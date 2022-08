Sập sân khấu ở Tây Ban Nha khiến hàng chục người thương vong

Những vụ tai nạn sân khấu liên tiếp xảy ra khiến dư luận bàng hoàng.

Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin về vụ tai nạn sân khấu ở Tây Ban Nha khiến dư luận bàng hoàng. Theo đó lễ hội Medusa là một sự kiện âm nhạc điện tử quy mô lớn kéo dài 6 ngày ở thị trấn Cullera gần Valencia, gặp sự cố sập một phần sân khấu khiến 1 người tử vong, 17 người khác bị thương nặng.

Tai nạn sân khấu ở Tây Ban Nha khiến dư luận bàng hoàng

"Do gió giật mạnh, lối vào chính và sân khấu chính của Lễ hội Medusa ở Cullera đã đổ sập xuống đất", một phát ngôn viên ở Valencia nói với CNN. Với số lượng khoảng 50.000 người tham gia lễ hội nên khi xảy ra sự cố, lực lượng an ninh mất hơn 40 phút mới sơ tán được hết tất cả mọi người. Trên mạng xã hội, các video về tai nạn sân khấu được lan truyền. Người ta thấy hôm đó gió rất mạnh, nhiệt độ tăng lên đột ngột và các thanh sắt kết cấu của sân khấu không ngừng rơi xuống.

Ximo Puig - Chủ tịch chính quyền khu vực Valencia, đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của nạn nhân: "Một vụ tai nạn khủng khiếp khiến tất cả chúng ta bàng hoàng. Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của người thanh niên đã qua đời sáng sớm nay tại Lễ hội Medusa ở Cullera".

Ban tổ chức đã hủy bỏ lễ hội sau khi xảy ra tai nạn sân khấu

Sau vụ tai nại, phía ban tổ chức lễ hội cũng ra thông báo tạm dừng lễ hội âm nhạc do thời tiết khắc nghiệt nên cần đảm bảo an ninh cho khán giả, công nhân và các nghệ sĩ. Tuy nhiên vài tiếng sau, một thông báo tiếp tục được đưa ra và lễ hội chính thức bị hủy bỏ: "Do điều kiện thời tiết bất lợi và diễn biến phức tạp trong vài ngày tới nên chúng tôi buộc phải hủy bỏ lễ lội âm nhạc.

Đó thật sự là một ngày tang tóc, chúng tôi không ngừng nghĩ về những người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tai nạn này".

Tai nạn sân khấu trong đêm diễn của nhóm nhạc Mirror

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn sân khấu nghiêm trọng liên tục xảy ra khiến dư luận hoang mang. Cuối tháng 7, màn hình LED khổng lồ rơi xuống sân khấu khiến 2 vũ công bị thương nặng trong đêm nhạc của Mirror ở Hong Kong Coliseum. Ngay sau tai nạn, hai vũ công đã được đưa đến bệnh viện nhưng một người bị thương nghiêm trọng, phải chăm sóc đặc biệt.

Người bị màn hình 600kg rơi thẳng vào người phải trải qua nhiều ca phẫu thuật bởi anh bị chấn thương nặng ở phần đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ thứ 4 và tổn thương tủy sống hoàn toàn. Một bác sĩ khoa phục hồi chức năng cho biết nam vũ công có khả năng bị liệt hoàn toàn từ phần ngực trở đi, chỉ có thể cử động đầu và cổ.

