Phương Mỹ Chi bị bỏng, gặp nhiều sự cố sau khi rời công ty Quang Lê

Thứ Tư, ngày 22/01/2020 00:05 AM (GMT+7)

Thực hiện MV đầu tiên sau rời công ty của ba nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi gặp nhiều sự cố.

Vừa qua, Phương Mỹ Chi phát hành MV mang tên Đường về quê. Đây là sản phẩm âm nhạc khởi động năm 2020 của “chị Bảy”, đồng thời cũng là cột mốc mới đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật độc lập sau thời điểm rời công ty quản lý do ba nuôi Quang Lê làm chủ - nơi cô có 6 năm gắn bó, phát triển.

Trong lần đầu tiên tự tay chuẩn bị mọi thứ từ khâu chọn bài đến lúc giới thiệu “đứa con tinh thần”, cựu á quân Giọng hát Việt nhí đã có thêm nhiều trải nghiệm lẫn kỷ niệm khó quên. Phương Mỹ Chi vừa tiết lộ những kỷ niệm vui trong quá trình quay hình.

Phương Mỹ Chi chính thức tự lập sau 6 năm gắn bó với ba nuôi Quang Lê

Giọng ca 17 tuổi kể: “Nếu quý vị xem qua MV Đường về quê chắc hẳn sẽ thấy có hai nhân vật rất đặc biệt, mà em cùng mọi người trong đoàn hay nói vui là diễn viên quần chúng - đó là hai chú ngỗng. Rất tội nghiệp hai bạn ngỗng vì phải bị mang từ TP.HCM theo em đến 3,4 tỉnh thành. Ở quê, người ta thường nói là dùng ngỗng để trông nhà vì ngỗng rất là dữ. Theo dự tính ban đầu của ê-kíp, mọi người sẽ cho em và anh Su Su Gia Huy có một cảnh trêu chọc nhằm khiến ngỗng rượt. Song khi xuống tới nơi, hai bạn ấy đuối và không còn sức để rượt nữa - dù tụi em có chọc cách mấy cũng không rượt.

Bên cạnh đó, khi quay cảnh các trò chơi dân gian ở một ngôi đình, em phải đi chân đất. Vô tình trong lúc quay em giẫm phải điếu thuốc lá còn cháy dở và bị phỏng ở chân. Tuy vết bỏng nhỏ thôi nhưng cả đoàn ai cũng sốt sắng lo cho em hết. Em thấy hạnh phúc vì mình được mọi người quan tâm, chăm sóc như vậy”.

Phương Mỹ Chi có nhiều kỷ niệm với sản phẩm đầu tiên tự thực hiện mọi thứ

Phương Mỹ Chi tâm sự một chi tiết khác khiến bản thân nhớ hoài đó là lúc quay các phân cảnh tại chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ). Khi ê-kíp đang quay các cảnh “chị Bảy” ngồi trên thuyền và hát, nhiều người dân đi ngang qua đã nhanh chóng nhận ra cũng như là dành tình cảm cho cô - dẫu lúc đó giọng ca Gánh chè đêm của mẹ có để mái ngố, tròn tròn ra một chút hay diện trang phục khác với trước đây. Nữ ca sĩ cho hay đối với những người hoạt động nghệ thuật chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.

“Chi tiết em nhớ nhất nằm ở ngày quay đầu tiên. Do lu bu trang điểm rồi chuẩn bị mọi thứ nên em không kịp ăn gì hết. Đến khi quay xong loạt cảnh ở chợ nổi về là em rất mệt và đói. Hôm đấy, má em mua quá trời bánh bò. Như mọi người cũng biết, bánh bò miền Tấy rất ngon nên em mê và ăn ngay. Trong túi bánh có rất nhiều màu nên cứ màu nào em cũng thử, thử xong thấy màu nào cũng ngon rồi lại ăn tiếp và ăn rất nhiều. Chính vì lý do này khiến em bị nôn ói suốt. Cứ quay xong một cảnh là em lại nôn ói làm ê-kíp rất là lo, tưởng sức khoẻ em kém nhưng mọi người không có biết là do em ham ăn quá nên mới bị như vậy. Cả đoàn ai cũng cười sau khi được má em tiết lộ nguyên nhân. Giờ nhớ lại, em vẫn thấy vui” - Phương Mỹ Chi bật mí thêm.

Đóng chính cùng cựu á quân Giọng hát Việt nhí trong MV Đường về quê là diễn viên kiêm nghệ sĩ lô tô Su Su Gia Huy. Đây là lần đầu tiên cả hai làm việc chung dù trước đó họ thường xuyên gặp nhau tại các sự kiện, đi diễn hay trò chuyện qua mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi và diễn viên Su Su Gia Huy

Cô chia sẻ: “Em quay với anh Su Su Gia Huy ba ngày. Phải nói anh rất dễ thương và lúc nào anh cũng tràn đầy năng lượng, làm cho mọi người cười. Em nhớ có bữa anh bệnh, lúc không quay anh nằm suốt nhưng cứ ra set đạo diễn hô ‘diễn’ là anh như quên hết mọi mệt mỏi, cười rần rần rồi diễn hết mình như bản thân đang khoẻ vậy.

Khi đoàn quay xong trở về TP.HCM, em có nhắn tin cảm ơn anh. Anh trả lời lại mà em thấy thương anh lắm. Anh Su Su Gia Huy nhắn cho em là anh không nhận lời thì thôi nhưng khi đã nhận rồi thì dù có không khoẻ, có bệnh đi nữa cũng phải làm cho tới, cho hết tâm hết sức của mình. Em cảm thấy rất trân trọng lẫn ngưỡng mộ anh ở điều này và đó cũng là cái mà em phải học hỏi ở anh”.

Phương Mỹ Chi cho biết hai anh em giống nhau ở độ lầy và hơi “tăng động” nên làm việc chung vô cùng ăn ý. Theo đó, các cảnh quay thường hoàn thành rất nhanh mà không phải thực hiện nhiều lần.

Bên cạnh những kỷ niệm đáng nhớ, Phương Mỹ Chi và ê-kíp gặp phải khá nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất MV. Tuy nhiên, mọi thứ cuối cùng đều vượt qua hết và cô có được sản phẩm âm nhạc ưng ý, đồng thời khán giả cũng rất yêu thích.

Hiện tại, MV Đường về quê của Phương Mỹ Chi đã vượt mốc 230.000 lượt nghe/xem. Trong khi đó, phiên bản MV chỉ riêng phần bài hát vừa đăng tải cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tối 19/1, phiên bản dance của ca khúc được ê-kíp “chị Bảy” gửi đến người yêu nhạc thông qua kênh YouTube của cô.

