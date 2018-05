Phim truyền hình Mỹ bị cáo buộc khiến cô gái 15 tuổi tự tử

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 19:45 PM (GMT+7)

Hậu trường những ngôi sao Sự kiện:

Bộ phim truyền hình Mỹ "13 Reasons Why" một lần nữa gây sốc dư luận khi gây ảnh hưởng đến tâm lý giới trẻ.

Một bà mẹ ở Florida đã cáo buộc cho loạt phim của Netflix "13 Reasons Why" (13 lý do tại sao) khiến cô con gái 15 tuổi của bà tìm đến cái chết.

"13 Reasons Why" gây tranh cãi bởi ảnh hưởng đến tâm lý giới trẻ.

Bà cho biết cô con gái bé nhỏ đã lên kế hoạch tự tử vào ngày của Mẹ (ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng năm). Bà nhận ra một số thay đổi của con gái và cố gắng tìm hiểu về nó. Thật may mắn khi bà đã ngăn chặn kịp thời trước khi sự việc đi quá xa. Bà cho biết cô bé cố gắng bắt chước hành động của nữ nhân vật chính Hannah Baker (Katherine Langford) trong phim.

"Tôi thật sự tức giận khi xem phần 1 và giờ đây còn có cả phần 2 nữa. Tại sao những chương trình này lại được sản xuất chứ? Nó mang những suy nghĩ đen tối len lỏi vào đầu óc bọn trẻ và chúng cố gắng tự giết mình theo cách được thực hiện trong chương trình này." - Bà mẹ chia sẻ.

Cảnh tự tử của diễn viên trong phim ám ảnh nhiều đối với những người trẻ.

Bà còn cho biết thêm con gái bà đã thực hiện giao ước với 4 cậu bạn ở các trường trung học dần đó rằng chúng sẽ thay đổi họ tên danh tính và chạy trốn khỏi nơi này. Nếu ai không làm được thì sẽ phải tự sát. Vào ngày của Mẹ, con gái bà đã liên lạc với nhóm bạn và thông báo kế hoạch của mình, nhưng bị chê là yếu đuối và cho rằng cô bé không đủ dũng khí để tự sát.

Bà mẹ kể rằng: "Con bé đã gửi một đoạn video cho bạn nó. Con gái tôi lấy một cái gọt bút chì, tách lưỡi dao ra và cứa vào cổ tay mình."

Khi xem đoạn video, bạn cô bé bảo rằng việc đó mất quá nhiều thời gian và không giống với trong "13 Reasons Why". Trong "13 Reasons Why", nữ chính Hannah Baker đã tự rạch cổ tay lúc ngâm mình trong một bồn tắm đầy nước. Một trong số những đứa trẻ đã quyết định gọi điện báo cảnh sát. Cô nữ sinh bắt chước kia may mắn được đưa tới bệnh viện kịp thời và giờ đang tĩnh dưỡng tại nhà.

Bà mẹ ở Florida cho biết cô con gái 15 tuổi của mình đã cố gắng bắt chước những hành động của nhân vật trong phim cho cái chết của mình.

Nhưng đây không phải là trường hợp đầu tiên lên tiếng tố cáo chương trình này. Hai gia đình ở Califonia cũng lên tiếng báo cuộc chương trình gây ra cái chết của con họ khi bị ám ảnh bởi "13 Reasons Why". Những đứa trẻ đã chán nản, ám ảnh và tìm đến cái chết sau khi xem chương trình này.

Netflix đã đồng ý thêm cảnh báo nội dung vào loạt phim "13 Reasons Why". Tuy nhiên phần 2 của chương trình cũng đối mặt với phản ứng dữ dội với cảnh tấn công tình dục tập thể gây sốc.

Nhiều người đã yêu cầu Netflix để hủy bỏ chương trình gây tranh cãi này.