Shane Filan sưởi ấm hàng vạn con tim trong lần đầu tiên đếm ngược đón giao thừa tại Hà Nội

Thứ Tư, ngày 02/01/2019 16:06 PM (GMT+7)

Hàng vạn người dân Thủ đô đã có một đêm đại tiệc đón năm mới 2019 ấn tượng với những giai điệu ngọt ngào của Shane Filan và hàng loạt khoảnh khắc bùng nổ đáng nhớ tại sân vận động Hàng Đẫy.

Heineken Countdown từ bao giờ đã trở thành hoạt động tinh thần không thể thiếu mỗi dịp chào năm mới. Sau hàng loạt úp mở về những bất ngờ, những trải nghiệm mới mẻ, Heineken Countdown 2019 đã làm vỡ òa mọi cung bậc cảm xúc cho hàng vạn người dân Thủ đô về một đại nhạc hội đỉnh cao không thể nào quên. Sân vận động Hàng Đẫy đêm 31/12/2018 đã trở thành sân vận động sáng nhất thủ đô với hàng loạt những trải nghiệm đặc biệt.

Càng gần đến giờ G, lượng người đổ về Sân vận động Hàng Đẫy càng tấp nập. Khác với quang cảnh chen chúc mọi năm, năm nay dòng người đông đúc được xếp theo hàng từ từ tiến dần tại các cửa vào, địa điểm đón năm mới hoàn toàn mới lạ đã khiến không khí cũng trở nên đầy háo hức cho những người tham dự.

Ấn tượng đầu tiên với khán giả chính là tòa tháp ngôi sao khổng lồ cao 30 mét được đặt ngay trung tâm sân vận động tuổi đời hơn 80 năm – Hàng Đẫy. Bao quanh tòa tháp đó là sân khấu 360 độ, khán giả từ mọi khán đài đều có thể dễ dàng theo dõi và cảm nhận được không khí một cách chân thực, rung động nhất.

Giờ G đã điểm, đám đông phấn khích vỗ tay khi MC ra hiệu chương trình chính thức bắt đầu. Nét độc đáo nhất của Heineken Countdown Party 2019 chính là chủ đề được dẫn dắt xuyên suốt và luôn đầy sáng tạo “Trải nghiệm chưa từng thấy – tại nơi chưa từng có. Hãy để ngôi sao dẫn lối”. “Nhân vật chính” của đêm đại tiệc - tòa tháp ánh sáng 30m có một không hai dẫn dắt khán giả thắp sáng dần những khát vọng, bùng cháy để vượt qua những áp lực thách thức, rồi tỏa sáng vượt trên thành công và tận hưởng cả một hành trình đầy nỗ lực của bản thân.

Lần lượt những ca sĩ khách mời nổi tiếng Min, Noo Phước Thịnh, Tiên Tiên, Tuấn Hưng dần mở ra những tầng tháp với những bản hits đình đám và màn trình diễn kết hợp công nghệ hiện đại chưa từng có.

Tầng đầu tiên của tòa tháp với chủ đề “NHỮNG KHÁT VỌNG” được kích hoạt khi chiếc khinh khí cầu xuất hiện bật sáng giữa màn đêm. Trong không khí đầy bùng nổ, giữa hàng ngàn tiếng hò reo tán thưởng của đông đảo khán giả, ca sĩ Noo Phước Thịnh bất ngờ bước ra từ chiếc kinh khí cầu làm khán giả phấn khích đến tột độ.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh có màn xuất hiện đầy ấn tượng với chiếc kinh khí cầu Heineken trên sân khấu để mở ra tầng đầu tiên – Khát Vọng của tòa tháp ánh sáng 30m

Tiếp nối sự bùng nổ là những vũ điệu sôi động uyển chuyển của những vũ công đẳng cấp giữa không trung trong nền hiệu ứng 3D mapping hoành tráng, và khi màn biểu diễn đẳng cấp vừa dừng lại ngay tòa tháp, ánh sáng của tầng tháp thứ 2 – “VƯỢT QUA MỌI ÁP LỰC” được bật sáng làm khán giả không khỏi bất ngờ. Tiếp sức mạnh để cùng vượt qua mọi áp lực hướng tới tương lai với hàng chục ngàn khán giả là những ca khúc tràn trề nhựa sống của Tiên Tiên và giọng ca đầy nội lực của Tuấn Hưng.

Tiên Tiên đem đến đại tiệc đếm ngược Heineken Countdown Party những ca khúc đầy nghị lực và sức sống để đón chào năm mới 2019

Không khí đêm tiệc tiếp tục được đẩy lên cao trong sự ngỡ ngàng phấn khích của hàng vạn người khi tầng tháp thứ 3 - “TẬN HƯỞNG KHOẢNH KHẮC NĂM MỚI ĐỈNH CAO” được bật sáng.

Cộng hưởng và nâng không khí cuồng nhiệt đến tột độ, nam ca sĩ chính Westlife - Shane Filan - nhân vật đình đám được mong chờ nhất trong đêm xuất hiện theo cách không thể ngoạn mục hơn, chiếc trực thăng laser khổng lồ bay vòng quanh khắp 4 khán đài của sân vận động Hàng Đẫy và đáp xuống sân khấu 360 độ, đưa Shane Filan đến với hàng ngàn con tim đang mong chờ giọng ca ấm áp của anh cất lên.

Lần đầu tiên đến với Việt Nam, giọng ca huyền thoại trong lòng bao thế hệ khán giả đã đưa khán giả qua mọi cung bậc cảm xúc: từ da diết, xúc động với “When You're Looking Like That”, “What About Now”, “My Love”, “If I Let You Go”, “You Raise Me Up” cho đến cao trào, bùng nổ với “Beautiful in White”.

Liên tục trình diễn 10 ca khúc hits đình đám, Shane Filan đốt cháy không khí cuồng nhiệt của hàng vạn con tim lên đến tột đỉnh

Và cùng với Shane Filan, hàng vạn khán giả cùng cất tiếng đếm ngược đến khoảnh khắc thiêng liêng nhất chào năm mới 2019.

Pháo sáng rực rỡ nở bung cùng trăm ngàn tràng pháo tay giòn vang không dứt, trong không khí sôi động tưng bừng, Heineken Countdown Party 2019 đã mang đến một khởi đầu cho năm mới đầy khát vọng và vươn đến nhiều thành công mới cho mỗi người tham dự!