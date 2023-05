Quách Ngọc Tuyên hé lộ về bà xã kém 16 tuổi: Vợ tôi ghen khá tinh tế

Đây là bước thử cho phim điện ảnh

- Chào anh Quách Ngọc Tuyên, "Vi Cá tiền truyện 2" chuẩn bị ra mắt, so với phần 1 rất thành công, phần 2 này hứa hẹn sẽ mang đến điều gì?

Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi phần 1 của dự án được khán giả đón nhận, sản xuất phần 2, tôi không đặt nặng áp lực phải vượt lượt xem hay phá kỷ lục mà muốn làm nghiêm túc, chỉn chu để gửi đến khán giả. Chính vì thế tôi cùng ê-kíp đã cố gắng đầu tư về mặt kịch bản, hình ảnh... ví dụ phần 1 chi khoảng 1,1 tỷ quay trong 6, 7 ngày thì phần 2 quay trong vòng 12 ngày, chi phí gấp đôi. Thời gian quay nhiều hơn, mọi thứ cũng được chọn lọc kỹ càng hơn.

Phần 2 của "Vi Cá tiền truyện" tiếp nối phần 1 nhưng sẽ có một số thay đổi. Ví dụ nhân vật Bố già do anh Chí Tài đóng, mọi người đều biết đến biến cố, vậy nên khi dựng kịch bản, ê-kíp đưa ý kiến mời diễn viên khác đóng vai này tôi không đồng ý.

Với tôi, trong "Vi Cá tiền truyện" chỉ có một Bố già duy nhất. Không chỉ trong phim, ngoài đời tôi cũng rất biết ơn, tôn trọng anh Chí Tài, nếu muốn có sự mới mẻ sẽ viết nhân vật mới chứ không phải Bố già. Trong phần 2 tôi cũng nhắc tới nhân vật Bố già và có phần xử lý phù hợp.

Quách Ngọc Tuyên

- Ngoài các diễn viên quen thuộc, Mie là một nhân tố khá mới mẻ. Ở phần 1 nữ chính là Khả Như - một diễn viên có kinh nghiệm, anh có nghĩ chọn Mie là một quyết định táo bạo?

Mie tham gia dự án "Vi Cá tiền truyện 2" vào vai Banana - một cô gái dễ thương, nhí nhảnh, làm DJ. Banana ngưỡng mộ và có tình cảm với Vi Cá nhưng không dám nói. Trong khi đó Vi Cá chỉ coi cô như em gái.

Khi tôi và ê-kíp dựng kịch bản cho nhân vật này đều nghĩ ngay đến Mie. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng và thấy cô ấy thật sự phù hợp với nhân vật này vì có sự dễ thương, tính cách tương đồng. Một điều khiến tôi bất ngờ là với những phân đoạn cần diễn tâm lí, Mie diễn rất tròn vai.

Về Khả Như quá dễ thương, diễn xuất tốt và phù hợp với vai Bào Ngư. Lúc dựng kịch bản cho phần 2, tôi đã gọi điện và trò chuyện với cô ấy, vai Bào Ngư không xuất hiện trực tiếp mà chỉ qua hình ảnh.

- Trong web drama này có những cảnh hành động, anh và ê-kíp có bị chấn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe?

Quay phần 2 rất vất vả, tôi, Will, anh Tân... đều bị thương nhưng may mắn không quá nặng, vẫn cố gắng để làm việc. Một trong những phân đoạn ấn tượng là cảnh Vi Cá đánh nhau với đại thiếu gia, dù đã luyện tập rất kĩ nhưng tôi vẫn đá trúng tay Will, khiến tay bạn ấy sưng lên.

Còn tôi khi đánh nhau với cascadeur cũng bị thương, cùi chỏ sưng phù, phải sơ cứu 30 phút mới quay được. Tiếp đó lại có cảnh Vi Cá nhảy từ tầng cao xuống xe bán tải. Cảnh đó có thể nhờ diễn viên đóng thế nhưng sẽ bị hạn chế góc quay nên tôi quyết định tự thực hiện, quay 4 lần. Ở lần quay thứ 2, chân tôi đạp lên thành xe nên bị văng ngược lại, đập đầu vào tầng. Lần quay thứ 4 bị trật mắt cá chân, đau lắm nhưng vẫn cố gắng để không chậm tiến độ.

Tôi và ê-kíp cũng cố gắng bảo đảm an toàn cho các diễn viên vì nếu bị chấn thương nặng, ảnh hưởng đoàn sẽ rất vất vả. Mỗi ngày quay chi phí hơn 100 triệu đồng, kéo dài ngày nào tốn kém thêm ngày đó, chưa kể còn phải xin lịch của diễn viên sẽ rất khó khăn.

Tôi thấy bản thân mình rất may mắn khi nhận được sự yêu thương của mọi người. Khi tôi ngỏ lời ai cũng đồng ý mặc dù có những bạn trước đó chưa từng cộng tác. Hỏi cát-xê, mọi người đều bảo trả thế nào cũng được, gửi bao nhiêu cũng nhận. Tất nhiên tôi cũng gửi mức giá hợp lý vừa phải nhưng từ đó để thấy tình cảm của anh em, bạn bè dành cho mình như thế nào. Tôi thật sự rất trân quý, một mình tôi không thể làm được dự án này, phải có sự hỗ trợ, giúp sức của ê-kíp, bạn bè.

