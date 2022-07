Sơn Tùng đạt nút kim cương YouTube, lập kỷ lục chưa từng có

Vừa phát hành MV mới, giọng ca 9X liền lập ngay thành tích khủng.

Đúng sinh nhật 28 tuổi, kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP chính thức cán mốc 10 triệu lượt theo dõi. Điều này đồng nghĩa với việc nam ca sĩ gốc Thái Bình trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt được nút Kim cương YouTube. Trước đó, giọng ca "Chúng ta của hiện tại" là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam đạt được 1 tỷ lượt xem trên nền tảng mạng xã hội này.

Kênh YouTube cán mốc 10 triệu lượt theo dõi và hơn 2,2 tỷ lượt xem

Kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP được mở từ tháng 1/2015 đến nay, được nam ca sĩ sử dụng vào mục đích đăng tải MV ca nhạc, các dự án cá nhân. Sơn Tùng M-TP Official có tốc độ tăng trưởng ổn định, lượt view tăng cao mỗi ngày. Tần suất ra sản phẩm không nhiều, song mỗi dự án của sao nam sinh năm 1994 luôn nhận về lượt xem khủng, được đánh giá cao về mặt đầu tư hình ảnh, âm thanh.

Sở dĩ kênh YouTube của Sơn Tùng nhanh chóng cán mốc 10 triệu lượt theo dõi vào đúng ngày sinh nhật nam ca sĩ (5/7), là bởi vào sáng sớm cùng ngày, sao nam này đã phát hành MV mới "There's no one at all". Bản phối mới cùng giai điệu du dương, nhẹ nhàng nhanh chóng thu hút khán giả và đẩy lượt đăng ký kênh tăng vọt bất ngờ.

Hình ảnh nam ca sĩ trong phiên bản mới của "There's no one at all" được phát hành nhân dịp sinh nhật tuổi 28

Trên các diễn đàn mạng xã hội, các bài đăng chúc mừng giọng ca sinh năm 1994 đã bắt đầu xuất hiện. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới nam ca sĩ, xem đây là món quà sinh nhật lớn nhất mà người hâm mộ gửi gắm đến anh. Đồng thời, điều này cũng là minh chứng cho tài năng và độ hot của Sơn Tùng M-TP. "Chúc mừng sếp", "Giỏi quá Tùng ơi", "Mãi là fan của Tùng, chàng trai có ý chí, tài năng",... là bình luận của fan.

Trước Sơn Tùng, tại Việt Nam chỉ có 4 kênh YouTube đạt được nút Kim Cương, trong đó không có bất kỳ kênh YouTube nào của nghệ sĩ. Đó là kênh Youtube Cris Devil Gamer của Cris Phan, FAP TV, Pops Kid TV, NTN Vlogs.

Thời gian gần đây, anh vướng vào lùm xùm phải gỡ bỏ video chứa nội dung nhạy cảm và bị phạt hành chính là 70 triệu đồng. Nam ca sĩ sau đó đã chấp hành hình phạt và lên tiếng xin lỗi trên trang fanpage chính thức.

Ở tuổi 27, không ngoa khi nói Sơn Tùng M-TP đang có trong tay mọi thứ: ngoại hình, tài năng và sự giàu có

Ở tuổi 28, Sơn Tùng M-TP là cái tên nổi tiếng khắp Vbiz với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, chủ tịch của một công ty giải trí. Ở vai trò nào, Sơn Tùng cũng được đánh giá cao nhờ tài năng và sự chỉn chu, tâm huyết với nghề. Riêng những MV được phát hành trên kênh YouTube cá nhân, đều được Sơn Tùng đầu tư với số tiền khủng, mãn nhãn về mặt âm thanh, hình ảnh nên rất được công chúng ủng hộ, theo dõi.

