Sao ‘nhí’ một thời - người lái phi cơ chở U22 Việt Nam về nước là ai?

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 09:48 AM (GMT+7)

Thật bất ngờ khi người lái phi cơ chở đội tuyển U22 Việt Nam về nước sau khi giành HCV tại SEA Games 30 chính là Hà Duy- con trai của nghệ sĩ Hương Dung.

Bóng đá SEA Games 30

Mới đây, nghệ sĩ Hương Dung tiết lộ con trai của cô là Hà Duy lái phi cơ chở đội tuyển U22 Việt Nam về nước sau khi đánh bại U22 Indonesia để giành tấm HCV bộ môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

“Nó là sướng nhất, vinh dự được chở hẳn 1 phi cơ ‘Vàng’ về cho đất nước. Sẽ chụp nhiều hình lắm đây. Nó cũng là chân sút của đội bóng phi công VNA đấy. Chúc toàn đoàn vui, happy và thượng lộ bình an”- nghệ sĩ Hương Dung viết trên trang cá nhân.

Trước đó, Hà Duy cùng các đồng nghiệp của mình có mặt tại Manila, Philippines để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam.

“Chúc mừng các chiến binh sao vàng trẻ tuổi. Các em đã làm nên lịch sử. Một trận thắng toàn diện khiến đối thủ tâm phục khẩu phục. Thật tự hào khi được hoà chung không khí ăn mừng chiến thắng với các em”- Hà Duy chia sẻ.

Hà Duy sinh năm 1989, là con trai của nghệ sĩ Hương Dung. Anh từng là ngôi sao nhí của hàng loạt phim truyền hình như: Đội đặc nhiệm nhà C21, Mùa hè sôi động, Xin hãy tin em, Một chuyến thăm quê, Làm mẹ…

Dù nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhưng Hà Duy không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà chuyển hướng sang làm phi công.

Năm 2008, Hà Duy đóng phim "Khát vọng xanh". Đây là bộ phim cuối cùng của anh trước khi chuyển sang học làm phi công.

Hà Duy cũng từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi công khai hẹn hò với nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My. Tuy cả hai gia đình đã làm lễ dạm ngõ và cặp đôi cũng đưa nhau đi thử váy cưới nhưng cuối cùng, Hà My và Hà Duy lại tuyên bố chia tay mà không nói rõ lý do.