Hậu trường "Vi Cá tiền truyện 2"

- Nhiều người nhận xét rằng 2018 - 2019 là thời kì đỉnh cao của web drama. Hiện tại các web drama về giang hồ đang dần đi xuống, không còn được chú ý như trước, anh nghĩ sao về điều này?

Tôi cũng rất lo lắng khi ra mắt dự án "Vi Cá tiền truyện 2" ở thời điểm này. Tôi phát triển kênh YouTube từ lâu nên hiểu được một số thay đổi. Có một phép tính thế này, YouTube như một bàn ăn, trước kia trên bàn ăn chỉ có 10 món nên mỗi tập phim được khán giả yêu mến, theo dõi và con số chục triệu lượt xem không quá khó khăn. Thế nhưng giờ đây trên bàn ăn có cả hàng nghìn món, có nhiều sự lựa chọn nên lượt xem giảm cũng là điều không quá bất ngờ.

Quyết định làm phần 2 ở thời điểm này tôi cũng nhận thấy có sự mạo hiểm. Mọi người hỏi rằng sao phải đợi 4-5 năm sau mới làm phần 2, sao không làm ngay khi phần 1 đang được chú ý. Thế nhưng tôi bị vướng dịch 2 năm. Hơn nữa tôi thấy bây giờ mới là thời điểm thích hợp. Tôi không muốn khi nhắc đến Quách Ngọc Tuyên mọi người sẽ chỉ biết đến vai giang hồ nên muốn đa dạng vai diễn, thể hiện được khả năng diễn xuất ở nhiều dạng vai từ bi đến hài.

Ra mắt ở thời điểm này, tôi nghĩ view sẽ không cao như phần 1 nhưng điều quan trọng nhất là sự làm việc chỉn chu, nghiêm túc để làm nên sản phẩm tử tế. Khán giả đón nhận thế nào tôi cũng cảm ơn.

- Gặt hái được nhiều thành công với web drama, anh có từng nghĩ mình sẽ chuyển hướng sang sản xuất phim điện ảnh như Trấn Thành hay Mạc Văn Khoa?

Đây là một câu hỏi rất thú vị. Tôi thèm được làm một dự án điện ảnh chỉn chu, tử tế, có thể do chính mình sản xuất cũng được, hoặc nhà sản xuất khác mời cũng được, nhưng kịch bản phải hay, làm việc phải nghiêm túc. Tôi không thích cách làm việc "chộp giật" rồi phó mặc khán giả thích thì xem, không thích thì thôi. Chính vì thế tôi muốn ra mắt phần 2 của "Vi Cá tiền truyện" trước để đo lường nhu cầu của khán giả, xem mọi người còn yêu quý, đón nhận hay không. Nếu còn được người xem ủng hộ tôi sẽ có thêm động lực và tự tin để chuyển hướng sang điện ảnh.

Từ làm web drama sang phim điện ảnh là một bước tiến dài, phải học hỏi, nâng cấp bản thân, không thể nói làm là làm ngay. Một bộ phim điện ảnh đòi hỏi nhiều cả về kinh phí, kịch bản, con người, trí tuệ... Ví dụ "Vi Cá tiền truyện 2" tôi quay trong 12 ngày nhưng khi làm điện ảnh, có khi mất cả tháng trời.

Nam diễn viên tiết lộ mong muốn làm phim điện ảnh

- Nếu đây chưa phải là thời điểm để "cá con ra biển lớn", theo anh đó là lúc nào?

Cái này tôi không nói trước được, nếu phần 2 này khán giả không đón nhận thì tôi sẽ không dám làm tiếp điện ảnh. Hơn nữa, làm phim điện ảnh tôi cần nhờ các anh chị, bạn bè đầu tư chung, một mình bỏ ra cả mấy chục tỷ để làm thì tôi không đủ vốn.

- Đầu tư "khủng" như thế, anh thấy bản thân mình lỗ gì và lãi gì?

Bản thân tôi không dám nhận là đầu tư "khủng", có nhiều anh chị bạn bè làm web drama còn chi nhiều hơn tôi.

Trước mắt tôi thấy mình không mất gì cả, thậm chí còn được nhiều thứ. Tôi đầu tư làm sản phẩm, nhận lại được sản phẩm. Ngoài ra còn nhận được tình cảm của anh em, bạn bè, khán giả, cái đó là cái được rất lớn.

Để nói rằng bỏ tiền làm phim chiếu mạng và thu tiền từ YouTube thì lâu lắm, 1 - 2 năm không đủ để hoàn vốn nhưng đổi lại mình được cái khác. Đi đến đâu khán giả cũng biết đến và yêu quý, tên Quách Ngọc Tuyên cũng được "nâng" lên một chút, các nhãn hàng cũng quan tâm nên có thêm hợp đồng quảng cáo, được mời show nhiều hơn. Thậm chí như bình thường vai diễn đó, Quách Ngọc Tuyên chỉ được tầm giá bao nhiêu đó thôi nhưng sau "Vi Cá tiền truyện", nhà sản xuất chủ động trả thêm cho mình một chút.

