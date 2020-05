Mỹ nữ An Giang khoe vòng 1 táo bạo với trang phục dạo phố

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Trở lại đóng phim truyền hình sau 5 năm vắng bóng, Phương Trinh Jolie vô cùng hào hứng.

Ngoài vai trò ca sĩ, Phương Trinh Jolie còn được khán giả biết đến là diễn viên phim truyền hình với khả năng diễn xuất tự nhiên, cuốn hút. Sau “Kẻ thù giấu mặt” (2015), mới đây, cô xác nhận tham gia phim “Gia đình là số 1” phiên bản Việt, phần 3.

Nhân dịp này, người đẹp được mệnh danh "Mỹ nữ An Giang chỉ yêu ai kiếm được 100 triệu/tháng" xuống phố thực hiện bộ ảnh gợi cảm, khoe vẻ đẹp cơ thể. Mỹ nhân sinh năm 1988 cho biết, nhờ chăm chỉ tập gym và yoga nên cô duy trì được vóc dáng cân đối. Cô cao 1,68m, số đo 3 vòng 84-60-95.

Phương Trinh Jolie gợi cảm xuống phố

Theo Phương Trinh Jolie, cô chuộng phong cách sexy khỏe khoắn và những trang phục thời thượng tôn dáng. Cô chia sẻ, vì là người của công chúng nên bản thân thường xuyên cập nhật những xu hướng thời trang trên thế giới. Mỗi lần xuất hiện, Phương Trinh Jolie luôn muốn khán giả có ấn tượng tươi mới về mình.

Vẻ gợi cảm của nữ diễn viên sinh năm 1988

Trong “Gia đình là số 1” phiên bản Việt phần 3, Phương Trinh Jolie vào vai Đinh Hà Như, sếp lớn một công ty truyền thông. Cô đóng cặp cùng diễn viên Quốc Anh.

Ngoài đời, Phương Trinh Jolie lớn tuổi hơn Quốc Anh. Tuy nhiên khi vào vai tình nhân, cả hai vẫn tạo cảm giác xứng đôi cho người xem.

"Quốc Anh là người thông minh và chịu học hỏi. Khi đóng cùng Quốc Anh, tôi không có cảm giác lạ lẫm. Vì nắm được tính cách nhân vật nên tôi và Quốc Anh hợp tác rất ngọt”, cô chia sẻ.

Phương Trinh Jolie và Quốc Anh

Đây không phải lần đầu tiên Phương Trinh Jolie hợp tác với đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn mình. Trước đó, nữ diễn viên cũng được các đạo diễn ưu ái cho đóng cặp cùng loạt mỹ nam trẻ trung. Về điều này, Phương Trinh Jolie bộc bạch: "Không biết lý do thế nào nữa, có thể là do tôi nhìn trẻ hơn tuổi thật chăng. Đùa vậy thôi chứ các đạo diễn luôn có lý do để chọn diễn viên phù hợp với nhân vật. Trong Gia đình là số 1 phần 3, tôi nghĩ khi phim phát sóng mọi người sẽ rất bất ngờ bởi câu chuyện yêu đương đầy sóng gió mà tôi và Quốc Anh mang lại".

Về lý do tái xuất màn ảnh sau 5 năm vắng bóng, Phương Trinh Jolie chia sẻ: "Với Gia đình là số 1 phần 3, tôi cảm thấy đúng thời điểm để mình trở lại. Tôi tin tưởng vào ê-kíp sản xuất, làm việc cùng mọi người tôi cảm thấy rất chuyên nghiệp và thoải mái. Ngoài ra, nhân vật Đinh Hà Như mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, có nhiều nét tương đồng với tính cách của tôi ngoài đời thực. Hà Như mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng có những khoảnh khắc yếu mềm vô cùng đời thường".

