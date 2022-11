Nữ thần gợi cảm U40 bị bạn diễn sàm sỡ trước ống kính máy quay

Người đẹp 38 tuổi khẳng định, cô không liên lạc với đồng nghiệp nam này sau khi hoàn thành buổi quay.

Theo Setn, bộ phim Shards of Her do Hứa Vỹ Ninh, Lý Trình Bân, Giả Tịnh Văn, Ngô Khảng Nhân đóng chính được phát sóng vào ngày 28/10 trên Netflix, nhanh chóng trở thành cơn sốt khắp châu Á. Cụ thể, trên bảng xếp Netflix Đài Loan, Shards of Her đứng ở vị trí đầu bảng trong danh sách những bộ phim hay nhất.

Trên Douban, phim được chấm 8.5 điểm - một con số cao so với nhiều tác phẩm khác với 43,5% xếp hạng 5 sao. Nhờ nội dung hấp dẫn cùng diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên thực lực, bộ phim nhận được nhiều bình luận tích cực từ giới chuyên môn và khán giả.

Phim kể về nữ chính Lâm Thần Hi (Hứa Vỹ Ninh) là chuyên viên tuyển dụng cho một tập đoàn nổi tiếng. Tuy nhiên, cô là người khép kín, không thích tham gia các sự kiện nơi đông người. Lâm Thần Hi có người bạn trai tên Lý Hạo Minh (Lý Trình Bân) - Giám đốc phát triển sản phẩm của một công ty nổi tiếng. Lý Hạo Minh là mẫu người chu đáo, hiền lành, hết mực quan tâm đến Lâm Thần Hi. Trong một lần bị tên đồng nghiệp biến thái có sở thích quấy rối tình dục là Danny Đỗ Tuấn Nho (Ngô Khảng Nhân) bắt cóc, hành hung, Lâm Thần Hi trốn thoát nhưng không may bị tai nạn.

Tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe, Lâm Thần Hi nhận ra cuộc sống hiện tại khác với những gì mà cô nhớ trước đó. Lâm Thần Hi không phải nhân viên tuyển dụng mà chỉ làm việc tại một trung tâm trẻ em ở một vùng quê, cha và em trai cô vẫn còn sống. Lâm Thần Hi cũng không hề có người bạn trai nào tên Lý Hạo Minh. Thay vào đó, nơi cô sống lại có một viên cảnh sát tên Lưu Thường Vũ có ngoại hình giống hệt Lý Hạo Minh đang chịu trách nhiệm điều tra một vụ án giết người.

Những tình tiết bất ngờ khiến trí nhớ của Lâm Thần Hi bị đảo lộn khiến cô tự ngờ vực bản thân thân mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Thần Hi dần chắp nối lại những ký ức còn sót lại trong trí nhớ cùng với hiện tại, từ đó Lâm Thần Hi phát hiện ra sự thật bất ngờ về thân thế của mình khi có dính líu tới một vụ án giết người.

Với kịch bản hấp dẫn, kịch tính, Shards of Her nhận được nhiều lời khen khi phim vừa lên sóng và nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng Netflix khu vực Đài Loan.

Mới đây, tờ HK01 tiết lộ hậu trường Hứa Vỹ Ninh đóng cảnh bị bắt cóc, cưỡng hôn và suýt bị cưỡng bức trong Shards of Her. Trong phim, nữ diễn viên 38 tuổi có cảnh bị Ngô Khảng Nhân bắt cóc, cưỡng hôn gây sốc.

Hứa Vỹ Ninh tố bị Ngô Khảng Nhân "sàm sỡ từ dưới lên trên" khi quay cảnh nhân vật bị bắt cóc.

Chia sẻ với truyền thông, Hứa Vỹ Ninh cho biết, cô và bạn diễn đã dành ra 2 tiếng để tập diễn, đọc thoại trước khi bước vào set quay chính thức. "Theo kịch bản, nhân vật của Ngô Khảng Nhân có những hành vi như chạm vào lưng, sàm sỡ tôi "từ dưới lên trên" và cưỡng hôn", mỹ nhân xứ Đài chia sẻ.

Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1984 khẳng định khi diễn tập cả hai không hề đụng chạm vào đối phương. Cả Hứa Vỹ Ninh và Ngô Khảng Nhân đều thống nhất chờ ý kiến của đạo diễn trước khi bấm máy. Dù chưa được Hứa Vỹ Ninh đồng ý nhưng trong suốt quá trình quay phim, Ngô Khảng Nhân dường như quá nhập tâm vào nhân vật, diễn như kịch bản yêu cầu. Điều này khiến Hứa Vỹ Ninh thấy khó chịu.

"Mọi việc xảy ra khiến tôi rất khó chịu. Tôi không muốn gặp mặt hay liên lạc với anh ta sau khi hoàn thành buổi quay", Hứa Vỹ Ninh thẳng thắn cho biết.

Về phía Ngô Khảng Nhân, nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1982 từng chia sẻ về vai diễn của mình trên HK01. Theo Ngô Khảng Nhân, lý do khiến nhân vật Danny hình thành thói bạo lực do từ nhỏ đã chịu chấn thương tâm lý, không nhận được sự tán thưởng từ mẹ. Do đó, khi trưởng thành, Danny luôn tự huyễn hoặc bản thân là kẻ mạnh. Hắn dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề kể cả với vợ hay đồng nghiệp.

Nhà giám chế Diệp Như Phân cho biết, sở dĩ Ngô Khảng Nhân được đề nghị đóng vai phản diện biến thái vì anh là diễn viên chuyên nghiệp, luôn hoàn thành tốt mọi vai diễn kể cả khó nhất. "Ban đầu, Ngô Khảng Nhân miễn cưỡng nhận dạng vai này. Anh ấy từng nói: "Tại sao lại yêu cầu tôi đóng dạng vai này", "Chẳng lẽ tôi tệ đến mức chỉ nhận được vai như vậy sao", nhà giám chế họ Diệp chia sẻ.

Hứa Vỹ Ninh (Tiffany Ann Hsu) sinh năm 1984, là diễn viên người Đài Loan. Cô nổi tiếng với nhiều bộ phim như Thơ ngây 1 và 2, Trạm kế tiếp hạnh phúc, Hoa dạng thiếu niên nữ, 16 mùa hạ, Ai là nạn nhân, Mất tích,... Tháng 4/2021, Hứa Vỹ Ninh kết hôn cùng Khưu Trạch.

Ngô Khảng Nhân sinh năm 1982, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng ở Đài Loan. Anh tham gia nhiều bộ phim như Bến đỗ hạnh phúc, Bão tố gây mê, ...