Vợ tôi ghen khá tinh tế

- Trong những dự án anh tham gia đều có cảnh tình cảm với các bạn nữ, anh cần báo cáo trước với bà xã hay cô ấy có ghen tuông nhiều không, thưa anh?

Đúng là công việc của tôi đi quay, tiếp xúc nhiều với các đồng nghiệp nữ nhưng từ trước đến nay tôi luôn tôn trọng bà xã. Chắc chắn Hân sẽ biết được kịch bản, cảnh quay đó ra sao. Khi quay tôi cũng chỉ tập trung để thể hiện nhân vật tốt nhất chứ không phân tâm, để ý đến tình huống khác.

Còn việc ghen tuông tôi nghĩ bà xã cũng có ghen, nhưng không phản ứng quá mạnh. Cô ấy còn ít tuổi nhưng ghen tinh tế lắm, thỉnh thoảng nói đùa rằng: "Nay đi quay còn ôm hôn nha".

Gia đình hạnh phúc của Quách Ngọc Tuyên

- Hai người đã là vợ chồng về mặt pháp lý và đã có con nhưng vẫn chưa làm đám cưới, anh có kế hoạch gì cho ngày trọng đại này?

Chúng tôi cũng có bàn bạc về vấn đề này và tôi thấy mình may mắn khi lấy được người vợ hiểu chuyện. Cô ấy không gây áp lực mà luôn ủng hộ tôi.

Tôi hiểu phụ nữ rất muốn được mặc váy cưới vào ngày trọng đại trong đời, nhưng chúng tôi nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Biết đâu được sau này con lớn lên, 1 hay 2, 3 đứa sẽ cầm váy cưới cho mẹ, cũng dễ thương (cười). Vợ chồng tôi luôn có suy nghĩ chỉ cần gia đình sống với nhau hạnh phúc là quan trọng nhất.

- Vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh riêng, anh cân bằng như thế nào giữa công việc và gia đình?

Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều xuất phát từ bên trong của mình, quan trọng là mình muốn hay không. Nhiều người đổ thừa rằng công việc bận quá không lo được cho gia đình, bản thân tôi thấy điều này không đúng. Chỉ cần mình muốn thì sẽ sắp xếp được công việc, thời gian.

Tôi đi quay nhưng đâu phải ngày nào cũng quay 24/24, cũng có ngày nọ ngày kia, được nghỉ một ngày hoặc nửa ngày. Thời gian này có thể tranh thủ về nhà thăm gia đình, chơi với con một chút, tối muộn lại về đoàn để mai quay sớm.

Hoặc lúc rảnh rỗi có thể gọi điện nói chuyện, hỏi thăm nhau. Có những đêm tôi đi quay về muộn, sáng lại đi sớm, lúc đi làm về Bào Ngư đã ngủ rồi, chỉ hôn con được một cái. Thế nhưng không phải lúc nào cũng đi quay liên tiếp, lúc nghỉ tôi sẽ bù đắp cho con, đưa Bào Ngư đi chơi, đi bể bơi...

- Lấy vợ kém nhiều tuổi, anh có cảm nhận thấy sự chênh lệch về suy nghĩ, quan điểm sống như người ta vẫn gọi là "chênh lệch thế hệ"? Những lúc bất đồng, mâu thuẫn, anh xử lý thế nào?

Sau này không biết sẽ ra sao, nhưng ở hiện tại chúng tôi có quan điểm sống và dạy con khá đồng điệu. Tôi nghĩ rằng không phải mình lớn tuổi thì lúc nào mình cũng đúng, vậy nên rất chịu khó lắng nghe suy nghĩ, chia sẻ của bà xã. Thậm chí tôi còn nghĩ mình lớn tuổi là già hơn, lão hóa nhanh nên rất thích trò chuyện cùng các bạn trẻ và học hỏi nhiều điều từ các bạn ấy.

Tôi cũng nhận xét Hân biết cách cư xử. Có những trường hợp bà xã chưa được khéo léo, tôi nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, góp ý nên cô ấy hiểu và lắng nghe.

- Là nghệ sĩ, anh có nghĩ mình là người lãng mạn? Anh từng tặng bà xã món quà nào giá trị hay khiến cô ấy thích nhất?

Đến bây giờ tôi chưa từng tặng vợ bông hoa nào. Tôi cũng không lãng mạn kiểu làm thơ tình, tôi thực tế hơn. Thỉnh thoảng cả nhà cùng nhau đi chơi, chụp cùng nhau vài tấm hình hay quay clip kỷ niệm.

Về tài chính đi làm được bao nhiêu tiền cho hết vào tủ chung, lúc cần tiêu như biếu bố mẹ nội ngoại, mua sắm đồ đạc gia đình thì sẽ đưa ra dùng.

- Cảm ơn về những chia sẻ của anh!

