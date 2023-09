"Nữ hoàng thế hệ mới" lại mặc gợi cảm đóng phim cùng trai hư

Theo HK01, bộ phim Lão bản nương 3 (Queen of Triads 3) do Vương Tinh làm giám chế đã chính thức lên sóng. Phim do "nữ hoàng gợi cảm" Từ Đông Đông, Ngô Trác Hi đóng chính.

Từ Đông Đông và Ngô Trác Hi trong phim mới.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như Lý Gia, Hà Hạo Văn, Giải Tư Đồng, Thái Tường Vũ, Lý Mục Vân, Lý Chánh Lâm, Vương Tự,...

Giống như các phần trước, Lão bản nương 3 tiếp tục đề tài nữ quyền và có những cảnh hành động đặc sắc do Từ Đông Đông đảm nhận.

Phim kể về cựu cảnh sát hình sự quốc tế Interpol tên Thiết Gia Văn (Từ Đông Đông) - người vừa mất đi bạn trai và mở một phòng tập thể hình. Ở phòng tập do Gia Văn làm chủ còn có anh chàng huấn luyện viên điển trai Mạnh Nguyên (Ngô Trác Hi), huấn luyện viên yoga nóng bỏng Hỉ Hỉ (Giải Tư Đồng), huấn luyện viên quyền anh Tony (Thái Trường Vũ). Những tưởng có được cuộc sống yên bình nhưng những kẻ thù cũ của Gia Văn liên tục tìm đến và gây rối cho cô. Thấy Hỉ Hỉ và Tony bị ức hiếp và giết hại, Thiết Gia Văn quyết định tìm lại công lý cho hai người đồng nghiệp.

Ngô Trác Hi lần đầu đóng cặp với Từ Đông Đông.

Trong phim Từ Đông Đông có nhiều pha hành động đẹp mắt. Người đẹp cũng xây dựng hình tượng gợi cảm trong phim. Đặc biệt, diễn xuất ăn ý của cô và "trai hư" màn ảnh Ngô Trác Hi khiến nhiều người rất thích thú. Tờ Sohu cho biết, chất lượng của bộ phim Lão bản nương 3 chỉ ở mức khá, không phải một bộ phim tệ nhưng cũng không thể gọi là xuất sắc. Nhiều khán giả hy vọng Vương Tinh có thể sáng tạo ra những kịch bản mới có chất lượng hơn, không nên ăn theo một cốt truyện nhàm chán.

Về diễn xuất, Từ Đông Đông và Ngô Trác Hi đều là những diễn viên chuyên nghiệp. Phần thể hiện của họ đều ở mức tròn vai, những màn tung hứng hài hước giữa cặp đôi đều đem lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Với Lão bản nương 3, Từ Đông Đông tiếp tục khẳng định được diễn xuất của mình ở dòng phim hành động - đây vốn là sở trường của cô.

Màn tung hứng ăn ý của cặp đôi nhận được nhiều lời khen.

Từ Đông Đông được biết đến với biệt danh "đệ nhất ngực đẹp Trung Quốc" nhờ ngoại hình nóng bỏng cùng vòng một ngoại cỡ. Bên cạnh đó, diễn viên 9X cũng nhiều lần lọt Top những cô đào có vòng một quyến rũ nhất Cbiz.

Năm 2022, Từ Đông Đông được mệnh danh là nữ hoàng phim chiếu mạng thế hệ mới nhờ thành tích ấn tượng. Trước đây, nữ diễn viên sinh năm 1990 bị khán giả mặc định là "bình hoa di động" trên màn ảnh. Lý do được đưa ra là Từ Đông Đông sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn xuất hoàn toàn mờ nhạt. Người đẹp 9X thường chỉ đảm nhận các vai phụ hay khoe thân trên màn ảnh như Dư tội, Áo môn phong vân 3,...

Từ Đông Đông.

Điều đáng khen là, Từ Đông Đông không muốn là một bình hoa di động trên màn ảnh, cô không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất. Nhờ đó, diễn viên 9X góp mặt trong các tác phẩm ăn khách và nổi tiếng như Đặc công cuồng hoa, Lão bản nương, Truy long... trở thành nữ hoàng của dòng phim chiếu mạng.

Thời gian đầu mới gia nhập showbiz, Từ Đông Đông gây chú ý với hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ. Sau đó, cô thay đổi phong cách, tiết chế hơn. Vài năm gần đây, chân dài 31 tuổi không còn diện những bộ cánh khoe thân phản cảm hay lên đồ quá táo bạo dự sự kiện mà thay vào đó là trang phục kín đáo hơn.

