưng. Hiện chúng tôi đã nghiên cứu hình thức nhận quà từ thiện mà không gây ảnh hưởng an toan sức khỏe của tất cả. Cầu nguyện cho chúng ta và cả thế giới được an yên vượt qua đợt dịch thế kỷ này”, Đan Cha hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh kết thúc, để cô cùng các bạn của mình được tiếp tục công việc thầm lặng giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

