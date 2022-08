Có phải vì thế nên chị muốn chuyển sang làm bất động sản về du lịch?

- Thật ra, bất động sản là nghề của chồng tôi. Anh ấy làm khá nhiều dự án trước đó rồi. Tôi không tham gia, không bước chân vào các dự án đó, để ông xã tự làm. Tuy nhiên, năm rồi vướng dịch nên tôi phải đóng cửa các dịch vụ kinh doanh và ở nhà rảnh rỗi. Thấy vậy, anh An nói rằng, trước sau gì cũng phải vô tay em nên em bắt đầu học đi. Tôi mới bắt đầu tập tành học vào tháng 5 năm ngoái thôi. Ngày xưa tôi không biết xem sổ đỏ thế nào luôn ấy. Bây giờ, tôi mới biết phải xem hạn sử dụng đất đai, thổ cư... Quá trình xây dựng một ngôi nhà, từ bản vẽ, giấy phép, mục đích xây là gì, chia thành bao nhiêu phòng... Có những từ ngữ chuyên ngành của bên xây dựng, tôi không hiểu gì. Tôi phải học hết những điều đó. Hiện tại, tôi đang đi theo để được anh An truyền nghề.

Kinh doanh bất động sản có nhiều mảng: có những người kinh doanh căn hộ, chung cư; có một số sẽ kinh doanh bất động sản “lướt sóng” (kiểu mua đi bán lại). Gia đình tôi thì khác. Chúng tôi mua cái gì cũng nghĩ rằng mình sẽ là người sống ở đó. Nó phải thật đẹp, thật thoải mái và mình cảm thấy vui vẻ thì mình mới mua. Chúng tôi hướng đến tính lâu dài. Anh An đang nhắm đến các địa điểm đẹp của Việt Nam. Anh ấy nói Việt Nam đẹp lắm, đẹp hơn so với ngày xưa anh ấy làm bên Mỹ. Đất nước còn nhiều nơi chưa khai thác, vì thế bây giờ chúng tôi bắt đầu thôi. Bạn biết đó, người đầu tiên thì lúc nào cũng mệt mỏi mà. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp với chúng tôi.

Santo By The Sea là ý tưởng thiết kế của chị hay anh An?

Có thể nói là của cả hai cũng được, vì anh An làm gì cũng hỏi ý kiến của vợ trước. Ví dụ, anh ấy sẽ hỏi tôi muốn đặt tên địa điểm là gì, yêu thích style nhà nào. Tôi nói tôi thích phong cách vùng Santorini, thích nhà trắng, tường phải dày, có cửa vòm... Anh ấy sẽ chiều ý tôi, tôi thích gì thì anh ấy làm cái đó (cười).

Theo chị, phụ nữ có ưu và nhược điểm gì khi tham gia vào 1 sân chơi vốn có rất nhiều đàn ông - như là đầu tư đất?

- Tôi thấy phụ nữ khá thiệt thòi khi làm bất động sản, nhược nhiều hơn ưu. Vì ngành này vất vả, phải đi nhiều, phải ra công trường, nếu không thì nói sẽ chẳng ai nghe. Khi phụ nữ đi mua đất đai cũng dễ bị lừa hơn đàn ông. Vì lời nói của mình không đủ trọng lượng, đặc biệt là những người ngơ ngác mới tập tành như tôi. Vì thế cần phải có một người đứng sau lưng để hỗ trợ mình. Phụ nữ thiệt thòi lắm. Tôi thấy việc phụ nữ lao ra đường kiếm tiền là đã thiệt thòi rồi.

Thu nhập mỗi tháng của chị là bao nhiêu?

- Tôi chưa bao giờ biết chính xác là mình có thu nhập mỗi tháng bao nhiêu tiền đâu. Vì thu nhập có từ nhiều nguồn, mình đâu thể nào ngồi đếm được. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ làm việc vì mình thích, vì mình phải làm, mình muốn làm chứ không phải mình làm việc vì để kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, có những món đầu tư không thể tính bằng tháng được, nhất là bất động sản về du lịch như vợ chồng tôi đang làm, phải tính từ 5 năm, 10 năm. Có nhiều khi, tháng không có lấy đồng nào, toàn phải chi ra. Cho nên, thu nhập cụ thể thật sự không tính được.