Sao nữ liên tục xin lỗi Nhã Phương rồi quyết ôm Trường Giang trên sóng truyền hình là ai?

Thứ Năm, ngày 16/07/2020 10:50 AM (GMT+7)

Mặc cho Trường Giang cười ngượng đỏ mặt, siêu mẫu đình đám vẫn kiên quyết ôm danh hài xứ Quảng.

Mới đây, trong tập mới nhất của chương trình "Giọng ải giọng ai", người mẫu Xuân Lan cùng Nam Trung, ca sĩ Siu Black và Quang Hà đã xuất hiện với tư cách khách mời. Khi tham gia, Xuân Lan lựa và Siu Black chọn về đội của Trấn Thành còn Nam Trung, Quang Hà về với Trường Giang.

Xuân Lan, Siu Black tham gia chương trình "Giọng ải giọng ai"

Ngay ở những thí sinh đầu, hai đội trường cùng dàn khách mời đã có nhiều tranh cãi trái chiều. Trong khi Trấn Thành và Trường Giang đang căng não để theo dõi đoạn clip thì Nam Trung lại cho rằng thí sinh này được Quang Hà "gài" vào để đến cuối song ca. Bởi vì Nam Trung cho biết không thấy được biểu hiện gì thì chỉ có thể dựa vào "tướng" để đoán thôi. Người mẫu Xuân Lan cũng đồng tình với ý kiến này.

Sau khi nghe các khách mời nói, MC Đại Nghĩa nói rằng các nghệ sĩ đến đây thường nhìn "tướng" để đoán mà thôi: "Anh hai Lam Trường đến đây anh ấy dựa vào đùi bự, đùi to là hát hay. Có người lại nói cổ to là hát hay. Một nữ ca sĩ lại cho rằng vòng 1 to là hát hay". Trường Giang lập tức lên tiếng: "Thế mà Xuân Lan lại nói mình hát không hay".

Bị Trường Giang "kích bác" vòng 1, Xuân Lan lập tức hành động ôm nam danh hài ngay trên sân khấu

Biết Trường Giang "gài" Xuân Lan, Nam Trung và Trấn Thành lập tức hùa vào khuyên Xuân Lan nên dùng hành động gì đó để "trả đũa" Trường Giang. Xuân Lan liền đứng dậy bước sang chỗ Trường Giang và đòi được ôm nam danh hài thật chặt: "Mình ôm nhau cái thắm thiết đi Giang". Mặc cho Trường Giang cười ngượng đỏ mặt, Xuân Lan vẫn kiên quyết ôm danh hài xứ Quảng.

Hành động của Xuân Lan khiến khán giả trường quay bùng nổ, còn Nam Trung và Trấn Thành liên tục gọi tên Nhã Phương: "Tôi xin khẳng định Nhã Phương không thích điều này, đó là sự thật", Trấn Thành nói. Nam Trung cũng đồng tình với Trấn Thành.

Nghe nhắc đến Nhã Phương, Xuân Lan lập tức lên tiếng: "Phương ơi chị xin lỗi em nhé nhưng chị đành phải ôm chồng em một cái vì Trường Giang khích bác chị quá thôi em nhé! Chị xin lỗi Nhã Phương nhé!".

Sau khi ôm Trường Giang, Xuân Lan liên tục xin lỗi Nhã Phương

Xuân Lan sinh năm 1978, là một trong những chân dài "đời đầu" của làng thời trang Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Xuân Lan đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng mốt Việt. Cô thường xuyên được mời làm giám khảo trong các cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt.

Về đời tư, Xuân Lan từng có cuộc tình 7 năm dang dở với một nam ca sĩ đồng tính. Tuy nhiên, cuộc tình đó không đi đến cái kết đẹp và để lại cho Xuân Lan nhiều nỗi buồn.

Sau nhiều đổ vỡ, Xuân Lan tìm được hạnh phúc mới bên cạnh ông xã Việt kiều

Năm 2009, siêu mẫu Xuân Lan lên xe hoa cùng phó đạo diễn Thành Nam. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chóng tàn bởi giữa hai người không có sự hòa hợp, cảm thông. Ly hôn được 3 năm, Xuân Lan bước vào cuộc tình với người đàn ông mới và mang thai bé Thỏ. Thế nhưng hạnh phúc của cô cũng không trọn vẹn khi người đàn ông đó đã có gia đình và hôn nhân đang rạn nứt. Kể từ nó, nữ siêu mẫu làm mẹ đơn thân, chăm sóc con gái nhỏ. Cô gần như không chia sẻ về cuộc sống riêng trên mạng xã hội.

Ông xã của Xuân Lan là đạo diễn

Đến đầu năm nay, Xuân Lan bất ngờ công khai ảnh cưới. Ở tuổi 41, Xuân Lan khoe nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười hạnh phúc bên cạnh ông xã. Chồng của Xuân Lan là Việt kiều Mỹ, tên Nguyễn Ngọc Lâm. Cả hai bén duyên sau một lần cùng tham gia dự án phim chiếu rạp của Ngô Thanh Vân. Ngọc Lâm là đạo diễn, quay phim có tiếng ở hải ngoại, tại Việt Nam, anh cũng có mối quan hệ rộng với nhiều đạo diễn tên tuổi. Trước khi lễ cưới được diễn ra, Ngọc Lâm từng nhiều lần đăng ảnh cùng người phụ nữ giấu mặt trên trang cá nhân, nhưng mãi đến khi cả hai đăng ảnh cưới, cộng đồng mạng mới nhận ra đó chính là Xuân Lan.

Cặp đôi vừa tổ chức hôn lễ ấm cúng tại Đà Nẵng trong đầu năm nay.

Trong các bức ảnh được chia sẻ, bé Thỏ - con gái cô, làm phù dâu. Hôn lễ được tổ chức ở Đà Nẵng trong sự chúc phúc của vài chục khách mời là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.

Nguồn: http://danviet.vn/sao-nu-lien-tuc-xin-loi-nha-phuong-roi-quyet-om-truong-giang-tren-song-truyen-...Nguồn: http://danviet.vn/sao-nu-lien-tuc-xin-loi-nha-phuong-roi-quyet-om-truong-giang-tren-song-truyen-hinh-la-ai-50202016710491487.htm