Nữ tiến sĩ chuyên ngành cello đầu tiên của Việt Nam mang dàn nhạc giao hưởng Romania về quê nhà biểu diễn

Chủ Nhật, ngày 09/10/2022 00:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân bày tỏ khát vọng đưa âm nhạc cổ điện Việt Nam vươn tầm thế giới.

Chiều 8/10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chương trình hòa nhạc đặc biệt "Cello Fundamento Concert 6". Mở đầu chương trình, cello Hoài Xuân cùng các đồng nghiệp thăng hoa và “phiêu” cùng điệu nhạc khiến cả khán phòng say sưa theo.

Nghệ sĩ cello Hoài Xuân biểu diễn tại họp báo "Cello Fundamento Concert 6"

Với chủ đề “Oceana" và khát vọng vươn ra biển rộng, chạm đến những tầm cao mới, "Cello Fundamento Concert 6" kể câu chuyện về một nghệ sĩ Việt tài hoa. Cô đã đi ra nước ngoài học tập rồi quay lại quê hương, ôm khát vọng đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới, với những buổi hòa nhạc mang đẳng cấp quốc tế. Để chứng minh cho điều đó, chương trình lần này sẽ có sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng quốc tế Bucharest Symphony Orchestra đến từ Romania. Đại sứ quán Romania và bà Đại sứ Cristina Romila cũng đồng hành cùng chương trình.

“Đại sứ quán Romania rất vinh dự và tự hào khi được đồng hành trong sự kiện lần này. Năm nay cũng kỷ niệm 72 năm quan hệ song phương giữa Romania và Việt Nam, sự có mặt của dàn nhạc là sự đóng góp cao quý, góp phần nâng cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn rất tốt đẹp giữa hai nước. Đây là sự kiện văn hoá được coi lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử 72 năm quan hệ 2 nước”, bà Cristina Romila chia sẻ lý do nhận đồng hành cùng "Cello Fundamento Concert 6" và bày tỏ niềm tự hào, hy vọng nữ nghệ sĩ có thể đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với nhiều công chúng và với các bạn trẻ.

Bà Cristina Romila - Đại sứ Romania tại Việt Nam

Chính bởi lẽ đó, toàn bộ lợi nhuận của "Cello Fundamento Concert 6" cũng sẽ dành để trao học bổng cho các tài năng âm nhạc trẻ và sử dụng cho những dự án âm nhạc vì cộng đồng của tổ chức Cello Fundamento. Điển hình trong đó là dự án “Một triệu bàn tay chạm cello” - đem tiếng đàn cello đến các trường học trên khắp cả nước.

“Tôi sáng lập hoà nhạc song song với đó là dự án mang cello cùng âm nhạc cổ điển đến các em nhỏ các cấp từ mẫu giáo đến đại học. Đến nay tiếp cận gần 100 nghìn học sinh, sinh viên cả nước, đi rất nhiều tới Hà Nội và khu vực miền Trung. Sau chương trình tôi sẽ tiếp tục đi đến vùng cao và miền Nam nữa. Dự án nhận được sự ủng hộ của hiệu trưởng, hiệu phó các trường”, nữ tiến sĩ cello đầu tiên của Việt Nam hào hứng chia sẻ tại buổi họp báo.

Những tác phẩm được chọn biểu diễn trong chương trình đều đặc sắc, mang tính chuyên môn và tính nghệ thuật cao nhưng đồng thời cũng rất dễ tiếp nhận, mang những thanh âm trong trẻo có thể làm rung động mọi trái tim ở mọi độ tuổi, ngay cả những người không chuyên về âm nhạc cổ điển. Những bản nhạc kinh điển được biểu diễn có thể kể đến: khúc mở màn “The marriage of Figaro" (Đám cưới Figaro) của Mozart, tác phẩm của nhà soạn nhạc Rossini viết cho Clarinet, những bản Valse nổi tiếng thế giới như “The blue Danube" (Sông Danube xanh) của vua nhạc waltz Johann Strauss II hay “Waves of the Danube" óng Danube) do nhà soạn nhạc người Romania Iosif Ivanovici sáng tác… Chương trình cũng biểu diễn những bản nhạc phim nổi tiếng gắn liền với những kiệt tác điện ảnh như: “The Godfather", “Schindler's list", “Cinema Paradiso". Như thường lệ, cuối mỗi chương trình Cello Fundamento là một màn trình diễn các ca khúc dân ca Việt Nam đã được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng. Đáng chú ý, Hoài Xuân cũng bật mí chính những người bạn Romania đã phối khí 2 tác phẩm Việt Nam cho dàn nhạc và cho nghệ sĩ solo của Romania biểu diễn.

Nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân chia sẻ tại họp báo

“Ngoài ra còn 2 tác phẩm là 'Đi cấy' và 'Bèo dạt mây trôi' thì phía Việt Nam có nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí. Ngoài ra vai trò của dàn nhạc giao hưởng trong chương trình này không thể nói là lu mờ bởi những tác phẩm Việt Nam được, vì có rất nhiều tác phẩm đến từ Romania cũng như quốc tế. Chị Tân Nhàn là người trực tiếp thể hiện tác phẩm cuối cùng. Tác phẩm cuối cùng có hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn và có một sự đầu tư ấn tượng về ánh sáng. Vì vậy tác phẩm dân gian Việt Nam năm nay sẽ là điểm nhấn để khán giả trước khi ra về sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng, thích thú”, cô nhấn mạnh thêm.

Ngoài Hoài Xuân, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời đến từ Romania là Ciprian Marinescu - nhạc trưởng dàn nhạc Osaka Nhật Bản và Răzvan Suma - giáo sự tại Đại học Âm nhạc quốc gia Bucharest, Nghệ sĩ Cello Mladen Spasinovici, nghệ sĩ Cello Ella Bokor và nghệ sĩ piano Lulian Ochescu. Chương trình có tham gia của ca sĩ Tân Nhàn - Tiến sĩ âm nhạc hiện là giảng viên khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nghệ sĩ Clarinet Trần Khánh Quang - Tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn Clarinet tại Mỹ, giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - người gắn bó với nhiều chương trình Hòa nhạc quốc gia "Điều Còn Mãi" sẽ xuất hiện trong "Cello Fundamento Concert 6" với tác phẩm chuyển soạn đặc biệt dành riêng cho giọng hát, cello, violin, clarinet, piano, dàn nhạc và dàn hợp xướng.

Được dẫn dắt bởi MC Lê Anh và Mỹ Lan, chương trình dự kiến diễn ra vào tối 15/11.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nu-tien-si-chuyen-nganh-cello-dau-tien-cua-viet-nam-mang-dan-nhac-g...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nu-tien-si-chuyen-nganh-cello-dau-tien-cua-viet-nam-mang-dan-nhac-giao-huong-romania-ve-que-nha-bieu-dien-c47a14183.html