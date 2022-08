Phim Việt về đề tài xác sống tung trailer gợi nhiều tò mò

"Ai tham gia cũng phải lăn lê bò, đứng dưới cái nắng khắc nghiệt của Ba Tri để hoàn thành vai diễn" - đạo diễn chia sẻ.

Mới đây dự án điện ảnh về đề tài thảm họa “Cù Lao Xác Sống” (Lost In Mekong Delta) tung trailer gợi nhiều tò mò. Thông qua đó, khán giả phần nào cảm nhận được cuộc trốn chạy khỏi binh đoàn xác sống.

Poster phim “Cù Lao Xác Sống”

Phim nói về hành trình của một nhóm người cùng nhau sinh tồn và cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của xác sống để đến chuyến phà cuối cùng tại một cù lao trên vùng hạ lưu sông Mekong khi đại dịch xác sống bùng nổ. Công - một thầy thuốc đông y nhưng đã mất đi niềm tin vào tình người, quyết định đưa cha mình và con gái tìm đường rời đi. Trong quá trình chạy trốn, họ thất lạc nhau, Công hoang mang đi tìm đứa con gái rồi vô tình gặp được một gia đình hiền lành, hai chàng trai ma lanh, đôi bạn trẻ lương thiện và một người đàn ông có trái tim dũng cảm. Họ cùng nhau hợp sức thành một nhóm chống trả để giành giật sự sống. Đúng lúc này, sự tị hiềm, tham lam, ích kỷ của lòng người nảy sinh và lại đẩy họ vào những thử thách sống còn.

Trong trailer phim có những cảnh về zombie xác sống

Ở các nền điện ảnh Châu Á khác, đề tài về zombie xác sống không còn xa lạ. Tuy nhiên với điện ảnh Việt Nam, đây vẫn còn là một mảnh đất mới mẻ. Dự án của đạo diễn Nguyễn Thành Nam và nhà sản xuất Nhất Trung sẽ là cái tên với 100% ê-kíp Việt dám thử mang hình ảnh đại dịch xác sống lên màn ảnh rộng. Trailer và poster phim mang tới cái nhìn bao quát về hình ảnh binh đoàn zombie này.

Binh đoàn zombie là một thử thách hóa trang với đội ngũ làm phim

Chia sẻ về quá trình làm nên binh đoàn zombie, chị Fiona - phụ trách chính việc hóa trang cho biết: “Tham gia dự án này, đây là lần đầu tiên nhóm chúng tôi phải làm việc liên tục từ sáng đến tối vì việc chăm chút cho các zombie rất cầu kì. Ban đầu, chúng tôi có nghĩ sẽ tạo nên những lớp cao đắp lên để tạo chất nhầy, nhưng mọi người cho rằng để giữ lại phần người nào đó trên gương mặt xác sống, chúng tôi đã phải rất nhiều phương án và đặt ra cho nhóm mình 1 thử thách là chọn nhiều layout khác nhau để tạo nên độ đa dạng về mặt hình ảnh. Đặc biệt, chúng tôi phải tính toán làm sao để khi chuyển động ngoài hiện trường phần hóa trang của xác sống vẫn giữ được hiệu ứng. Ngoài việc đi gân trên mặt để thể hiện sự biến đổi, chúng tôi còn phải vận dụng toàn bộ cách hóa trang, gắn phụ kiện để con zombie miền Tây có được nét đặc trưng mà vẫn tạo ra độ ghê rợn”.

Trên mạng xã hội nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều nổ ra sau khi bộ phim hé lộ một vài tạo hình nhân vật zombie. Những so sánh với phim điện ảnh Hàn như Chuyến tàu sinh tử (Train to Busan), Tiếng than (The Wailing), Nhà ga Seoul (Seoul Station)… là điều khó tránh khỏi.

Các diễn viên hết mình vì vai diễn

“Khi bắt tay vào dự án này, mọi người đã bàn bạc rất nhiều về yếu tố thương mại. Thế nhưng, khi hoàn tất phần kịch bản và tiền cảnh, tôi nghĩ chỉ có diễn viên nào thực sự yêu nghề, muốn cháy hết mình thì mới theo nổi dự án này. Vì “Cù Lao Xác Sống” không phải phim đẹp về mặt ngoại hình diễn viên, ai tham gia cũng phải lăn lê bò, đứng dưới cái nắng khắc nghiệt của Ba Tri để hoàn thành vai diễn. Chứng kiến khoảnh khắc mọi người thể hiện sợ hãi, lo lắng, ích kỷ và lòng dũng cảm khiến tôi nổi da gà. Mọi người phải thấy họ hết mình với vai diễn như thế nào mới hiểu được” - đạo diễn Nguyễn Thành Nam bày tỏ.

Phim có sự tham gia của Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, nghệ sĩ Thanh Hằng, Tấn Thi hay các gương mặt trẻ như Trần Phong, Lê Lộc…