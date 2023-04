Phim tỷ view bị cắt bỏ 18 tập đã "lừa đẹp" khán giả thế này đây

Trường nguyệt tẫn minh (Till The End of The Moon) do La Vân Hi, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Đặng Vi, Tôn Trân Ny tham gia diễn xuất là tác phẩm cổ trang hot nhất hiện nay. Theo số liệu mới nhất, phim đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên Vân Hợp. Trước khi lên sóng, Trường nguyệt tẫn minh cũng nhận được hơn 5 triệu lượt đặt xem trước trên Youku.

Để được lên sóng, Trường nguyệt tẫn minh phải vượt qua chặng đường gian nan khi bị cắt bỏ 18 tập phim. Được biết, ê-kíp gửi bộ phim lên cơ quan kiểm duyệt với tổng số 58 tập. Theo quy định mới của khâu kiểm duyệt, một bộ phim truyền hình không được vượt quá 40 tập, mỗi tập không quá 60 phút, Trường nguyệt tẫn minh phải cắt bỏ xuống còn 40 tập và mỗi tập dài 55 phút.

Sau khi lên sóng, phim nhanh chóng tạo được "cơn sốt" khắp châu Á. Dù được đầu tư hoành tráng nhưng không ít "mọt phim" đã soi ra những lỗi sai kỳ quặc. Thậm chí tờ Toutiao còn nhận định, Trường nguyệt tẫn minh là phim truyền hình "lừa khán giả số 1" của năm 2023 vì những "hạt sạn" này.

Trong tập mới nhất, nhân vật Lê Tô Tô (Bạch Lộc) nhảy thành tự vẫn. Theo cốt truyện, nữ chính bị thương nặng khi nhảy thành, chết trước mặt nam chính. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, cảnh Bạch Lộc nằm trên nền tuyết trắng rất sạch sẽ, mặt đất không hề có máu ngoại trừ vết máu hình "thác nước" được tô vẽ dưới cằm Bạch Lộc. Nhiều khán giả cho rằng, cảnh quay này không thực tế và lên tiếng chỉ trích đoàn phim làm không tới nơi tới chốn.

"Ác nữ" Thiên Hoan (Trần Đô Linh) được khen ngợi nhờ vẻ đẹp thanh tao thoát tục trong nhiều cảnh phim. Ở phân cảnh Thiên Hoan đi dạo phố, hình ảnh một chiếc rổ nhựa màu xanh có kích thước khá lớn của thời hiện đại "đập" vào mắt người xem.

Tương tự như vậy, một vật thể lạ tiếp tục "xuyên không" đến đoàn phim, đó là ống nước đã vô tình lọt vào ống kính máy quay.

Trong tập 8, khoảnh khắc nam chính Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) bị thương đến hộc máu, hình ảnh sợi dây truyền nước màu đỏ được gắn trên cơ thể nam diễn viên cũng lọt vào cảnh quay. Nhiều khán giả chỉ trích đoàn phim Trường nguyệt tẫn minh làm ăn tắc trách trong khâu hậu kỳ vì để lộ quá nhiều "sạn".

Sau khi bị khán giả phàn nàn, Weibo chính thức của đoàn phim cũng đưa ra phản hồi và cho biết trong những tập tiếp theo sẽ có những thay đổi và cẩn trọng hơn trong khâu hậu kỳ.

Cảnh quay hài hước nhất của đoàn phim là phân cảnh "trâu phun nước". Cụ thể, ở phân cảnh La Vân Hi và Cảnh Nghiệp Đình đang trò chuyện, hai sao nam liên tục "thở ra khói". Hiện tượng "thở ra khói" vốn bắt gặp khi mùa đông giá rét. Tuy nhiên, theo cốt truyện phim, bối cảnh khi đó là mùa xuân. Việc hai nam diễn viên liên tục "thở ra khói" khi nói chuyện khiến cư dân mạng liên tưởng đến hình ảnh chiếc máy tạo độ ẩm.

Triệu Lộ Tư bị khán giả phát hiện dùng thế thân trong cảnh quay bị ngã xuống nước phim Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử. Một số khán giả cho rằng, đối với một phân cảnh có phần "khá nguy hiểm" như vậy, việc Triệu Lộ Tư sử dụng thế thân cũng là điều dễ hiểu, có thể bỏ qua vì cô là "lính mới" trong nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Tuy nhiên, sau khi nhân vật của Triệu Lộ Tư được đưa lên bờ, trang phục của cô và bạn diễn đều rất sạch sẽ, không bị ướt. Điều này không giống với việc vừa bị đẩy rơi xuống nước. Cách xử lý của đoàn phim bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề.

Cũng trong cảnh quay Triệu Lộ Tư bị ngã xuống nước, khán giả tinh ý phát hiện hình ảnh ê-kíp đoàn phim đang đứng xem diễn viên diễn xuất lọt vào ống kính.

Trong phim Ngự giao ký, nhân vật của Nhậm Gia Luân đảm nhận được ê-kíp chuẩn bị cho cơ bắp giả. Khi lên hình, do khâu hậu kỳ làm không cẩn thận, cánh tay của sao nam sinh năm 1989 trông như bị lỗi.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/phim-ty-view-bi-cat-bo-18-tap-da-34lua-dep34-khan-gia-the-nay-day-c...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/phim-ty-view-bi-cat-bo-18-tap-da-34lua-dep34-khan-gia-the-nay-day-c47a27593.html