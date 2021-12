Phan Đinh Tùng tiết lộ bí mật về con gái cùng bà xã kém 12 tuổi trong liveshow 22 năm ca hát

Thứ Hai, ngày 27/12/2021 17:21 PM (GMT+7)

Phan Đinh Tùng cho biết con gái là động lực lớn lao để anh tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Phan Đinh Tùng kết hôn ca sĩ Thái Ngọc Bích năm 2012. Anh từng là thành viên nhóm nhạc MTV. Năm 2004, anh rời nhóm, hoạt động solo, thành công với nhiều bản hit như: "Bởi vì anh yêu em", "Khúc hát mừng sinh nhật" (Phan Đinh Tùng), "Lỗi lầm", "Cạm bẫy tình yêu" (Minh Khang).. Sau đêm nhạc đánh dấu cột mốc 22 năm ca hát tổ chức tại Đà Lạt vừa qua, ca sĩ Phan Đinh Tùng mới đây đã có những chia sẻ xúc động với fan, những khán giả trung thành yêu mến giọng hát của anh nhưng vì dịch hoặc lý do cá nhân nên không thể tới xem trực tiếp.

Phan Đinh Tùng cho biết, anh đã ấp ủ thực hiện đêm nhạc từ nhiều tháng qua, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên đành tạm hoãn cho đến giáng sinh. “Đây là sự kiện đánh dấu sự trở lại sân khấu của Tùng sau khoảng thời gian tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Đại dịch đã khiến rất nhiều gia đình mất mát trong năm qua, đây là đêm nhạc đánh dấu chặng đường hai thập kỷ ca hát của Tùng, cũng là dịp để cầu mong bình an đến cho tất cả mọi người”.

Liveshow Phan Đinh Tùng được tổ chức trong không khí thân mật tại Đà Lạt

Trong đêm nhạc, tiết mục gây nhiều chú ý là phần hòa giọng của chủ nhân liveshow cùng con gái nhỏ 8 tuổi với bài hát Santa Claus Is On His Way. Đây là lần đầu tiên hai bố con Phan Đinh Tùng cùng xuất hiện chỉn chu trên sân khấu. Nhiều fan phát hiện tên tiếng Anh của công chúa đầu lòng được đặt cho đêm nhạc này.

Hai bố mẹ Phan Đinh Tùng dành 3 tuần để tập luyện ca khúc Santa Claus Is On His Way

Nam ca sĩ xúc động chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi dấu mốc 22 năm ca hát của mình được sự chứng kiến và góp giọng của cô con gái nhỏ. Bé Noel vừa là nhân chứng cho tình yêu của hai vợ chồng, cũng ghi dấu những năm tháng mà Phan Đinh Tùng trưởng thành hơn cả về cuộc sống lẫn âm nhạc. Con gái là niềm tự hào và động lực lớn để tôi cống hiến cho nghệ thuật và dấn thân vào kinh doanh".

Được biết, Phan Đinh Tùng và con gái đã dành 3 tuần tập luyện phần trình diễn đặc biệt này. Nam ca sĩ vui mừng khi con gái bộc lộ năng khiếu nghệ thuật ngay khi còn khá bé, anh hy vọng trong tương lai, Noel có thể “nối gót” cha trên con đường ca hát.

Nam ca sĩ chia sẻ riêng với chúng tôi: "Gọi Noel bằng cái tên đặc biệt này là bởi với chúng tôi thì con gái như món quà vô giá được đấng trên ban tặng. Sau khi kết hôn một thời gian, hai vợ chồng đều mong ngóng có con. Trong đêm Giáng sinh, vợ tôi đã nguyện cầu với Chúa và không lâu sau đó thì đạt được tâm nguyện. Hai vợ chồng rất hạnh phúc, vì vậy vợ tôi đặt tên con ở nhà là Noel để làm kỉ niệm. Tôi đặt tên bé là Phan Châu Ngọc với ý muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho bé, xem bé như một viên châu ngọc quý đến với cuộc sống của hai vợ chồng".

Noel là động lực rất lớn để nam ca sĩ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và dấn thân vào kinh doanh

Nhắc tới bà xã, Phan Đinh Tùng khiến fan tiếc nuối khi cho biết chị vốn chuẩn bị kỹ lưỡng để góp mặt cùng chồng nhưng do có việc đột xuất nên đành lỡ hẹn. Gắn bó cùng nam ca sĩ hơn 10 năm và xây dựng tổ ấm viên mãn, công lao của người vợ trẻ kém 12 tuổi luôn khiến Phan Đinh Tùng trân trọng. Bà xã anh - Thái Ngọc Bích - từ lâu nghỉ hát, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Hơn một năm qua, vì dịch, anh cũng ở nhà chăm lo cho gia đình. Nhờ đó, Phan Đinh Tùng và vợ có thêm thời gian gắn bó, chia sẻ. "Tôi thương bà xã ở chỗ luôn động viên tôi ca hát để tôi không phải nặng lòng", Phan Đinh Tùng nói.

Tổ ấm hạnh phúc của nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trong phần giao lưu ấm cúng của đêm nhạc, Phan Đinh Tùng liên tục cảm ơn khán giả và gia đình đã luôn ủng hộ anh trong mọi dấu mốc của sự nghiệp. Nhờ được sự quan tâm và chia sẻ mà anh có thể gặt hái được một số thành công nhất định trong suốt 22 năm qua. Giọng caCạm bẫy tình yêu tâm sự hai thập kỷ ca hát là khoảng thời gian rất dài anh đã sống với âm nhạc, nhờ sự yêu thương và đón nhận của khán giả mà anh có thể có một “chỗ đứng” như hiện tại. Trong năm mới, ngoài các hoạt động kinh doanh, nam ca sĩ cũng tích cực hoạt động nghệ thuật hơn để không phụ lòng yêu thương của khán giả.

Phan Đinh Tùng giao lưu với người hâm mộ

Trong đêm nhạc, các bài hát nổi tiếng được Phan Đinh Tùng làm mới và thể hiện đầy lãng mạn như Silent night, O Holy night, Mary's Boy Child, Cao cung lên, Mùa đông của anh, Bản tình ca mùa đông…

Nguyên Hà song ca cùng Phan Đinh Tùng

Liveshow đánh dấu 22 năm làm nghệ thuật của Phan Đinh Tùng còn có sự góp mặt của các giọng ca trẻ đang được yêu thích như Nguyên Hà, Sofia, Đặng Mai Phương… với “bữa tiệc âm nhạc” nhiều cảm xúc.

