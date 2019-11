Sau 21 năm, Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin sốc về Hoàn Châu cách cách

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 00:19 AM (GMT+7)

Tiết lộ của Lâm Tâm Như về vai diễn của cô và Triệu Vy khiến nhiều người bất ngờ.

Hoàn Châu cách cách là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Trung Quốc. Phần 1 được phát sóng năm 1998 đã tạo được tiếng vang khắp châu Á đưa tên tuổi dàn diễn viên chính như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt... thành ngôi sao hạng A trong làng giải trí.

"Hoàn Châu cách cách" là một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Trung Quốc.

Sau 21 năm, những thông tin hậu trường phim vẫn được nhiều người hâm mộ quan tâm. Theo Sina, mới đây, khi tham gia show Nhà trọ thân thương mùa 3, "Hạ Tử Vi" Lâm Tâm Như đã tiết lộ những thông tin gây sốc về hậu trường Hoàn Châu cách cách.

Ít ai biết rằng, ban đầu vai diễn Hạ Tử Vi không thuộc về Lâm Tâm Như mà được giao cho nữ diễn viên... Triệu Vy. Theo lời Lâm Tâm Như, ban đầu cô được giao đóng vai công chúa Trại Á, vai này về sau được thể hiện bởi diễn viên Trương Hằng. Còn vai Hạ Tử Vi thuộc về Triệu Vy.

Ban đầu vai diễn Hạ Tử Vi thuộc về Triệu Vy, còn Lâm Tâm Như được giao vai Trại Á công chúa.

Tuy nhiên, diễn viên đảm nhận vai Tiểu Yến Tử từ chối vai diễn khiến cục diện thay đổi. Triệu Vy được giao vai Tiểu Yến Tử và Lâm Tâm Như đóng vai Hạ Tử Vi.

Trước đây, giới truyền thông từng đưa tin nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã "nhắm" vai Tiểu Yến Tử cho Lý Đình Nghi. Vai Hạ Tử Vi cho Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, người đẹp họ Lý đã từ chối Hoàn Châu cách cách để nhận một bộ phim điện ảnh.

Sau khi tin tức Triệu Vy được giao vai Tử Vi, loạt ảnh cũ của người đẹp trong tạo hình dịu dàng, đoan trang được cư dân mạng "khui" lại gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Tạo hình dịu dàng, đoan trang, thục nữ của Triệu Vy được nhận xét phù hợp với vai Hạ Tử Vi hơn Lâm Tâm Như.

Theo Sina, khán giả bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và khí chất thanh thuần, dịu dàng của Triệu Vy. Thậm chí, một số người còn cho rằng, trông tạo hình của Triệu Vy hợp với vai Hạ Tử Vi hơn Lâm Tâm Như.

Trong show The Inn phát sóng cuối tháng 10 vừa qua, chính Lâm Tâm Như cũng thừa nhận để giữ được vai Hạ Tử Vi cô đã khóc và xin Quỳnh Dao không hủy vai của mình. Lý do khiến người đẹp xứ Đài phải khóc xin giữ vai do nhân vật Tử Vi có nhiều cảnh khóc nhưng Lâm Tâm Như không rơi được nước mắt khiến nhà sản xuất phật ý.

Lâm Tâm Như từng phải khóc và xin Quỳnh Dao cho giữ vai Hạ Tử Vi.

Ngoài sự thay đổi về vai diễn của Triệu Vy và Lâm Tâm Như, Hoàn Châu cách cách còn nhiều bí mật ít ai biết. Theo Sina, ngoài vai diễn Tử Vi ban đầu được giao cho Triệu Vy, nhân vật Phúc Nhĩ Khang cũng không thuộc về Châu Kiệt.

Ban đầu vai đại thiếu gia của Phúc gia được giao cho Ngô Kỳ Long - một ca sĩ, diễn viên người Đài Loan. Tuy nhiên, Ngô Kỳ Long đã từ chối vai diễn này vì nhiều lý do. Sau cùng, Châu Kiệt là người thay thế Ngô Kỳ Long nhận vai diễn này.

Ngô Kỳ Long - thành viên Tiểu Hổ Đội từng được giao vai Phúc Nhĩ Khang song anh đã từ chối....

... vai diễn về sau thuộc về Châu Kiệt.

Trên thực tế, thời điểm phim phát sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thắc mắc về sự vắng mặt của Ngô Kỳ Long. Lý do là bởi hai người bạn thân cùng nhóm Tiểu Hổ Đội của anh là Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng đều xuất hiện trong Hoàn Châu cách cách với vai hai diễn quan trọng là Ngũ A Ca và Phúc Nhĩ Thái.

Trong khi đó, Ngô Kỳ Long - một mảnh ghép còn lại của nhóm Tiểu Hổ Đội lại vắng mặt.

Hai thành viên của Tiểu Hổ Đội là Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng đều góp mặt trong "Hoàn Châu cách cách" song Ngô Kỳ Long lại không tham gia khiến nhiều người thắc mắc.

