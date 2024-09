Số phận chiếc ghế nóng của B Ray ở Rap Việt

Vài tuần qua, Rap Việt chao đảo vì lùm xùm liên quan đến rapper B Ray. Đích thân B Ray đã lên tiếng đính chính, giải thích cho sự cố khiến anh bị chỉ trích. Tuy nhiên, điều mà khán giả quan tâm nhất - B Ray có tiếp tục ngồi ghế nóng Rap Việt mùa 4 hay không - vẫn là dấu hỏi chấm. Phía ê-kíp sản xuất Rap Việt mùa 4 vẫn giữ im lặng cho đến khi B Ray lên sóng truyền hình một lần nữa.

B Ray vẫn lên sóng Rap Việt mùa 4.

Đánh cược với B Ray?

Theo nguồn tin của Tiền Phong, vị trí của B Ray ở Rap Việt mùa 4 vẫn giữ nguyên. Một ngày sau khi tranh cãi nổ ra, B Ray vẫn tham gia ghi hình buổi cuối cho vòng Chinh phục của Rap Việt mùa 4. Một thí sinh tham gia ghi hình chia sẻ với Tiền Phong về tình hình của B Ray thời điểm đó: “Tâm trạng anh B Ray trong 2 buổi quay gần đây xuống hẳn nhưng mọi thứ ở trường quay không có gì thay đổi”.

Nghĩa là, sự cố của B Ray xảy ra khi Rap Việt mùa 4 rơi vào thế “gạo nấu thành cơm”. Ê-kíp phải tốn rất nhiều kinh phí ở từng buổi ghi hình cho game show.

Sự hiện diện của B Ray liên quan đến mọi diễn biến ở trường quay, từ những khoảnh khắc chọn thí sinh và đưa ra nhận xét. Các khán giả đồng loạt kêu gọi Rap Việt mùa 4 loại B Ray khỏi “ghế nóng”. Sẽ là thảm họa cho Rap Việt mùa 4 nếu phải thay thế B Ray và dàn xếp ghi hình lại từ đầu cho vòng Chinh phục.

Kịch bản xấu nhất cho B Ray và Rap Việt mùa 4 không xảy ra. Nam rapper vẫn trụ lại game show. Dàn thí sinh về đội B Ray cũng được ấn định, bên cạnh đội ngũ sản xuất nhạc đứng sau hỗ trợ chủ nhân bản hit Ex’s Hate Me. Tiến độ sản xuất của Rap Việt mùa 4 vẫn được đảm bảo để kịp lên sóng tập đầu tiên vào ngày 13/9.

Rap Việt mùa 4 đã đánh một ván cược khi giữ B Ray lại ghế nóng. Ngay lúc này, làn sóng chỉ trích, tẩy chay nam rapper vẫn âm ỉ trên mạng xã hội. Chưa thể đoán trước điều gì khi B Ray chính thức hiện diện trên sóng truyền hình với vai trò HLV Rap Việt mùa 4.

Ở Rap Việt mùa trước, Rap Việt từng vượt qua “cơn bão” liên quan đến thí sinh Dubbie, song trường hợp của B Ray tiềm ẩn nhiều điều khó lường.

Suboi và Karik được chờ đợi tạo nhiều khác biệt.

Ngổn ngang trước giờ lên sóng

Sau 4 mùa, đây là năm Rap Việt khởi đầu chật vật nhất. Game show gây tranh luận khi mời F.Herro, rapper người Thái Lan, góp mặt trong vai trò giám khảo ở Rap Việt mùa 4. Tiếp đó là sự cố của B Ray.

Rap Việt mùa 4 được cho đã đón lượng thí sinh đăng ký casting kỷ lục nhưng sức hút ban đầu được tạo ra không bùng nổ so với mùa 3.

Ngay lúc này, khi Rap Việt mùa 4 công bố ngày lên sóng, sự đón nhận của khán giả cho game show vẫn ảm đạm. Những làn sóng trái chiều của F.Herro và B Ray là một phần nguyên nhân khiến Rap Việt mùa 4 ít được ủng hộ hơn. Còn nguyên nhân chính khiến Rap Việt đang mất hút trên mạng xã hội đến từ yếu tố thời điểm.

Các khán giả hiện không tập trung theo dõi vào các sự kiện giải trí. Đây là thời điểm 2 game show Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai về đến chặng nước rút. Trong đó, show Anh trai say hi, có chung nhà sản xuất với Rap Việt, đang tạo sức hút tuyệt đối trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc. Sức hút của Anh trai say hi trực tiếp khiến màn công bố lên sóng của Rap Việt không còn bùng nổ.

Sự chú ý của khán giả cho Rap Việt mùa 4 trong tập mở đầu có thể bị phân tán vì Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, từ giai đoạn về sau, khả năng cao Rap Việt mùa 4 sẽ lại độc chiếm thị trường game show giải trí, khi bên cạnh không có đối thủ cạnh tranh.

So với mùa 3, dàn HLV, giám khảo Rap Việt chỉ điều chỉnh vị trí F.Herro thế chỗ Andree Right Hand. Song, vai trò cầm trịch ở Rap Việt mùa 4 biến động mạnh khi Suboi và Karik quay lại ghế HLV. Còn F.Herro và Thái VG ngồi vị trí giám khảo.

Sự trở lại của Karik và Suboi trong vai trò đào tạo thí sinh chính là điểm được khán giả kỳ vọng nhiều nhất ở Rap Việt mùa 4, khi những gì diễn ra ở mùa một cho thấy 2 rapper đặc biệt phù hợp với vai trò đó.

Đây là mùa Rap Việt đột phá về mặt thí sinh, với đa số gương mặt mới toanh. Sẽ không còn trường hợp rapper nhẵn mặt đi thi lại ở Rap Việt mùa 4, đồng thời cũng không có quá nhiều rapper gạo cội. Với nhiều cá tính mới lạ như vậy, Rap Việt mùa 4 được kỳ vọng tạo nên nhiều tiết mục đột phá như mùa một.

Nguồn: [Link nguồn]