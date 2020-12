Sơn Tùng vắng mặt trong top 10 bài hát thịnh hành nhất 2020, hạng nhất gây bất ngờ

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 16:43 PM (GMT+7)

Cái tên Sơn Tùng M- TP hoàn toàn vắng bóng trong bảng xếp hạng, mặc dù ca khúc "Có chắc yêu là đây" từng khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” suốt một thời gian dài.

Mới đây, Google Việt Nam vừa công bố danh sách các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020, trong đó gồm nhiều hạng mục giải trí. Đáng chú ý là trong bảng xếp hạng 10 bài hát nằm trong top thịnh hành Google, cái tên Sơn Tùng M- TP hoàn toàn vắng bóng, mặc dù ca khúc Có chắc yêu là đây từng khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” suốt một thời gian dài.

Đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng là ca khúc đám cưới Hơn cả yêu của Đức Phúc. Với ca từ nhẹ nhàng, nội dung nhân văn cùng những hình ảnh bình dị lấy từ cuộc sống thường nhật, ca khúc liên tiếp đứng vị trí top 1 thịnh hành trong nhiều tuần lễ.

Nhỉnh hơn Đức Phúc một bậc là ca khúc Ai Mang Cô Đơn Đi của K-ICM kết hợp cùng APJ, đánh dấu sự trở lại của K-ICM sau một thời gian vắng bóng.

Ở vị trí thứ 8 là bài hát từng “làm mưa làm gió” các bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới How You Like That của nhóm nhạc BLACKPINK.

Nắm giữ vị trí thứ 7 là cặp đôi Đạt G và Du Uyên với nhạc phẩm Bánh mì không, hiện ca khúc đang có hơn 81 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 6 và 5 của bảng xếp hạng đều thuộc về Jack với hai ca khúc Sóng gió và Hoa hải đường. Có thể nói, Jack một trong những cái tên ấn tượng nhất năm 2020, ngoài 2 bài hát nằm trong top 10 thịnh hành, tên tuổi nam ca sĩ cũng nằm trong danh sách những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm vừa qua.

Xếp hạng 4 là bài hát Sai Lầm Của Anh của ca sĩ trẻ Đình Dũng.

Hạng 3 và 2 của bảng xếp hàng đều gọi tên Hoài Lâm với hai bài hát Buồn làm chi em ơi và Hoa nở không màu. Năm 2020 cũng là năm Hoài Lâm quay trở lại với sân khấu với phong cách âm nhạc hoàn toàn mới mẻ.

Nắm giữ ngôi đầu bảng là Anh thanh niên của HuyR, đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau 2 năm “ở ẩn”. Bài hát không chỉ đứng đầu top 10 Bài hát có xu hướng tìm kiếm cao nhất năm 2020 mà còn là MV Nổi bật nhất YouTube năm 2020.

