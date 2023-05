"Nữ thần sexy thế hệ mới" gây tranh cãi vì diện đồ táo bạo trên sóng truyền hình

Theo HK01, mới đây, hình ảnh Quách Dịch Tâm (Ashina Kwok) ăn mặc gợi cảm khi làm MC cho chương trình What Love You Say của đài ViuTV gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Vốn nổi tiếng là chân dài theo đuổi phong cách sexy, người đẹp 27 tuổi thường ăn diện trang phục gợi cảm dù là ở ngoài đời hay trên truyền hình. Tuy nhiên, trang phục của Quách Dịch Tâm trong chương trình về chủ đề tình yêu của ViuTV bị khán giả chỉ trích do quá bạo, hở nửa vòng 1 trên sóng truyền hình.

Quách Dịch Tâm (ở giữa) ăn mặc gợi cảm trong khi hai đồng nghiệp bên cạnh lại chọn trang phục kín đáo.

Trong ảnh, ba nữ MC đều mặc trang phục cùng tông màu xanh lá. Trong khi hai đồng nghiệp bên cạnh diện đồ kín đáo, nữ MC sinh năm 1995 lại "chơi trội" với phong cách hở bạo, khoe khéo vòng 1 đẫy đà. Hình ảnh gợi cảm của Quách Dịch Tâm trên sóng truyền hình trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc khi thấy Quách Dịch Tâm ăn mặc gợi cảm trên sóng truyền hình. Số khác lại cho rằng, đây là chương trình về chủ đề tình yêu của các cô gái trẻ, việc nữ MC xuất hiện như vậy cũng không có gì quá to tát.

Bị chỉ trích, Quách Dịch Tâm không lên tiếng phản hồi.

Thậm chí, một cư dân mạng còn chụp màn hình khoảnh khắc sexy của Quách Dịch Tâm trên sóng truyền hình và đăng vào phần bình luận trên trang cá nhân của cô cùng lời bình khiếm nhã. Trước những ý kiến chê trách của khán giả, Quách Dịch Tâm chưa lên tiếng phản hồi.

Quách Dịch Tâm sinh năm 1995 tại Hong Kong (Trung Quốc). Năm 14 tuổi, chân dài họ Quách đã được mời ký hợp đồng làm mẫu ảnh. Sau đó, người đẹp lấn sân sang làm ca sĩ, đóng phim, MC dẫn chương trình. Năm 20 tuổi, Quách Dịch Tâm tự tin khỏa thân đóng cảnh nóng trong phim Lazy Hazy Crazy (2015). Từ năm 2021, Quách Dịch Tâm là MC chính của chương trình What Love You Say của đài ViuTV.

Người đẹp 9X từng đóng cảnh nóng từ năm 20 tuổi.

Vốn theo đuổi phong cách gợi cảm, Quách Dịch Tâm thường "chiêu đãi" người hâm mộ những bộ ảnh nghệ thuật sexy. Khi hoạt động nghệ thuật, người đẹp 9X cũng không ngại đóng cảnh tình ái. Dù chỉ đóng vai phụ hay thậm chí là nhân vật khách mời, các vai diễn của Quách Dịch Tâm đều có tạo hình gợi cảm. Một số bộ phim cô từng tham gia có cảnh nóng như Let It Ghost, Bạn gái bán thời gian, Đả thiên hạ 2, Nữ pháp y JD,...

Nhờ đó, nữ diễn viên 28 tuổi còn được truyền thông mệnh danh là "nữ thần sexy thế hệ mới" của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Thậm chí, ca sĩ Trương Kính Hiên còn ca ngợi Quách Dịch Tâm là nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong dàn nữ thần Hong Kong thế hệ mới.

Quách Dịch Tâm được truyền thông mệnh danh là "nữ thần sexy thế hệ mới".

Theo ON, bạn trai hiện tại của Quách Dịch Tâm tên Brian. Cả hai công khai hẹn hò vào đầu tháng 8/2022. Tờ HK01 cho biết, bạn trai kém tuổi của nữ diễn viên là con nhà gia thế rất giàu có. Nói về thân thế của bạn trai, Quách Dịch Tâm cho biết, cô không quan tâm việc bạn trai có xuất thân giàu có hay thế nào, quan trọng là anh là người rất yêu và biết cách chiều chuộng bạn gái.

Nữ diễn viên 9X và bạn trai hiện tại.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 2/2023, Quách Dịch Tâm và Brian vướng tin đồn đã chia tay vì trên mạng xã hội cả hai ít nhắc về nhau. Thậm chí, vào những ngày lễ quan trọng, nữ diễn viên 9X cũng không đăng tải hình ảnh liên quan đến bạn trai. Trước tin đồn tình cảm đã rạn nứt với người yêu kém tuổi, Quách Dịch Tâm không lên tiếng.

