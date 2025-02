Nữ nhà văn kiện Elon Musk

The New York Post đưa tin Ashley St. Clair đệ đơn kiện Elon Musk lên Tòa án Tối cao Manhattan ở New York, Mỹ, vào ngày 21/2.

Hành động pháp lý này được đưa ra sau một tuần kể từ khi nữ nhà văn 26 tuổi tuyên bố sinh con thứ 13 cho CEO Tesla vào 5 tháng trước. Tuy nhiên, thông báo này là đơn phương, Elon Musk vẫn chưa công nhận thân phận của đứa trẻ.

Ashley St. Clair kiện Elon Musk sau khi không thành công trong việc yêu cầu tỷ phú Tesla nhận con.

Mục đích của đơn kiện là xin xác nhận quan hệ cha con giữa ông chủ SpaceX và con trai thứ 2 của Ashley. Nữ nhà văn cho biết thụ thai đứa trẻ trong chuyến đi đến đảo St. Barths (vùng lãnh thổ của Pháp trên biển Caribbean) vào tháng 1/2024.

Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội yêu cầu tòa án buộc Elon xét nghiệm di truyền (ADN) để xác định xem ông có phải cha ruột đứa trẻ hay không.

Theo Ashley, Elon không có mặt khi đứa trẻ chào đời và chỉ gặp con 3 lần - hai lần ở Manhattan, nơi nữ nhà văn đang sống, và một lần ở Texas. Elon cũng bị tố là chưa bao giờ yêu cầu được gặp hay xin ảnh của đứa trẻ.

Hồ sơ tòa án bao gồm bức ảnh tỷ phú sinh năm 1971 đang bế một em bé sơ sinh và những tin nhắn được cho là qua lại với mẹ đứa trẻ.

Trong một đoạn tin nhắn, Ashley chia sẻ bức ảnh chụp cô và con trai mới sinh trên giường bệnh viện cho một người tên là “EM”.

“Ổn chứ?”, EM hỏi. Ashley đáp lại: “Thằng bé hoàn hảo”. “Tôi mong được gặp em và thằng bé vào cuối tuần này. Ngủ đi. Quá trình phục hồi diễn ra tốt đẹp”, EM trả lời.

Trong cuộc đối thoại khác, EM than thở việc phải nhận những lời đe dọa giết người mỗi ngày. Ashley nhắn lại: “Đó là lý do vị trí tên cha trên giấy khai sinh của con đang trống, E ạ”.

Hai người còn nhắn tin tán tỉnh nhau. EM cho biết “muốn làm em có thai lần nữa” sau khi Ashley gửi một bức ảnh của cô.

Trong cuộc nói chuyện cuối cùng, Ashley yêu cầu gặp mặt EM trực tiếp do gặp khó khăn trong giao tiếp.

“Ừm, được thôi. Tốt thôi, tôi có một đội quân trẻ con cần phải sinh”, EM phản hồi.

Nữ nhà văn công khai một số bằng chứng về tuyên bố Elon Musk là cha con trai thứ 2 của cô. Ảnh: NY Courts.

Elon Musk và luật sư đại diện pháp lý chưa bình luận gì về việc Ashley đệ đơn kiện.

Sự việc gây xôn xao dư luận. Cư dân mạng có nhiều cách nhìn nhận về vấn đề. Một bộ phận chỉ trích Ashley muốn sử dụng đứa trẻ để ràng buộc Elon Musk. Số khác đề nghị tỷ phú công nghệ lên tiếng làm rõ.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng chúng ta chỉ mới nghe từ một phía. Tôi hy vọng có thêm thông tin”, “Tôi nghĩ cô ta là kẻ đào mỏ”, “Không thể tin được người phụ nữ này có sự nghiệp riêng nhưng vẫn muốn tìm kiếm vé cơm từ Elon”, “Elon Musk thừa nhận có 12 đứa con trước đó. Nếu ai đó nghĩ việc tiết lộ đứa con thứ 13 sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ông ấy thì nên suy nghĩ lại”, “Chỉ đơn giản là kẻ đào mỏ. Cô ta yêu cầu quyền riêng tư sau khi công bố với thế giới việc có con với Elon Musk. Chỉ những kẻ thích gây sự chú ý mới làm vậy”, “Cô ấy mong đợi điều gì? Cô ấy biết ông ta có con với nhiều phụ nữ khác. Cô ấy biết rõ thỏa thuận khi dấn thân vào con đường này”, “Elon Musk có vẻ như không quan tâm gì đến đứa con thứ 13”…