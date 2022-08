Quỳnh Kool thẳng tay dạy dỗ “kẻ thứ ba”

Chủ Nhật, ngày 28/08/2022 17:02 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cú tát mà Quỳnh Kool thẳng tay dùng để dạy dỗ bạn trai "cắm sừng" cô trong "Gara hạnh phúc" khiến người xem hả hê.

Đảm nhận vai nữ chính Sơn Ca trong Gara hạnh phúc, Quỳnh Kool đang nhận về những phản hồi tích cực về sự tiến bộ trong diễn xuất. Thoát khỏi hình tượng tiểu thư thông thường, nữ diễn viên nhập vai một cô gái mạnh mẽ, vượt lên hoàn cảnh để làm thợ sửa chữa tại gara ô tô.

Mối quan hệ tay ba giữa Sơn Ca (Quỳnh Kool), Quân (Bình An) và Cẩm Khê (Diễm Hương) là một trong những tình tiết gây chú ý trong phim. Sau nhiều lần nghi ngờ, cuối cùng Sơn Ca đã bắt gặp bạn trai và sếp nữ có biểu hiện trên mức đồng nghiệp. Trong preview tập 10, cái tát mà Sơn Ca dành cho Quân lẫn Cẩm Khê khiến khán giả vỗ tay tán thưởng.

Sơn Ca dành cho Quân cú tát đáng đời

Sau khi đưa sếp về nhà và tiếp tục bị ép ở lại, Quân một mực từ chối. Anh tuyên bố: “Chúng ta nên dừng lại đi”. Vậy nhưng Cẩm Khê không đồng thuận mà quay ra uy hiếp về số tiền Quân đã biển thủ, nếu không hoàn lại có thể cậu sẽ bị truy tố. Không những vậy, nữ giám đốc đong đưa còn quàng tay lên cổ người tình trẻ cùng câu hỏi Quân có dám chắc muốn buông mối tình này không.

Đúng lúc này, Sơn Ca đi xe máy lao tới. Cô tức giận lao vào đánh Quân, tát anh ngay giữa đường. Thấy vậy, Cẩm Khê liền quát tháo: “Có chuyện gì thì về nhà mà bảo nhau”. Không dừng được, Sơn Ca thẳng tay dạy dỗ “kẻ thứ ba” là Cẩm Khê bằng một cú tát trời giáng.

Sơn Ca thẳng tay tát Cẩm Khê

Trước đó, trong buổi họp báo bộ phim, Bình An từng chia sẻ về cú tát nảy lửa mà anh nhận được từ Quỳnh Kool trong không gian của một công viên. Khi giải thích với bạn gái về việc vì mình nghèo nên không có sự lựa chọn nào khác, phải cặp kè với Cẩm Khê, giữa Quân và Sơn Ca đã có cuộc tranh cãi nảy lửa. Quân bị bạn gái tát thẳng tay khiến anh thất thần.

Chia sẻ về cảnh quay này, Quỳnh Kool cho biết cô đã lấy hết sức để tát Bình An một cái thật đau. Bạn diễn cũng không thể ngờ mà thốt lên: “Em bị điên à?” sau khi bị ăn cú tát. Câu thoại này không có trong kịch bản nhưng bất giác Bình An phải kêu lên, khiến nhiều người dân đứng xung quanh đang theo dõi cảnh quay cũng phải ngỡ ngàng. Sau cú tát, Bình An thậm chí quên cả lời thoại của nhân vật.

Một cảnh quay khác mà Sơn Ca tát Quân giữa đường

Với những diễn biến được hé lộ ở tập 10, liệu chuyện tình giữa Sơn Ca và Quân có bền chặt? Quân cũng đã tìm đến gara nơi bạn gái làm việc và giới thiệu anh là bạn trai của Sơn Ca. Tập 10 lên sóng vào tối thứ 2, ngày 29/8.