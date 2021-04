Sao Việt đi diễn show hội chợ: Hết bị xé áo, xé quần đuổi đánh đến bị fan nữ cướp mic

Chủ Nhật, ngày 04/04/2021 17:02 PM (GMT+7)

Được mệnh danh là "ngôi sao hội chợ", Hồ Quang Hiếu cũng gặp không ít "tai bay vạ gió".

Vũ Duy Khánh bị fan nữ cướp mic trên sân khấu

Cuối tháng 11/2020, Vũ Duy Khánh có buổi biểu diễn tại Bắc Ninh. Trước hàng nghìn khán giả hâm mộ, Vũ Duy Khánh đã thể hiện loạt ca khúc sôi động phục vụ mọi người.

Tuy nhiên, có một sự cố bất ngờ khiến giọng ca "Vợ tuyệt vời nhất" "đứng hình" ngay trên sân khấu. Đó chính là một khán giả nữ quá khích đã vượt vòng bảo vệ, chạy lên sân khấu nhảy nhót, hát hò theo nhạc rất vô tư. Lúc đầu, Vũ Duy Khánh khá bất ngờ với tình huống này. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam ca sĩ đã lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với khán giả nữ.

Cô gái đã mang theo một món quà, bánh và nước lên sân khấu để tặng thần tượng. Khi giao lưu, fan nữ không giấu được sự ngưỡng mộ và liên tục nói lời tình cảm. Sau đó, cô còn lấy khăn lau mồ hôi cho Vũ Duy Khánh. Chưa dừng ở lại đó, cô gái còn cướp mic của Vũ Duy Khánh và hỏi khán giả để song ca cùng nam ca sĩ. Giọng ca sinh năm 1989 lúc này trở nên bối rối thực sự và đành ngồi bệt xuống sân khấu. Tiếp đó, anh ôm lấy vai cô gái và nhờ đến bảo vệ hỗ trợ.

Sau sự cố này, Vũ Duy Khánh đã gửi lời xin lỗi đến khán giả. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Xin lỗi khán giả Bắc Ninh về sự cố không mong muốn làm gián đoạn đêm nhạc vào hôm thứ 5 vừa qua.

Tôi đã dùng hết kinh nghiệm biểu diễn của mình để xử lý tình huống bất ngờ và nhạy cảm này. Với trách nhiệm của người nghệ sĩ, tôi mong mọi người bỏ qua cho cô gái trong video, dù sao đó cũng là khán giả của tôi. Xin cảm ơn mọi người".

Châu Khải Phong bị xé trang phuc, ném búa đinh lên sân khấu

Vào năm 2019, Châu Khải Phong gặp sự cố để đời khi tham gia buổi biểu diễn tại Đà Nẵng. Theo đó, khi đang hát giữa chừng, nam ca sĩ được trợ lý và nhà tổ chức sự kiện yêu cầu rời sân khấu gấp để tránh tai nạn bởi vì có khán giả quá khích ở gần đó đã ném búa đinh, cờ - lê lên sân khấu. Quá bất ngờ trước hành động của vị khách khiếm nhã, Châu Khải Phong lùi vào hậu trường sân khấu đợi an ninh giải quyết xong sự việc mới biểu diễn tiếp.

Trước đây, Châu Khải Phong cũng từng gặp nhiều tình huống oái oăm khi đi diễn tỉnh. Anh từng bị xô kéo, xé áo, xé quần vì khán giả quá phấn khích.

Du Thiên bị ném ghế, vây đánh

Cuối tháng 6 năm ngoái, ca sĩ Du Thiên cũng gặp phải tình huống bất ngờ khi tham gia biểu diễn tại một hội chợ ở Quảng Nam. Cụ thể khi đang biểu diễn thì có một khán giả nam đã ném thẳng ghế vào người anh. Quá bức xúc, Du Thiên đã ngừng biểu diễn, lời qua tiếng lại với người này. Tuy nhiên, người này liên tục dùng từ ngữ khiếm nhã để chửi nam ca sĩ.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2019, Du Thiên cũng bị đánh khi biểu diễn trên sân khấu hội chợ ở Vĩnh Phúc. Khi anh đang biểu diễn bài "Xa em" thì bên dưới có tiếng la hét cho rằng nam ca sĩ đạo nhạc vì bài hát cùng tên với một bài hit của ca sĩ nổi tiếng khác.

Lời qua tiếng lại, một người đàn ông đã xông vào đánh Du Thiên. Phía nam ca sĩ có đánh trả vì tức giận và có chút “máu võ” trong người. Sau đó, có ba bốn người đàn ông đã vây đánh nam ca sĩ khi anh rời điểm diễn. Vụ việc sau đó được công an can thiệp, người hành hung Du Thiên cũng đã gọi điện nhận sai và xin lỗi nam ca sĩ vì say xỉn không làm chủ được hành động.

Hồ Quang Hiếu bị trai làng đuổi đánh

Được mệnh danh là "ngôi sao hội chợ", Hồ Quang Hiếu cũng gặp không ít "tai bay vạ gió". Anh từng chia sẻ rằng khi mới đi hát, một lần sau khi diễn ở tỉnh lẻ xong, anh bị một đám nam thanh niên cầm ghế đuổi đánh vì anh “dám” chụp hình chung với bạn gái họ.

