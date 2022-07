Phương Ly "say nắng" anh chàng bán bóng bay trong MV mới

Với giai điệu bắt tay, lời ca tích cực, "Thích Thích" của Phương Ly còn thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của "diễn viên" JustaTee.

Ngày 24/7, Phương Ly nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng khi cho ra mắt MV "Thích Thích". Sau 3 ca khúc thành công trước đó là "Mặt Trời Của Em", "Anh Là Ai", "Missing You" thuộc dự án "Little Flowers", bài hát mới của Phương Ly ghi điểm cả phần nghe lẫn phần nhìn với màu sắc tươi sáng, đáng yêu.

"Thích Thích" được làm theo khung hình có tỷ lệ 4:3 thay vì khung dọc như 3 MV trước đó

Bên cạnh giai điệu và lời ca tích cực, vui tươi cùng phần hình ảnh vừa thời trang, vừa độc đáo “cộp mác" Phương Ly, "Thích Thích" còn thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của "diễn viên" JustaTee. Đây là lần đầu tiên nam rapper đóng minh họa cho MV của một nghệ sĩ khác. Thậm chí, ở những MV của chính mình, JustaTee cũng hiếm khi tham gia diễn xuất. Ngoài ra, JustaTee còn là cố vấn âm nhạc giúp Phương Ly trong quá trình sản xuất và thu âm "Thích Thích". "Tee luôn là người làm phần melody rất hay. Bài có đoạn "thích thích thích" lặp đi lặp lại khiến ca khúc trở nên rất đáng yêu. Đó là do Tee nghĩ ra”, Phương Ly chia sẻ.

Phương Ly tiết lộ, cô mất đến gần 3 năm để đi tìm bản phối phù hợp nhất cho "Thích Thích". Ca khúc mới của Phương Ly vừa là lời tỏ tình đáng yêu, vừa nói lên tâm tư của một cô gái gửi đến người yêu mến: "Ngoài kia bao cô gái như em, cũng cần tình yêu, cần được hiểu, cần một chút nuông chiều". Đồng thời, đó cũng là cảm xúc ngại ngùng, băn khoăn khi thầm yêu một người nhưng không dám nói ra mà chỉ biết giữ trong lòng.

Phương Ly và JustaTee có sự kết hợp ăn ý trong MV

Theo đó, lấy khung cảnh lãng mạn, nên thơ trên đảo Phú Quý (Bình Thuận), "Thích Thích" kể câu chuyện về cô gái bán bông do Phương Ly đảm nhận, cô bất ngờ "say nắng" anh chàng bán bóng bay, do JustaTee vào vai, từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ đó, tâm trí của cô gái luôn nghĩ về anh chàng, dù đi bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng bắt gặp JustaTee với chùm bóng bay đủ sắc màu - hình ảnh đầu tiên cô thấy anh. Tuy nhiên, anh chàng chỉ mặc duy nhất một bộ đồ và có một biểu cảm mỉm cười từ đầu đến cuối, bởi đây chỉ là hình ảnh tưởng tượng trong đầu cô gái chứ không hề có thật.

Cô gái và anh chàng bóng bay trong MV "Thích Thích" đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau. Nhưng chỉ có cô gái tận hưởng những khoảnh khắc ấy và nghĩ về viễn cảnh chàng trai luôn ở bên, đối xử tốt với mình. Đây cũng chính là tâm trạng của khá nhiều người trong tình yêu, khi dành tình cảm cho một ai đó mà không dám nói, nên cả ngày chỉ quanh quẩn với hình bóng họ.

Tới một ngày, anh chàng không còn nở nụ cười vì bóng bay đã bị lấy hết, cô gái lại tiếp tục bơm thêm bóng bay, đưa cho chàng trai, tựa như mong muốn nối dài thêm câu chuyện vốn không có thật. Nhưng cuối cùng, chàng trai vẫn bay mất với chùm bóng bay mới và cô gái mải miết đạp xe đuổi theo mà không thể. MV khép lại với khung cảnh từng trái bóng màu sắc bay khắp mọi nơi trên bầu trời, còn Phương Ly xuất hiện một mình trong căn phòng bí ẩn với bức tường trắng vẽ những đóa hoa - hình ảnh đặc trưng ở cuối mỗi MV của Phương Ly.

Cảnh kết MV để lại nhiều cảm xúc

Không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh trong trẻo, đáng yêu, MV "Thích Thích" còn khiến khán giả trầm trồ bởi loạt tạo hình phong phú, rất nhiều phong cách và trang phục khác nhau của Phương Ly. Trái ngược với bạn diễn đặc biệt - JustaTee cả MV chỉ mặc một bộ đồ duy nhất với chùm bóng bay trên tay, Phương Ly thay đổi trang phục tới 12 lần, biến hóa độc đáo, khi thì "cool ngầu", lúc lại ngọt ngào, dịu dàng, cũng có đoạn nổi bật mà "tưng tửng" không giống ai. Có thể nói, thời trang là một trong những yếu tố được khán giả trông ngóng ở các MV của Phương Ly và "chính chủ" cũng đầu tư khá mạnh tay, chỉn chu.

Sản phẩm âm nhạc "Thích Thích" đã chính thức phát hành trên kênh YouTube của Phương Ly và các nền tảng nhạc số vào lúc 20h ngày 24/7.

