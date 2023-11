Quỳnh Kool lận đận tình duyên trên màn ảnh: Hết bị lừa tình rồi lại bị cắm sừng

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, làn da trắng sứ cùng lối diễn tự nhiên và không ngừng tiến bộ, nữ diễn viên Quỳnh Kool ngày càng phủ sóng dày đặc trên màn hình nhỏ qua nhiều bộ phim đình đám như Quỳnh búp bê, Xin hãy tin em, Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên, Gara hạnh phúc và gần đây là Chúng ta của 8 năm sau.

Có một điểm chung mà nhiều khán giả yêu phim nhận ra đó chính là nữ diễn viên đóng khá nhiều vai dù xinh đẹp, tốt bụng vẫn bị người yêu lừa tình hoặc bị cắm sừng không thương tiếc.

Chúng ta của 8 năm sau: Chứng kiến chồng ngoại tình ngay trước mặt

Dẫu chưa xuất hiện bởi nhân vật Nguyệt do Quỳnh Kool đảm nhiệm là phiên bản của 8 năm sau. Trong phim, Nguyệt có mối tình thanh mai trúc mã với Tùng (Trần Nghĩa), dẫu vậy trong đoạn giới thiệu phim, nhân vật Nguyệt gây chú ý bởi phân cảnh bị chồng phản bội.

Cụ thể khi phát hiện chồng ngoại tình, Nguyệt đã không trực tiếp vạch mặt mà gọi mẹ chồng đến giải quyết. Vừa gặp kẻ thứ 3 ở thang máy, Nguyệt - một cô gái vốn luôn hiền lành đã không kiềm được tức giận mà vung tay đánh người.

Đối diện với mẹ chồng và chồng, Nguyệt đã cố tỏ ra bản thân vẫn bình tĩnh. Vậy nhưng khi chồng định lôi tay níu kéo, cô đã hoảng loạn lùi lại. Không chỉ có sự ghê tởm, trong Nguyệt lúc này là nỗi đau khôn tả và sự xót xa khi bị mối tình suốt bao năm phản bội.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng: "Có vợ xinh hiền thế này mà vẫn lăng nhăng, chịu thật", "Ủa, rồi bồ liệu có xinh như vợ không?"...

Hãy nói lời yêu: Bị lừa tình, bị đánh ghen thê thảm

Trong phim này, Quỳnh Kool vào vai My - cô gái tỉnh lẻ xuống Hà Nội học Đại học. Sinh ra trong gia đình có điều kiện nên My được yêu thương, chiều chuộng. Nhưng rồi liên tục các biến cố đến với cô.

Từ cô bé ngây thơ, cô chứng kiến bố ngoại tình, gia đình tan vỡ, em trai qua đời. Bản thân cô cũng bị một gã "sở khanh" lừa. Bình (Hà Việt Dũng) đã có vợ con nhưng lại vào vai anh chàng doanh nhân thành đạt, kết hôn muộn và lừa tình cô.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô khóc mỗi ngày khi đóng bộ phim này, nhất là sau phân cảnh biết mình bị lừa.

Quỳnh Kool chia sẻ về cảnh đánh ghen gây bão mạng khi đó rằng ban đầu, một diễn viên khác đóng vai người vợ. Chị ấy quay suốt hai tiếng nhưng không đạt yêu cầu vì run tay, đạo diễn đành thay người. Trừ một số góc có thể tránh may quay, đánh giả, bạn diễn liên tục dùng sức thật để tát, giật tóc Quỳnh. Sau ba tiếng phân cảnh đó mới xong.

Nữ diễn viên 9X nói thêm, khi đó, ngay sau tiếng hô cắt của đạo diễn, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh khóc vì quá đau và thương nhân vật, cô cũng chưa từng đóng vai nào khổ thế vậy.

Gara hạnh phúc: Người yêu suốt nhiều năm bỗng phản bội

Trong phim, Quỳnh Kool vào vai Sơn Ca - cô gái có hoàn cảnh khó khăn, ở cùng ông và làm đủ mọi việc để trang trải gia đình. Sơn Ca có mối tình lâu năm với Quân (Bình An) và hoàn toàn tin tưởng bạn trai. Vậy nhưng sau khi vào công ty làm việc và "lọt vào mắt xanh" của sếp nữ, Quân đã rơi vào "lưới tình" của sếp nữ và "cắm sừng" Sơn Ca.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh Quân đưa đón và tình tứ với chị sếp, Sơn Ca đã vô cùng đau khổ và quyết định rũ bỏ tình yêu đó, cho dù Quân tìm đủ mọi cách níu kéo và cầu xin cô tha thứ. Về sau, cô cũng đã có được tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn bên người đàn ông hiền lành và rất mực thương yêu cô: Khải (Bảo Anh).

Quỳnh búp bê: Yêu người đã có nhân tình lại còn bị nghiện

Trong phim, Quỳnh Kool vào vai Đào - em gái của Lan 'cave' (Thanh Hương) vốn là em út trong gia đình và được chị gái hết lòng cưng chiều.

Khi lên thành phố học Đại học, Đào gặp Kiên (Mạnh Quân) người tình của My 'soi' (Thu Quỳnh). Cuộc gặp gỡ với cô sinh viên năm nhất đã khiến Kiên trúng tiếng sét ái tình và tìm mọi cách chinh phục trái tim Đào.

Vốn chưa từng trải cuộc sống, chưa va vấp nên trước sự cưng chiều, ngọt ngào và lãng mạn của Kiên, Đào đã yêu Kiên lúc nào không hay. Kết quả, Đào bị My 'sói' tìm đến và đánh ghen một trận 'kinh hồn bạt vía'. Sau đó, Đào cũng mới biết sự thật Kiên vốn là nhân tình được My 'sói' bao nuôi và hắn còn bị nghiện ma túy. Lúc này, Đào mới thực sự ân hận vì đã không nghe lời khuyên can của Quỳnh (Phương Oanh) từ trước đó.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]