Phim 475 tỷ của Trấn Thành tham dự Liên hoan phim Thế giới Châu Á

Liên hoan phim Thế giới Châu Á – Asian World Film Festival (viết tắt AWFF) lần thứ 9 vừa chính thức khai mạc cách đây ít giờ tại Mỹ.

Năm nay, đại diện Việt Nam có sự góp mặt của 4 phim điện ảnh là Tro tàn rực rỡ - Glorious Ashes (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Nhà bà Nữ - House of no man (đạo diễn Trấn Thành), Con Nhót mót chồng – Nhot must mary (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Đóa hoa mong manh – A Fragile Flower (đạo diễn Mai Thu Huyền) và 2 phim ngắn là Vinh quang của võ sĩ – Glory of a Fighter (đạo diễn Tân DS), Lặng gió – Doldrums (đạo diễn Lê Châu).

Các nhà làm phim Việt Nam cùng ông Jon Amiel - Chủ tịch ban giám khảo AWFF (tóc trắng, cạnh Mai Thu Huyền)

Đây cũng là lần đầu tiên Liên hoan phim Thế giới Châu Á có “Ngày phim Việt - Vietnam Film Days” để trình chiếu các bộ phim Việt Nam.

Đặc biệt, trong 100 bộ phim đến từ 50 quốc gia Châu Á, Tro tàn rực rỡ và Lặng gió là hai bộ phim Việt Nam chính thức được tranh giải tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á lần thứ 9 ở hạng mục Phim dài và Phim ngắn. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trên hành trình quảng bá và kết nối điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với nền công nghiệp điện ảnh châu Á cũng như thế giới.

Đạo diễn Mai Thu Huyền (ở giữa) và diễn viên Maya, Baggio Saetti

Sau khi ngồi ghế giám khảo Cánh Diều Vàng 2023, Mai Thu Huyền tiếp tục vinh dự được ban tổ chức AWFF mời tham gia Ban giám khảo hạng mục Phim ngắn. Trong vai trò là thành viên Ban chấp hành Hội điện ảnh Việt Nam, nhà sản xuất - đạo diễn - diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ niềm mong muốn kết nối phim Việt đưa ra thế giới. Những năm qua, cô cũng đã có nhiều nỗ lực đóng góp cho việc thúc đẩy, tạo cầu nối để phim Việt có thêm cơ hội tiếp cận với điện ảnh và khán giả thế giới bằng cách đưa những bộ phim ấn tượng đến với các liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh trong khu vực và quốc tế.

“Tôi cảm thấy rất tự hào khi lần đầu tiên Việt Nam có nhiều bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á năm nay. Và tôi càng hạnh phúc hơn khi Việt Nam có hai bộ phim tham gia tranh giải. Tôi rất hi vọng rằng, không chỉ tại AWFF mà điện ảnh Việt Nam sẽ còn xuất hiện ở nhiều sự kiện phim quốc tế khác trong thời gian tới và để lại dấu ấn tốt đẹp trong mắt khán giả cũng như nhận đánh giá cao từ các nhà chuyên môn”, Mai Thu Huyền chia sẻ.

Phim “Đóa hoa mong manh” qui tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Maya, Baggio Saetti, Quốc Cường, Trizzie Phương Trinh, ca sĩ Nhật Hạ...

Bên cạnh đó, phim điện ảnh Đóa hoa mong manh do Mai Thu Huyền đạo diễn cũng được giới thiệu với khán giả trước khi chính thức phát hành vào đầu năm 2024 tại Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam.

Liên hoan phim Thế giới Châu Á là một liên hoan phim thường niên có trụ sở tại Los Angeles, California. Năm nay, sự kiện này diễn ra từ ngày 8/11 đếnngày 17/11/2023 (theo giờ địa phương).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]