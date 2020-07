Sau khi xin lỗi Lê Hoàng, Quyền Linh lại lớn tiếng tranh cãi với Phi Thanh Vân

Thứ Sáu, ngày 10/07/2020 05:06 AM (GMT+7)

MC Quyền Linh nhiều lần lớn tiếng, tranh luận nảy lửa với Phi Thanh Vân.

Phi Thanh Vân là khách mời với vai trò cố vấn sẽ xuất hiện trong tập 6 chương trình "Đối mặt cảm xúc" cùng với cố vấn chính là đạo diễn Lê Hoàng và MC Quyền Linh.

Trước khi bước vào câu chuyện của nhân vật tuần này, dàn cố vấn và MC Quyền Linh đã có những tranh luận khá gay gắt về vấn đề “Im lặng là vàng”. Theo quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng, anh không đồng ý với ý kiến đó. Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ: "Một trong những thứ khiến con người vượt bậc hơn so với những sinh vật khác đó là con người có tiếng nói. Các sinh vật khác tất nhiên sẽ có các tín hiệu giao tiếp khác nhưng chắc chắn nó không có ngôn ngữ. Chính vì vậy, ngôn ngữ, lời nói là ưu thế mà con người có và tôi tin nếu không có ngôn ngữ thì con người sẽ không phát triển được như ngày hôm nay. Im lặng nó không đúng về mặt khoa học".

Dàn cố vấn tranh cãi dữ dội về chủ đề "im lặng là vàng" của phụ nữ.

Phi Thanh Vân sau đó cũng vào cuộc tranh luận, cô cho rằng từ xưa tới nay ông bà ta đã sử dụng câu tục ngữ "im lặng là vàng" nhưng không hoàn toàn theo nghĩa đen của nó. Với quan niệm của Phi Thanh vân, “im lặng là vàng ở đây là với đúng người, đúng thời điểm và đúng cảm xúc”. Nữ nghệ sĩ còn dẫn chứng việc từ đầu chương trình cô luôn giữ im lặng nhưng sự im lặng đó không phải để chịu đựng mà để học tập và góp nhặt kiến thức.

Trước quan điểm các dàn cố vấn, MC Quyền Linh chia sẻ: "Trong cuộc sống có rất nhiều người phụ nữ bất chấp, họ im lặng để giữ hạnh phúc cho những đứa con mặc dù họ rất bức xúc". Phi Thanh Vân không đồng tình với quan điểm của nam MC, cô nói: "Cái sự im lặng đó là một sự hi sinh cố chấp, một sự hi sinh ngốc nghếch. Thực sự, một người đàn ông không cần một người phụ nữ hi sinh một cách cố chấp và ngốc nghếch như vậy. Những người phụ nữ cần phải nói lên quan điểm của mình và cần phải dung hòa để người đàn ông của mình biết rằng em đang muốn gì, em đang cần gì và chúng ta cần dung hòa tất cả mâu thuẫn trong gia đình như thế nào. Trời đất ơi, không nói ra thì làm sao ai hiểu được".

MC Quyền Linh phản bác: "Nếu em nói như thế thì anh thay mặt cho rất nhiều phụ nữ đã im lặng để gia đình họ hạnh phúc phản đối em vì điều đó, họ không ngốc nghếch đâu, đôi khi họ nghĩ rằng im lặng cũng là một sự thông minh và đem đến giá trị hạnh phúc. Có thể nói sự im lặng đó là họ đang giấu cảm xúc vào trong và không dám đối mặt với cảm xúc của mình. Và một khi, những cảm xúc đó vỡ òa sẽ mang đến rất nhiều đau khổ cho người phụ nữ".

Phi Thanh Vân đưa ra quan điểm rất quyết liệt dù lần đầu ngồi ghế cố vấn khách mời.

MC Quyền Linh vừa dứt câu thì Phi Thanh Vân lập tức giành lời: "Người phụ nữ bản năng sinh ra đã nói và sống bằng cảm xúc nhưng một khi cô ấy không nói, họ chọn cách kìm nén, chịu đựng thì một lúc nào đó cô ấy sẽ vỡ òa. Và một khi cảm xúc của người phụ nữ đã vỡ òa thì khủng hoảng xảy ra vô cùng lớn. Phụ nữ khi stress thường sẽ làm lớn chuyện, làm phiền liên lục, nhắn tin liên tục và làm đủ trò để cho người ta quan tâm đến mình. Nhưng đàn ông khi stress thì họ sẽ im lặng bỏ đi".

Không để Phi Thanh Vân nói hết câu, MC Quyền Linh lớn giọng: "Nhưng có những người rất ghét sự ồn ào, nhiều khi mình đang nói mà người ta lại hét lên "im lặng". Như vậy im lặng tốt hay xấu khó mà nói được, nó tùy theo thời gian, không gian, con người và tùy theo câu chuyện".

Quyền Linh gay gắt khi tranh luận vấn đề với Phi Thanh Vân.

Diễn biến tiếp theo của màn tranh luận giữa MC Quyền Linh và các thành viên trong ban cố vấn sẽ được lên sóng trong tập 6 chương trình "Đối mặt cảm xúc" vào thứ 6 ngày 10/7.

