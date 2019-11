Sam liên tục thả thính sà vào lòng trai đẹp, chồng cũ Trường Quỳnh Anh liền nói một câu

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Quyết "lái máy bay" dù biết tuổi thật của thí sinh, Sam nhận "kết đắng" khiến Tim cũng phải lên tiếng nhắc nhở.

Liên tục trở thành chủ đề "mua vui" cho khán giả khi giữ vai trò MC cùng Tim trong "100 giây rực rỡ", Sam lại tiếp tục nhận "kết đắng" trong tập mới phát sóng vì hành động "thả thính" anh chàng Việt kiều Đức với ngoại hình điển trai. Đặc biệt, sau màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu, nam thí sinh này còn làm cho khán giả bất ngờ hơn khi tiết lộ mối quan hệ với vợ chồng Tú Vi - Văn Anh.

Sam và Tim tiếp tục phối hợp ăn ý trong tập 3 "100 giây rực rỡ".

Trong tập 3 này, ngoài sự xuất hiện các nhóm thí sinh với những phần thi thể hiện sự điêu luyện trong nhiều lĩnh vực, khán giả cũng dành nhiều sự chú ý cho những gương mặt lần đầu "chào sân". Đặc biệt, trong phần trình diễn sôi động của Anh Đức với ca khúc "I know to know", nam thí sinh này đã khiến 100 khán giả tại trường quay lẫn MC Sam phải phấn khích với màn khoe chất giọng lạ, khả năng vũ đạo điêu luyện.

Anh Đức khuấy động trường quay bằng ca khúc sôi động.

Ngay khi xuất hiện, Anh Đức đã gây ấn tượng với ngoại hình điển trai trong trang phục lãng tử. Mặc dù phát âm tiếng Việt chưa chuẩn nhưng anh chàng vẫn mạo hiểm trình bày ca khúc lời Việt để chinh phục khán giả và ban bình luận. Không chỉ thay đổi không khí trường quay bằng tiết mục sôi động, nam thí sinh còn tiết lộ là Việt kiều Đức trở về Việt Nam vì muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Đặc biệt hơn, Anh Đức chính là em trai ruột của nam diễn viên Văn Anh, trong lần đầu tham gia gameshow tại Việt Nam, Anh Đức đã được đích thân anh trai đến ủng hộ.

Ông xã Tú Vi cũng có mặt để ủng hộ em trai lần đầu ra mắt khán giả.

Đặc biệt, ngay sau phần trình diễn của Anh Đức, MC Sam đã không kiềm được lòng mình trước ngoại hình điển trai của giọng ca này. Nữ MC thậm chí đã "lầy lội" giả vấp ngã để sà vào lòng Anh Đức. Chưa dừng lại đó, nữ MC còn nắm tay và yêu cầu ban tổ chức cho khăn giấy để lau mồ hôi cho thí sinh này. Trước màn "thả thính" bất chấp của đồng nghiệp, Tim cũng phải lên tiếng nhắc nhở: "Mình là con gái nha Sam, mình phải biết giữ ý tứ chứ".

Sam không rời mắt trước phần trình diễn của Anh Đức.

Mặc mọi ngăn cản, Sam tiếp tục "tấn công" Anh Đức với màn dò hỏi tuổi. Sau khi biết được em trai Văn Anh chỉ mới 21 tuổi, người đẹp vẫn bất chấp muốn "lái máy bay" khi tuyên bố: "Ở Việt Nam, trong tình cảm tuổi tác không quan trọng, chỉ cần mình cởi mở, thoải mái nói chuyện với nhau...".

Về phần Anh Đức, anh chàng 9X chỉ biết cười trừ trước những hành động đáng yêu từ đàn chị. Trên sân khấu "100 giây rực rỡ", giọng ca trẻ không chỉ thể hiện khả năng ca hát và vũ đạo, thí sinh này còn gây bất ngờ khi thể hiện màn beatbox chuyên nghiệp để đáp lại "lời yêu" của Sam. Tuy nhiên, sau cùng, phần thi của Anh Đức vẫn chưa đủ sức thuyết phục khán giả trường quay, anh chàng nhận được số điểm 135,5.

"Vượt mặt" nhiều thí sinh ấn tượng trong tuần này, "Găng tay vàng" bất ngờ ẵm giải 20 triệu đồng.

Cuối cùng, chủ nhân giải thưởng ấn tượng trong tập 3 đã thuộc về nhóm "Găng tay vàng". Là boy band đã quen thuộc với khán giả, nhóm thí sinh đã mang đến phong cách âm nhạc trẻ trung, sôi động và truyền tải năng lượng tích cực qua ca khúc tự sáng tác. Điều ấn tượng nhất ở nhóm nhạc này chính là khả năng của từng thành viên từ sáng tác, chơi nhạc cụ, trình diễn, rap... Sau khi hoàn thành thử thách từ MC Sam: sáng tác nhạc bằng một chủ đề nhất định ngay trên sân khấu, "Găng tay vàng" đã xuất sắc nhận được nhiều lời khen từ ban bình luận và dành chiến thắng chung cuộc trong tập này.