Phim chuyển thể Hoa Tư Dẫn mang dàn diễn viên hot nhất xứ Trung công phá màn ảnh Việt

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 19:30 PM (GMT+7)

Một trong những bộ phim cổ trang “ngược tâm” được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên Hoa Tư Dẫn sẽ chính thức công phá màn ảnh nhỏ THVL1 với dàn diễn viên cực hot xứ Trung kể từ ngày 22/2.

Hoa Tư Dẫn là bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử. Câu chuyện diễn ra trong thời loạn lạc giữa 3 nước chư hầu và thành Vĩnh An. Ngày thành tan nước mất, công chúa nước Ngụy là Hiệp Trăn (Lâm Nguyên thủ vai) đã nhảy từ tường thành xuống để tự kết liễu đời mình.

Cô được một vị sư phụ dùng viên Giao Châu cứu sống và phong ấn Hoa Tư Dẫn. Từ đó, cô có khả năng thâm nhập vào hồi ức của mỗi người và lấy tuổi thọ của họ về cho mình. Cô đổi tên thành Quân Phất và bắt đầu cuộc hành thích gia tộc Vương hầu nước Trần. Dùng Hoa Tư Dẫn thay đổi vận mệnh chúng sinh, nhìn thấu yêu hận tình thù cả thế gian.

Trong khi đó, thân phận thực sự của Mộ Ngôn (Trịnh Gia Dĩnh thủ vai) lại chính là thái tử Tô Dự của Trần Quốc, vì căm ghét tranh quyền đoạt vị nên lưu lạc khắp nơi. Vận mệnh để cho họ gặp nhau, hai người tạo nên câu chuyện tình yêu ngàn xưa chưa từng có.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu được ví như thiên tình sử giữa Quân Phất và Mộ Ngôn, Hoa Tư Dẫn cũng mang đến ba câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp nhưng cũng đầy bi thương khác.

Là Tống Ngưng (Tưởng Hân thủ vai) và Thẩm Ngạn (Viên Hoằng thủ vai), họ gặp nhau ngay trên chiến trường với sự cách biệt về địa vị và khoảng cách giữa hai đất nước. Tống Ngưng vốn là một nữ tướng dũng mãnh, đầy kiêu ngạo. Thẩm Ngạn cũng là một tướng quân anh dũng nhưng cố chấp trong tình cảm. Định mệnh khiến họ phải gắn kết với nhau, trở thành một đôi vợ chồng. Tống Ngưng một lòng yêu Thẩm Ngạn, cô vì anh mà hy sinh rất nhiều nhưng cuối cùng lại không thể nào lay động được trái tim anh. Cuộc sống cô trở nên vô cùng đau khổ rồi từng bước chìm vào tuyệt vọng.

Là mối tình tay tư đầy ngang trái giữa Oanh Ca, Cẩm Tước, Dung Tầm và Dung Viên. Oanh Ca từng là sát thủ của Trịnh Bình hầu đầy quyền lực Dung Tầm, cô một lòng yêu hắn nhưng cuối cùng bị phản bội cả lòng trung thành lẫn tình cảm khi hắn cưới em gái cô là Cẩm Tước làm vợ. Càng đau đớn hơn khi Dung Tầm mang Oanh Ca gả cho Dung Viên - đại vương nước Trịnh. Nhưng không ngờ rằng, trái tim đầy bao dung của Dung Viên cuối cùng cũng có thể lay động cô.

Và cuối cùng là mối tình đầy bi thương giữa Mộ Dung An (Can Đình Đình) - cô gái với tài sử dụng mê thuật, đã yêu đồ đệ của mình là Tô Hoành (Kiều Chấn Vũ). Tuy nhiên, do bị cha ép buộc, Tô Hoành phải từ bỏ Mộ Dung An để lên ngôi hoàng đế. Vận mệnh an bài, cuối cùng họ lại gặp nhau với những dằn vặt đau đớn.

Bộ phim do đạo diễn Lý Đạt Siêu, Đàm Hữu Nghiệp, Du Mẫn chỉ đạo diễn xuất, có sự tham gia của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Viên, Viên Hoằng, Tưởng Hân, Tạ Quân Hào… hứa hẹn không chỉ mang đến những thước phim cổ trang hoành tráng, lãng mạn và đặc biệt sẽ tái hiện một cách đầy cảm xúc bốn mối tình tuyệt đẹp nhưng cũng chất đầy bi thương, được ví như thiên tình sử trên màn ảnh nhỏ.

Bộ phim Hoa Tư Dẫn sẽ chính thức lên sóng THVL1 vào lúc 22h30 hàng ngày kể từ ngày 22/2.

