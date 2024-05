Sự nghiệp của cố diễn viên - người mẫu Đức Tiến

Chiều ngày 19/5 (theo giờ Việt Nam), nam diễn viên – người mẫu Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ, hưởng dương 44 tuổi. Người nhà cho hay nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của anh vì nhồi máu cơ tim.

Tin buồn về Đức Tiến khiến bạn bè, người thân, người hâm mộ bàng hoàng. Anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại vợ và con thơ. Cách đây 1 tuần, anh đăng ảnh chụp cùng danh ca Hương Lan ở hậu trường một chương trình anh làm MC.

Đức Tiến chụp cùng Hương Lan khi anh làm MC chương trình ca nhạc cách đây 1 tuần

Nhớ về Đức Tiến, khán giả nhớ tới hình ảnh một chàng trai có mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt nam tính. Anh nổi tiếng từ sớm nhưng có một tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Năm anh lên 5 tuổi, cha mẹ ly hôn, anh khi thì sống cùng mẹ kế, lúc ở cùng mẹ ruột, lúc lại sống cùng dì.

Khi tham gia chương trình Du hành ký ức, anh từng bộc bạch: “Tôi bắt đầu chấp nhận đó là một phần của cuộc đời, hành trang quý giá để tôi bước vào đời, không mơ mộng về một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Tôi cũng từng nhận những định kiến của người xung quanh vì là con lai”. Tới năm học cấp ba, anh về sống cùng cha tại Biên Hòa. Anh bén duyên nghệ thuật từ sàn catwalk, sau đó lấn dần sang màn ảnh.

Vai diễn gần đây nhất của Đức Tiến là một nhân vật phụ trong phim điện ảnh Đóa hoa mong manh của nữ đạo diễn Mai Thu Huyền. Đây là vai một người quản lý, hỗ trợ cho ca sĩ là nhân vật nữ chính trong phim. Sinh thời, anh từng chia sẻ vai diễn giúp anh có nhiều trải nghiệm mới lạ với các cảnh quay độc đáo như việc quay phim tại dãy núi Yosemite thuộc danh thắng nổi tiếng nước Mỹ hay tại cánh đồng cối xay gió Lancaster. Giữa tháng 4 vừa qua, anh đã về Việt Nam cùng tham gia buổi họp báo ra mắt phim cùng ê-kíp.

Đức Tiến tham gia vai diễn trong phim điện ảnh "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền ra mắt vào tháng 4 năm nay.

Đức Tiến ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nét đẹp nam tính trên màn ảnh. Song song với sự nghiệp người mẫu, anh còn là gương mặt quen thuộc của các bộ phim thập niên 2000.

Vòng xoáy tình yêu (2005) là tác phẩm đánh dấu màn chào sân của Đức Tiến trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa một cô gái nghèo và chàng trai con nhà giàu. Đức Tiến vào vai phản diện, là một người mê cờ bạc, lợi dụng người yêu giàu có.

Tuy chỉ là vai phụ nhưng đây được xem là một thành công của anh, từ hình ảnh Top 10 siêu mẫu Việt Nam 2002 trở thành một diễn viên được các đạo diễn để mắt.

Xin lỗi tình yêu (2007) là tác phẩm truyền hình Đức Tiến đóng chung cùng Quách An An, Phi Hùng, tái hiện lại câu chuyện tình yêu tay ba trắc trở. Đức Tiến đóng vai người con của kẻ thù, đem lòng yêu Đan Thanh (Quách An An).

Chuyện tình đảo ngọc (2009) là bộ phim truyền hình nổi tiếng, trong đó Đức Tiến đảm nhận vai phụ là một người quản lý nhà hàng, bất chấp thủ đoạn để thăng tiến. Anh và người mẫu Hoàng Anh đóng vai tình địch trong phim.

Dốc sương mù (2012) kể chuyện tình của Y Thanh (Đức Tiến) và cô gái H’Mây (Diệu Thúy) ở Tây Nguyên, sinh ra và lớn lên ở núi rừng, quyết tâm giúp đỡ quê hương sau khi tốt nghiệp đại học Luật.

Bên cạnh đó, Đức Tiến còn tham gia trong các tác phẩm Mộng phù du, Xin lỗi tình yêu, Tôi là ngôi sao. Những năm 2000-2010 là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Đến năm 2010, anh kết hôn với Hoa hậu Áo dài Dallas – Bình Phương.

Năm 2010, anh kết hôn với Hoa hậu Áo dài Dallas – Bình Phương

Năm 2013, anh sang Mỹ định cư cùng vợ là luật sư. Gắn bó với nhau 9 năm chưa có em bé, vợ chồng anh quyết định về Việt Nam thụ tinh nhân tạo. Ở tuổi 40, anh chào đón cô con gái nhỏ đặt tên ở nhà là Mèo. Tại Mỹ, vợ chồng anh gây dựng được cơ ngơi trị giá khoảng 16 tỷ đồng rộng rãi, có khu vườn trồng các loại hoa và cây ăn trái.

