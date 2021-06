Nữ MC đài VTV “bị cắt sóng vì mặt quá trẻ” sau khi lên hình 3 tháng là ai?

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 17:21 PM (GMT+7)

Gương mặt xinh xắn, trẻ trung là một lợi thế nhưng đó lại chính là điều khiến nữ MC bị “cắt sóng”.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Minh Hằng thu hút sự chú ý của dân mạng khi đăng tải bức ảnh mừng tuổi mới, khoe khéo bờ vai trần thon thả, vòng 1 gợi cảm cùng góc nghiêng gương mặt trẻ trung, cuốn hút. Người đẹp VTV chia sẻ: “Từng nghĩ tuổi 20 là đẹp nhất, ai biết được 30...”. Nhan sắc của nữ BTV khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ xuýt xoa: “Đẹp như tranh vẽ”, “Tuổi nào Hằng cũng đẹp, không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn”, “Xinh như tình đầu quốc dân vậy”... BTV Thời tiết Xuân Anh tấm tắc về vẻ đẹp của đồng nghiệp mình: “Không còn từ ngữ nào để em có thể diễn tả được cảm xúc của mình khi được chiêm ngưỡng tuyệt tác này… Nhìn ngoài còn tuyệt hơn nhé anh em bốn phương”.

MC Minh Hằng được mệnh danh là nữ BTV có gương mặt trẻ trung nhất trong các MC dẫn chương trình “Bản tin tài chính” của Trung tâm tin tức VTV24. Được làm việc ở VTV là ước mơ từ ngày còn nhỏ của Minh Hằng. Được biết, mẹ cô là phát thanh viên đời đầu Minh Lý, có kinh nghiệm làm việc hàng chục năm tại Truyền hình Công an Nhân dân và đạt nhiều giải thưởng về báo chí. Nối gót mẹ, Minh Hằng quyết định thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền để theo đuổi ước mơ trở thành MC chuyên nghiệp.

Cô may mắn trở thành cộng tác viên của nhà đài nhưng chỉ sau 3 tháng đã bị cắt sóng vì gương mặt quá non choẹt, không phù hợp để dẫn tin thời sự, kinh doanh. “Khi đó, mọi người phản hồi nhiều nhất là mặt tôi trông trẻ quá, không có sự đĩnh đạc, chín chắn và độ tin cậy cần thiết. Kiểu như đứa trẻ con lên sóng nói toàn câu chuyện vĩ mô”, người đẹp sinh năm 1988 chia sẻ. Minh Hằng còn bị nói rằng “make up cũng không cứu nổi”, dù đã cố gắng trang điểm đậm, làm kiểu tóc cho có vẻ đứng tuổi, và được khuyên là nên chuyển sang làm MC chương trình thiếu nhi hay giải trí.

Minh Hằng cho biết: “2 yếu tố tiên quyết để thành công trong vai trò người dẫn tin tức chính là kiến thức và sự tập trung”. Vì thế, với nỗ lực của mình, Minh Hằng tiếp tục thử sức với vai trò phóng viên của Phòng kinh tế để lấy kinh nghiệm và bổ sung thêm nhiều kiến thức phục vụ cho công việc. Sau 3 năm rèn luyện, Minh Hằng được trao cơ hội quay trở lại với công việc dẫn “Bản tin Tài chính”, đồng thời kiêm nhiệm cả 3 công việc phóng viên - BTV - MC.

Khi lên hình, Minh Hằng chọn những bộ trang phục đứng đắn, chỉn chu với các bộ vest. Để không bị cứng nhắc và nhàm chán, cô chọn những bộ vest sáng màu, cách tân.

Ngoài đời, người đẹp 8X có gu thời trang hiện đại, sành điệu

Ở tuổi 33, nữ MC nhiều lần được đồng nghiệp khen ngợi là “tiên nữ”

Thậm chí, BTV Mùi Khánh Ly đã dí dỏm nhận xét về Minh Hằng rằng: “Đẹp hơn cả sao Hàn, Hằng mà sang Hàn là các công ty đua nhau mời làm diễn viên độc quyền”

Cô được khen ngợi trẻ hơn nhiều so với tuổi thật

Mỗi bức ảnh của nữ MC đều khiến dân mạng phải tấm tắc

Khi bị bạn bè trêu “ế”, nữ MC đã phản bác: “Còn lâu mới ế”. Dù vậy, Minh Hằng rất kín tiếng trong đời tư và chưa từng công khai bạn trai của mình

